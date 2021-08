Erdogan dankt Putin für die Unterstützung bei der Bekämpfung der Waldbrände

Teilen

Ankara – Bei einem Telefonat dankte der türkische Staatschef am Samstag seinem russischen Amtskollegen für die Bereitstellung von fünf Löschflugzeugen und drei weiteren Hubschraubern durch Russland zur Unterstützung bei der Löschung der Waldbrände im ganzen Land. Wie die türkische Kommunikationsdirektion am Samstag weiter mitteilte, wünschte Wladimir Putin der Türkei eine rasche Genesung.

Um die Waldbrände in der Nähe von Wohn- und Touristengebieten zu löschen, würden auf Ersuchen der türkischen Regierung zudem insgesamt 11 weitere Flugzeuge in die Türkei entsandt, so das russische Ministerium für Katastrophenschutz in einer schriftlichen Erklärung. Die Gruppe von Luftfahrzeugen gehört dem russischen Verteidigungsministerium und dem Ministerium für Notfallsituationen, hieß es weiter.

Die Zahl der Todesopfer durch Waldbrände in der Türkei ist seit dem 28. Juli auf sechs gestiegen. Der türkische Minister für Land- und Forstwirtschaft, Bekir Pakdemirli, teilte am Samstag auf Twitter mit, dass das Land die meisten Waldbrände unter Kontrolle gebracht habe und erklärte, dass die Bemühungen, die verbleibenden 10 Waldbrände unter Kontrolle zu bringen, im Gange seien.

Seit Tagen wüten an der türkischen Südküste verheerende Waldbrände. Das extrem heiße und trockene Wetter mit Temperaturen bis zu 46 Grad Celsius facht die Flammen immer wieder an. Dutzende Orte und Touristenunterkünfte mussten evakuiert werden. In der Touristenregion rund um die Stadt Marmaris erschweren starke Winde die Löscharbeiten.

Die Ursache für die knapp 100 Waldbrände ist nach wie vor unklar. Türkische Behörden ermitteln nach eigenen Angaben in alle Richtungen. Auch Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, berichtet der MDR.