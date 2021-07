Kostenlose Dinge im Internet

Teilen

Das Internet ist voll von Dingen, die uns gratis angeboten werden. Von Lebensmitteln bis hin zu Elektrogeräten und natürlich jeder Menge Wissen, das wir uns dank Seiten wie Wikipedia gratis aneignen können. Bei handfesten Dingen sind es oft nur Proben, die wir austesten können – aber eben völlig bedingungslos.

Bevor Sie kostenlose Angebote im Internet nutzen, sollten Sie aber dennoch einiges beachten. Schauen Sie zum Beispiel auf eventuelle Versandkosten, denn manchmal kann es sein, dass diese selbst übernommen werden müssen. Schließen Sie zudem einen gratis Probemonat ab, etwa bei einem Streaming-Dienst, sollten Sie nicht vergessen, rechtzeitig zu kündigen, wenn es bei dem kostenlosen Probeangebot bleiben soll.

Kostenlose Lebensmittel: Wein, Limonade und mehr

Eine schnelle Google-Suche zeigt: Es gibt viele Möglichkeiten, Produkttester zu werden. Filtern Sie Ihre Suche nach Essen und Trinken, um aus kostenlosen Angeboten auszuwählen. Sie können Samen für Ihren Kräutergarten erhalten, Rezepthefte, Backwaren, Wein, Müsli und vieles mehr. Natürlich hoffen die Hersteller, dass Sie auf den Geschmack kommen und im Anschluss an Ihr Probierpaket eine weitere Bestellung tätigen. Ob Sie das möchten, bleibt aber Ihnen überlassen. Achten Sie hier zudem auf Versandkosten, nicht immer übernimmt der Händler diese für Sie.

30 Tage kostenloses Streaming

Fans von Filmen und Serien können bei verschiedenen Streaming-Diensten einen kostenlosen Probemonat abschließen. Angeboten wird das zum Beispiel bei Amazon, TVNOW oder Joyn. Bei letzterem Dienst gibt es zudem viele kostenlose Angebote, für die Sie nie zahlen müssen. Ebenfalls beliebt ist AppleTV, hier zahlen Sie allerdings nur eine Woche lang nichts.

Ein Probemonat ist nur einmal je E-Mail-Adresse nutzbar. Besitzt man weitere Adressen, kann auch ein weiteres Abo abgeschlossen werden. Netflix, einer der beliebtesten Streaming-Dienste in Deutschland, bietet übrigens leider keinen kostenfreien Probemonat an. Hier müssen Sie direkt eines der Abo-Angebote auswählen, wenn Sie auf Filme und Serien der Plattform zugreifen möchten.

Achtung: Schließen Sie eine Probemonat ab, sollten Sie nicht vergessen, diesen wieder zu kündigen, wenn Sie nur an dem kostenlosen Monat interessiert sind. In der Regel läuft das Abo automatisch weiter, wenn Sie nichts unternehmen. Bei seriösen Streaming-Diensten ist die Stornierung aber schnell erledigt, nur wenige Klicks sind dafür erforderlich.

Gewinn- und Glücksspiele

Ein einfaches Teilnahmeformular ausfüllen, und schon können Sie auf einen Gewinn hoffen! Gewonnen werden kann alles, was man sich nur vorstellen kann: Ergattern Sie ein Heimkino-Set, ein Auto, Feinkostprodukte, elektronische Geräte und vieles mehr. Sogar Supermarktketten wie Lidl bieten regelmäßig Gewinnspiele an. Hier reicht es dann je nach Aktion, wenn Sie sich für den Newsletter registrieren. Verlost werden dann entweder Sachpreise oder Bargeld – und das in der Regel gleich mehr als einmal. Kosten fallen dabei keine an. Seriöse Gewinnspiele sind also eine hervorragende Möglichkeit, im Netz kostenlos Produkte oder Geld zu gewinnen.

