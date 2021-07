Bitcoin als internationales Zahlungsmittel ist sicher

Teilen

Sicherheit bezüglich Ihres Geldes oder der personenbezogenen Daten werden von Bitcoin-Dienstleistern überaus ernst genommen. Trotz aktueller neuer Herausforderungen ergaben sich in letzter Zeit große Verbesserungen beim Bitcoin. Er ist attraktiver und gefragter denn je. Experten beraten eingehend bei kleinen Änderungen, welche die Geschwindigkeit der Transaktionsbestätigungen oder steigende Gebühren, die durch das Wachstum der Gewinne entstanden sind, betreffen. Es wurden SSL-Verschlüsselungen und strenge Sicherheitsprotokolle integriert, um die Webseiten von Dienstleistern zu schützen.

Was Sie über die Bitcoin-Netze wissen müssen

Das Bitcoin-Netz steht auch an Wochenenden und Feiertagen zur Verfügung. Es funktioniert ähnlich wie das Prinzip der E-Mail-Anbieter. Empfänger und Sender von Bitcoins benötigen nicht denselben Dienstleister. Es ist nicht einmal notwendig, die identische Software zu verwenden oder das gleiche Wallet (digitale Geldbörse). Sie benötigen lediglich eine Adresse für die Bitcoin-Transaktionen.

Bitcoins – internationale Verwendung ohne Wartezeiten

Entgegen der Banken kennt Kryptowährung wie Bitcoin keine Auslandsgrenze und es ist viel einfacher, sie international zu versenden. Sie haben auch keine Wartezeiten bei der Bank bis zur Ankunft der Währung beim Empfänger. Zudem bestehen keine hohen Transaktionsgebühren für Auslandsüberweisungen. Irgendeine Art von Mindest- oder Höchstbeschränkungen der Transaktionsbeträge existieren nicht.

Schwankender Wert des Bitcoins

Bitcoins können in sehr kurzen Zeiträumen durch das neue System im Wert fallen oder steigen. Der Preis ist volatil – das bedeutet er schwankt. Darum sollte eine Investition in Bitcoins als Vermögensanlage und nicht als Sparbuch betrachtet werden. Natürlich können Sie jederzeit über den Service-Dienstleiter ihre Bitcoins wieder in die offizielle Währung Ihres Landes umtauschen, sobald eine Zahlung bei Ihnen eingegangen ist.

Handeln mit Bitcoin

Die einfachste Art, mit Bitcoins schnelle Gewinne zu erzielen, funktioniert mit Bitcoin-Handels-Apps. Diese fortschrittliche Technologie und Software kann auf zwei Ebenen verwendet werden – automatisch oder manuell. Je nach Ihren eigenen Fähigkeiten können Sie die Einstellungen anpassen.

Schützen Sie Ihre digitale Geldbörse (Wallet)

Durch Bitcoins wird jede weltweite Transaktion einfacher. Nur Sie kontrollieren Ihr Vermögen. Genau wie bei Ihrem Bankkonto ist es notwendig, Ihre Wallet mit den Bitcoins zu schützen. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, Ihre Bitcoins abzusichern. Beim Befolgen der Sicherheitsvorkehrungen bietet die digitale Geldbörse allerhöchste Sicherheit. Es eröffnen sich dann für Sie ungeahnte Möglichkeiten, mit einer Trading-Software zu arbeiten.

Das Interesse der Öffentlichkeit wuchs rasend schnell, als Bitcoin-Anleger berichteten, sie wären über Nacht Millionär geworden. Auch Kurssprünge der Bitcoins waren mehr als bemerkenswert. Wer in Bitcoins investieren möchte, sollte sich jedoch vorher über die Grundlagen informieren.

Der Erfinder des Bitcoin

Bei einem Treffen von Programmierern und IT-Spezialisten entstand die neue Kryptowährung Bitcoin. Die Teilnehmer machten sich Gedanken um Datensicherheit und Verschlüsselung in einer Diskussion. Ein Unbekannter mit dem Pseudonym „Satosi Nakamoto“ veröffentlichte auf der Grundlage dieser speziellen Diskussion ein Papier, in dem eine unabhängige digitale und verschlüsselte Währung vorgestellt wurde. Es dauerte nur ein Jahr und dieselbe unbekannte Person mit dem Namen Nakamoto bot eine Software an, die frei zugänglich war und nun seine Idee Wirklichkeit werden ließ. Der Bitcoin war geboren! In komplexen Rechenprozessen wurden nun Bitcoins geschürft (mining) und durch eine sichere Technologie mit dem Namen „Blockchain“ verifiziert. Bitcoins werden nicht wie offizielle Landeswährungen durch die staatlichen Banken verifiziert und legitimiert.