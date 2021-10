Hessen: Auto rast in Schülergruppe – ein Mädchen tot

Vor einer Kita in Witzenhausen ist gegen 8 Uhr ein Auto in eine Gruppe von Kindern gefahren.

Witzenhausen – Im hessischen Witzenhausen ist heute Morgen vor einem Kindergarten ein Auto in eine Gruppe von Schülern gefahren. Wie die Polizei in Eschwege mitteilte, ereignete sich der Unfall am Morgen in der Gemeinde Witzenhausen in der Nähe von Kassel.

Wie die BILD-Zeitung berichtet, wurden dabei drei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren schwer verletzt. Ein achtjähriges Mädchen konnte demnach vor Ort noch reanimiert werden, starb jedoch kurz darauf in der Klinik. Ihr Zwillingsbruder habe den schrecklichen Unfall vor Ort mit ansehen müssen. Auch der 30-jährige Fahrer, der anschließend noch gegen eine Mauer fuhr, wurde schwer verletzt.

„Der Kleinwagen ist aus bislang noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gehweg gefahren. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt eine fünfköpfige Schülergruppe, die auf dem Weg zur Grundschule war. Aus dieser Gruppe sind drei Schüler offenbar direkt von dem Auto erfasst, dadurch schwer verletzt worden“, so ein Sprecher der Polizeidirektion Werra-Meißner zu BILD.

Die Gruppe war demnach noch etwa noch 300 Meter von der Schule entfernt als das Auto in sie hineinraste. Ein Kind habe unter dem Wagen gelegen, sei von mehreren Ersthelfern geborgen worden. Ein weiteres Kind sei auf eine Mauer geschleudert worden, berichtet die BILD weiter.