In den letzten Jahren ebenfalls einen regelrechten Boom erlebt haben Online Casinos. Wenn Sie dort mit echtem Geld spielen, handelt es sich natürlich nicht um ein gratis Angebot. Was die meisten Plattformen aber durchaus in petto haben, sind verschiedene Boni. Diese sollen neue Spieler auf die Seiten locken und erfordern mitunter keine Einzahlung. Völlig kostenlos können Sie sich Freispiele für Spielautomaten (zu finden zum Beispiel hier: https://handycasinos24.com/bonus/freispiele) oder ein kleines Startguthaben sichern.

Wenn Sie mit ihrem gratis Bonus gewinnen, können Sie die Gewinne zwar nicht einfach ohne Bedingungen auszahlen lassen (Stichwort Umsatzbedingungen), gezahlt haben Sie für Ihren Bonus aber nichts. Werden die Umsatzanforderungen außerdem erfüllt, kann daraus am Ende tatsächlich eine kleine Summe Echtgeld werden, die sich auszahlen lässt.

Shoppinggutscheine mit kostenlosen Umfragen

Sie haben ein paar Minuten Zeit? Dann kann es sich lohnen, an Umfragen teilzunehmen. Sie müssen tatsächlich nichts weiter machen, als Ihre Meinung zu äußern. Gutscheine, die es dann im Anschluss gibt, können zum Beispiel für Amazon, IKEA, Saturn oder Media Markt gelten. Bei seriösen Anbietern haben Sie immer einen Überblick über das Guthaben, das Sie mit Ihren Umfragen bereits gesammelt haben. Möchten Sie Ihre Prämie einlösen, können Sie einen Gutscheincode anfordern. Dieser ist dann für den jeweiligen Shop gültig, für den Sie sich interessieren.

Im Internet finden sich neben Gutscheinbelohnungen auch Seiten, die einfach Bargeld anbieten. Auch hier verrät Ihnen eine Internetsuche, welche Portale sich lohnen. Wer richtig fleißig ist, kann bis zu 50 Euro pro Stunde verdienen. Bei anderen Anbietern sind es nur rund 12 Euro pro Stunde, was aber ebenfalls ein nettes Taschengeld ist.

Beautyprodukte kostenlos testen

Ähnlich wie die Lebensmitteltests funktionieren auch Kosmetikproben: Verschiedene Webseiten suchen immer wieder Kosmetik-Produkttester, die kostenlos Beautywaren austesten und im Anschluss ihr Feedback dazu geben. Wer also bereit ist, einen umfangreichen Testbericht zu schreiben, hat gute Chancen auf Gratisproben. Mit dabei sind neue Kosmetikmarken wie auch etablierte Größen, darunter Catrice, Alterra, Alverde oder Maybelline. Auch die Auswahl der einzelnen Produkte ist groß: Von Gesichtsmasken bis hin zu Lippenstiften, Nagellack und vielem mehr ist alles dabei.

Natürlich sollten Sie die Produkte nur testen, wenn Sie auch wirklich Interesse daran haben. So können Sie den Marken im Anschluss an Ihren Test Ihr wertvolles Feedback weiterleiten – und haben im Gegenzug neue Produkte in Ihrem Schrank. Versandkosten müssen Sie in der Regel nicht übernehmen, eine erneute Überprüfung der Teilnahmebedingungen ist aber ratsam.

Fazit

Kostenlose Produkte jeder Art wie auch Bargeldgewinne sind im Internet möglich, kennt man sich denn ein bisschen aus. Ein Anbietervergleich lohnt sich, um die für sich besten Produkte und Aktionen auszuwählen. Zu beachten ist, wie immer, das Kleingedruckte. Grundsätzlich gibt es aber viele seriöse Webseiten, auf denen Sie zum Produkttester werden oder an Gewinnspielen teilnehmen sowie sich mit Umfragen etwas Geld und Gutscheine dazuverdienen können.