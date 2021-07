Dow Jones schloss mit negativem Vorzeichen

Teilen

Am 8. Juli 2021 lag der Dow Jones als der wichtigste US-Index bei 34.421,93 Punkten. Zum vorangegangenen Tag lag er bei einem Tages-Minus von 0,75 % und befindet sich aktuell um 1,91 % unter seinem Jahreshoch.

Dax verliert

Gegenüber dem vorherigen Handelstag fiel der Index der 30 größten Aktiengesellschaften in Deutschland am 8. Juli 2021 zeitweise bis auf 15.304,41 Punkte, was einen Verlust von 1,73 % am Ende des Handelstags im Vergleich zum vorherigen Handelstag bedeutete. Das niedrigste Minus verzeichnete Merck trotz negativer Vorzeichen mit 0,06 %, während die Deutsche Bank mit einem Kursrückgang in Höhe von 3,12 % der Verlierer des Handelstages war. Die Aktie der Münchner Rück lag mit 2,82 % und mit zweitschlechtestem Wert im Leitindex.

Verglichen mit dem höchsten Jahresstand am 14. Juni fiel der Index bis zum 8. Juli um 2,42 %. Während seine Schwankungsbreite normalerweise bei 110 Punkten liegt, lag er gestern bei 287,24 Punkten. Mit einem Verlust von 1,73 % am Tag davor, verzeichnete der Dax bei Handelsschluss 15.420,64 Punkte. Die elektronische Börse Xetra mit mehr als 90 % deutscher Aktien schloss gestern regulär um 17.30 Uhr MEZ. Die Handelswoche verbuchte ein Minus von 1,47 Prozent.

Erhebliches Handelsvolumen bei Aktien

Verglichen mit den letzten 30 Tagen ist das Handelsvolumen im Monatsdurchschnitt um 40 % im An- und Verkauf erheblich angestiegen. Es wurden mit einem Gesamtvolumen von 76.636.837 Aktien von Dax Unternehmen an- und verkauft. Der Monatsdurchschnitt lag bei 54.741.231 Aktien.

Rohöl-Nachfrage

Zu den beiden weltweit wichtigste Sorten von Rohöl gehören West Texas Intermediate (WTI) von der US-Golfküste und dem mittleren Westen der USA und Brent. Als wichtigste Marke des europäischen Marktes gilt Brent aus der Nordsee. Während der Barrel (= 159 Liter) von WTI 73.23 US-Dollar kostete, lag der Preis vor einem Monat noch bei 70,27 US-Dollar, ein Jahr zuvor bei 40,72 US-Dollar. Das bedeutete einen Preisanstieg in 12 Monaten von 4,21 %. Das Barrel von Brent lag gestern bei einem Preis von 74,33 US-Dollar, vor einem Monat wurden noch 72,42 US-Dollar gezahlt und ein Jahr zuvor 43,34 US-Dollar.

Aktuell klettert der Bitcoin nach oben

Als meistverbreitete Kryptowährung liegt der Bitcoin mit seinem Kurs aktuell bei 34.665,58 Dollar (20:01 Uhr MEZ) und hat sich im Vergleich zum Handelstag von gestern nicht wesentlich verändert (minus 0,25 %). Der Höchststand der letzten 12 Monate wurde am 14. April erreicht, während die tägliche Kursschwankung in den vergangenen 12 Monaten am 19. Mai mit 22,42 % am größten war. Die aktuelle Kurschwankung von über 0,47 % ist häufiger zu beobachten, während heftige Ausschläge wie in den vergangenen 30 Tagen mit 14,73 % eher selten zu verzeichnen sind.

