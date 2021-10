Heute vor 30 Jahren: Das Attentat auf den türkischen Presseattaché Çetin Görgü in Athen

Teilen

Athen, der 7. Oktober 1991: Çetin Görgü arbeitet seit zwei Jahren als Presseattaché an der türkischen Botschaft in der griechischen Hauptstadt. Er verlässt an jenem Morgen um kurz nach 9 Uhr seine Wohnung und läuft zu seinem Auto, das er an der Straße Naiadon 4 geparkt hatte. Es befindet sich vor dem Haus seiner Wohnung. Als er gerade in sein Fahrzeug einsteigt, nähern sich zwei unbekannte Männer, die ihm in der Nähe aufgelauert haben.

Terrororganisation 17. November übernahm Verantwortung für Attentat

Es ist genau 9:10 Uhr, als die Täter insgesamt fünf Schüsse aus Pistolen mit Schalldämpfern auf den Diplomaten abgeben und unerkannt entkommen können. Görgü hat keine Überlebenschance, er stirbt noch am Tatort und wird nur 28 Jahre alt. Die Verantwortung für das Attentat übernahm die griechische Terrororganisation 17. November, die für zahlreiche Morde und Bombenanschläge auf ausländische Diplomaten und griechische Staatsbürger verantwortlich gemacht wird.

Das griechische Parlament verurteilte die Tötung des türkischen Diplomaten damals einstimmig. Einen Monat vor seiner Ermordung heiratete er Müjgan Pakoğlu. Sein Leichnam wird nach einer Trauerzeremonie vor der türkischen Botschaft nach Istanbul ausgeflogen und am 11. Oktober 1991 mit einem Staatsakt in Ankara beigesetzt.

Kemal Bölge

Auch interessant

– Terrorismus –

ASALA-Terror: Türkei gedenkt ermordeten Staatsbediensteten Dursun Aksoy

Die Türkei gedenkt heute der Ermordung eines Staatsbedienstetern durch die armenischen Terrororganisationen ASALA und JCAG. Verwaltungsattaché Dursun Aksoy, 39, wurde 1983 vor seinem Haus in Belgien ermordet.