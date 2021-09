5 Tipps für bessere Gewinne an Spielautomaten

Wenn man doch nur in die Zukunft blicken könnte oder die Chance hätte, die Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen. Das denken sich eifrige Spieler oftmals, natürlich in dem Wissen, dass es sich dabei um reines Wunschdenken handelt. Das Schöne am Glücksspiel, oder im Speziellen am Automatenspiel, ist der Umstand, dass jeder die gleichen Chancen hat und der Algorithmus, also der Zufallsgenerator, immer objektiv ist.

Doch bedeutet das auch, dass man überhaupt nichts tun kann, um seine Leistung am Automaten zu optimieren? Malt man es sich nur aus, dass die Chancen steigen, sobald sich die eigene Taktik zunutze gemacht wird? Das sind schwierige Fragen, denn die eigene Performance hängt viel mehr davon ab, wie man sich selbst optimiert und nicht davon, wie man den Versuch unternimmt, auf eine Weise Einfluss auf das Spiel auszuüben. Kommt ein Spieler, der sich gute Tipps holen will, mit einem alten Hasen ins Gespräch so fällt oftmals auf, dass auch diese nach vielen Jahren manchmal einem Irrglauben aufsitzen. Fakt ist, dass beim Automatenspiel jede Runde von Neuem beginnt und es mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wie in der Runde zuvor zu einem Gewinn kommen kann.

Nur, weil es mehrere Runden nicht mit den Gewinnkombinationen geklappt hat, bedeutet das noch lange nicht, dass sich in den kommenden Runden die Wahrscheinlichkeit erhöht. Wer mit 10 Euro gratis spielen will, also einen Bonus bei der Anmeldung im Casino der Wahl erhält, der möchte natürlich sein Startkapital so einsetzen, dass sich dieses möglichst mehrt. Wurden schon andere Spiele ausgetestet und durften erste Erfahrungen gesammelt werden, so lassen sich die meisten persönlichen Strategien in der Regel auf andere Spiele anwenden. Entscheidet man sich hingegen zum ersten Mal dazu, einem Online Slot eine Chance zu geben, so lohnt es sich, zuvor in sich zu gehen und sich eine Taktik zurechtzulegen.

Die 5 wichtigsten Tipps – so klappt es mit besseren Gewinnen

Wie bereits erwähnt, gibt es kein allgemeingültiges Rezept, was Gewinne im Online Casino angeht. Dennoch gibt es immer Raum für Optimierungen und dieser muss ausgenutzt werden. Wer einen Blick auf die nachfolgenden Tipps und Tricks wirft, der wird sich wahrscheinlich über den einen oder anderen wundern, so einfach und offensichtlich erscheint er. Dennoch bedeutet das nicht, dass solche Tipps automatisch befolgt werden, denn sonst würden sie in der Aufzählung kaum ihren Platz finden.

1. Spiele mit einer hohen Rückzahlquote auswählen:

Immer wieder tauchen neue Spiele auf dem Markt auf, die einem besonders gefallen und die beinahe eine magische Wirkung auf einen ausüben. Es sind oftmals die Automatenspiele, die viele einzelne Elemente, die für Spannung sorgen, und Features eingebaut haben. In vielen Fällen ist es auch das Thema des Slots. Immer öfter gibt es etwa Lizenzverträge mit großen Filmproduktionen. Ist der Spieler ohnehin schon Fan eines Franchise, so wird er es kaum ablehnen können, einen Versuch an diesem Slot zu wagen. Leider kann das eine große Fehlentscheidung sein, die einem erspart geblieben wäre, hätte man einen Blick in die theoretische Rückzahlquote an den Spieler geworfen. Je höher diese ausfällt, desto wahrscheinlich ist ein Gewinn pro Runde. In vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass einfacher aufgebaute Spiele eine höhere Rückzahlquote haben.

2. Ein Spiel mit Risiko? – Ja oder nein?

Bestimmte Entwickler von Slots und Spielautomaten bauen Hürden auf dem Weg zum Gewinn ein. Manche davon sind nicht also solche erkennbar. Im Idealfall stehen bei einem Slot die Walzen nach einer Runde an der richtigen Stelle, bilden damit eine Gewinnkombination und bedeuten einen Gewinn, der einem sofort auf sein Spielerkonto angerechnet wird. In manchen Spielen ist das nicht der Fall und der Spieler hat die Wahl, seinen Gewinn zu riskieren, um diesen zu vervielfachen. Zu den Risikospielen gehören etwa die Risikoleiter oder das Erraten der korrekten Farbe einer Karte. Hier ist höchste Vorsicht geboten, gerade bei Gewinnen, die auch ohne eine Verdoppelung oder sogar eine Vervierfachung groß genug ausfallen. Erstaunlich ist in dieser Situation, was das Hirn bei einer Risikoentscheidung macht. Das vermeintliche Bauchgefühl hat hier nichts verloren, es geht einzig und allein darum, mit einem kühlen Kopf zu kalkulieren, ob es das Risiko wert ist oder nicht.

3. Die Volatilität beachten:

Nur wenige Spieler wissen, was mit der Volatilität gemeint ist. Wie auch bei der Rückzahlquote an den Spieler handelt es sich hierbei allerdings um eine wichtige Kennzahl. Hat ein Online Slot eine hohe Volatilität, so bedeutet das nichts anderes, als dass man lange Zeit auf einen Gewinn warten muss, dieser aber dann in der Regel groß ausfällt. Das Gegenteil, also eine niedrige Volatilität, bedeutet, dass der Spieler in vielen Runden häufige Gewinne einfährt, diese aber normalerweise nicht besonders hoch ausfallen. Doch welche Volatilität ist nun die beste für jemanden, der bessere Gewinne einfahren möchte? Am besten kommen Spieler mit einer mittleren Volatilität zurecht. Diese bedeutet, dass nicht zu lange auf einen Gewinn gewartet werden muss und dieser hin und wieder auch erstaunlich groß ausfällt.

4. Ablenkungen vermeiden:

Dieser Tipp sollte eigentlich eine Verständlichkeit sein. Vor einem Spiel, bei dem der Spieler voll und ganz bei der Sache sein möchte, sollte dieser Konzentrationsübungen machen, das Handy abschalten und Lärm vermeiden. Sobald die Konzentration abnimmt und man nicht mehr bei der Sache ist, klappt es zumeist nicht mehr mit den Gewinnen. Ein wichtiger Tipp ist deshalb auch, dass sich gegen das automatische Spiel entschieden werden soll, sofern der ausgewählte Slot noch nicht vollends bekannt ist.

5. Klare Regeln: Nebenbei ein paar Runden spielen und dabei auf große Gewinnen hoffen?

Das ist nicht möglich und führt in der Regel zu nichts. Wer sich einem Slot widmet, der muss voll und ganz bei der Sache sein, den Zeitraum möglichst genau abstecken und sich Limits setzen, die in keinem Fall überschritten werden. Wer sich daran immer hält und sich praktisch ein eigenes System schafft, der hat gute Chancen, regelmäßig größere Gewinne als andere Spieler einzufahren. Es geht zwar um den Spielspaß und um die Spannung, doch darf die Disziplin auf keinen Fall fehlen. Wer lernt, sich gut einzuschätzen, der kommt seinem Ziel schnell näher und hat die Möglichkeit, sich selbst und sein Spiel in vielen Bereichen zu optimieren. Und schließlich macht nichts so viel Spaß wie große Gewinne.