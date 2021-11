Erdogan betont Wichtigkeit der Jugend bei den kommenden Wahlen

"Mehr als sechs Millionen unserer jungen Menschen werden bei den Wahlen 2023 zum ersten Mal wählen", so Recep Tayyip Erdogan.

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei einer Rede die Wichtigkeit der jungen Menschen bei den kommenden Wahlen 2023 zum Ausdruck gebracht.

„Mehr als sechs Millionen unserer jungen Menschen werden bei den Wahlen 2023 zum ersten Mal ihre Stimme abgeben“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Staatschef, der auf dem Jugendfestival der Kommunalverwaltungen in der türkischen Hauptstadt Ankara eine Rede hielt. „Der Schlüssel zu den kommenden Wahlen sind unsere jungen Menschen, nicht diese oder jene Partei.“

„Die Träume, Erwartungen, Gedanken, Entschlüsse und Vorschläge unserer jungen Menschen sind für uns von entscheidender Bedeutung“, fügte er hinzu.

2017 beschlossen die türkischen Wähler, von einem parlamentarischen System zu einem exekutiven Präsidialsystem überzugehen. Im darauffolgenden Jahr wurde Amtsinhaber Erdogan unter dem neuen System wiedergewählt. Im Jahr 2023 sollen in der Türkei landesweite Wahlen stattfinden, bei denen die Bürgerinnen und Bürger den Präsidenten sowie alle 600 Abgeordneten des Parlaments wählen werden.

Die Türkei hat mit fast 16 Prozent der Gesamtbevölkerung im Alter von 15 bis 24 Jahren den größten Anteil junger Menschen aller europäischen Länder. Daher wird die politische Zukunft der Türkei voraussichtlich in hohem Maße von der Präferenz der jungen Wähler beeinflusst werden. Es wird erwartet, dass bei den Wahlen 2023 etwa sieben Millionen Jugendliche zum ersten Mal wählen werden.

„Jedes Mal, wenn wir mit jungen Menschen zusammentreffen, wachsen unsere Hoffnungen für die Zukunft dieses Landes“, sagte Erdogan in seiner Rede auf dem Jugendgipfel der Türkei im Juli. Er sehe, dass die Türkei „kluge junge Menschen mit einem klaren Horizont und Gewissen“ habe.

„Trotz derjenigen, die sich ständig darüber beschweren, was mit dieser jungen Generation geschehen wird, lesen, forschen und verfolgen unsere jungen Leute die Welt. Unsere jungen Leute bereiten sich auf die Zukunft vor, in dem Bewusstsein, dass sie Bürger eines wachsenden und erstarkenden Landes sind“, erklärte er.

In den vergangenen 19 Jahren habe seine Regierung hart für die junge Generation gearbeitet und viele Schritte in diese Richtung unternommen, so Erdogan weiter. Die Regierung habe die Zahl der Jugendzentren auf 375 und die Zahl der Sportzentren auf 3.915 erhöht. Auch die Zahl der Universitäten sei von 76 auf 207 gestiegen.

Generation Z

Derzeit ist in der Türkei die „Generation Z“ in aller Munde – ein Begriff, der sich auf die um die Jahrtausendwende geborenen jungen Menschen bezieht. Es ist eine Generation, die keine andere Türkei kennt als die, die von Recep Tayyip Erdogan und seiner islamisch-konservativen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) regiert wird. Und es ist auch eine Generation von Digital Natives, die gerne viel Zeit in den sozialen Medien verbringen.

„Diese Generation wird bei den Parlamentswahlen 2023 ein entscheidender Faktor sein“, so Murat Gezici in einem Gespräch mit dw. Er erklärt, dass die jungen Wähler etwa 12 Prozent der Wählerschaft ausmachen werden und somit einige der bei der Wahl diskutierten Themen diktieren können – nämlich die Themen Fairness und Einkommen, so Gezici.

In einer groß angelegten Studie des Gezici Arastirma Merkezi-Instituts wurden kürzlich Jugendliche in 12 der 81 türkischen Provinzen genauer unter die Lupe genommen. Hauptziel der Studie war es, sich ein Bild von ihrer Einstellung zur Religion, ihrer Weltanschauung und ihren politischen Neigungen zu machen.

Junge Wähler seien „umweltfreundlicher, einfühlsamer, sensibler und nachdenklicher“ als frühere Generationen. Außerdem ergab die Studie, dass diese jungen Wähler auch Einfluss darauf haben, wie ihre Eltern abstimmen. Umgekehrt ist dies jedoch nicht der Fall: „87,5 Prozent der Befragten gaben an, dass die Meinung ihrer Eltern keinen Einfluss auf ihr Wahlverhalten hat“, so Gezici, der hinzufügt, dass die Jugend des Landes kein Interesse mehr an traditionellen Werten zu haben scheint.

Baris Ülgen, der gerade sein Studium der Elektrotechnik an der Sabanci-Universität in Istanbul abgeschlossen hat, sagt, dass ihn keine der politischen Parteien des Landes vertritt und er eine von ihnen wählen muss. Was die Zukunft der Türkei angeht, ist er pessimistisch: „Ich liebe mein Land, aber ich denke, dass ich irgendwann in meinem Leben ins Ausland gehen werde“.

Der Journalist und Akademiker Can Ertuna sagt, es sei unmöglich, mit jungen Wählern „auf die alte Art“ in Kontakt zu treten. Er betont, dass „eine neue Sprache“ gefunden werden müsse, um eine Generation anzusprechen, die sich in den sozialen Medien wohler fühlt als anderswo: „Wir sprechen über Menschen, die YouTube als Browser benutzen und ihre Nachrichten über Instagram erhalten.“ Ertuna fügt hinzu, dass die Politiker auch dringend mehr Lösungen für altersspezifische Probleme finden müssten.

Der Politikwissenschaftler Nezih Onur Kuru kritisiert die Regierung scharf, weil sie einen Großteil ihrer Energie darauf verwende, nur die Themen anzusprechen, die ältere, konservative, ländliche Wähler beträfen. Das mache die Kluft zwischen den Regierenden und der Jugend des Landes unüberbrückbar, so Kuru gegenüber dw.

