7 Dinge für ein gutes Home-Office

Die Corona Pandemie und der Lockdown haben das gesamte gesellschaftliche Leben auf den Kopf gestellt und auch dazu geführt, das Home Office einen unheimlichen Boom erfahren hat. Die meisten sind ohne Vorbereitung in das Heimbüro gestartet, und mussten sich dann arrangieren. Es gibt ein paar ganz einfache Dinge, die jedes Büro effektiver organisieren.

1) Koordination und Planung

In den seltensten Fällen läuft ein Tag wie geplant ab. Für viele verschwimmen die Stunden, während sie im Home Office arbeiten. Umso wichtiger ist es, sich selbst zu organisieren und den Tag vorzubereiten.

2) Ablenkungen vermeiden

Einen wesentlichen Einfluss auf die Produktivität hat der Schreibtisch beziehungsweise der heimische Arbeitsplatz. Wer zu Hause seinen Laptop oder PC nutzt, sollte zwischen dem beruflichen Alltag und dem privaten Vergnügen unterscheiden. Gerade im Lockdown bieten sich vielfältige Möglichkeiten, im Netz zu spielen wie zum Beispiel in einem Casino oder auf einer Spieleplattformen. Der Fokus während der Arbeitsphasen liegt aber auf den eigentlichen Aufgaben. Die Pausen bieten sich die seriösen Casinos wie von dem Anbieter Playamo an, denn diese bieten reichlich Gelegenheit für einen kurzweiligen Zeitvertreib.

3) Pausen einlegen

So wichtig die Arbeitsphasen an einem Tag sind, so entscheidend sind auch die Pausen. Hier bietet sich ausreichend Gelegenheit, einen frisch gebrühten Kaffee zu trinken, die Seele baumeln zu lassen und abzuschalten. Auch wenn das gewohnte Gespräch mit den Kollegen fehlt, kann niemand unentwegt und konzentriert am Stück arbeiten. Gerade im Büro ist es wichtig, sich ein gutes Heißgetränk zu gönnen. Ob der frisch gebrühten Kaffee oder einen aromatischen Tee: Immer mehr legen auch im Home Office Wert auf nachhaltigen Genuss.

4) Ordnung auf dem Schreibtisch

Niemandem macht es Spaß, am Morgen auf einen verblühten Arbeitsplatz zu blicken und sich an einen unordentlichen Schreibtisch zu setzen. Es gibt mittlerweile wirklich sehr viele effektive Ordnungsmöglichkeiten, die in fast jedes Zuhause hineinpassen. Gerade wenn der Arbeitstisch später wieder zum Esstisch werden soll, empfehlen sich Universaltaschen oder Organizer für die großen und kleinen Sachen im Büro.

Sind alle Aufgaben erledigt? Dann bleiben immer noch ein paar Minuten, um das tägliche Chaos zu beseitigen Punkt. Nach Feierabend gehören die Kaffeetassen und es Teller unbedingt in die Küche, in die Spüler und Notizzettel in den Mülleimer.

5) Grüne Pflanzen

In jeder noch so kleinen Wohnung ist ausreichend Platz, für eine ungestörte und grüne Arbeitsecke. Wer schon zu Hause arbeitet, sollte sich ein paar kleine grüne Pflanzen gönnen. Diese verbreiten nicht nur eine gute Stimmung. Sie verbessern auch das häusliche Klima.

6) Konzentration

Möchtest du konzentriert an deinen Aufgaben arbeiten? Dann sollte möglichst kein anderer Kollege oder Mitarbeiter stören. In den Konzentrationsphasen gilt es, das Handy lautlos zu stellen und beiseite zu legen und sich aus den Messengerdiensten auszuloggen. Andernfalls ist man den lieben langen Tag beschäftigt, über die eigentlichen Aufgaben zu sprechen und diese zu koordinieren, ohne wirklich zum Punkt zu kommen.

7) Grenzen setzen

Auch der längste Bürotag kommt einmal an seinem Ende an. Es ist zwar nicht leicht, aber der Feierabend sollte niemals mit dem Büro vermischt werden. Studien haben ergeben, dass Menschen im Home Office ganz automatisch mehr arbeiten, da die Grenzen zwischen dem privaten Leben und dem Büro verschwimmen. Umso konsequenter gilt es, am Ende des Tages die Arbeit hinter sich zu lassen und zu entspannen. Produktiver ist ohnehin die konzentrierte Arbeit an einem Projekt und nicht ein möglichst langer Tag.

