Welche Aktien sind für Einsteiger am interessantesten?

Wenn Sie in den Aktienmarkt einsteigen möchten, gehen Ihnen vielleicht viele Fragen durch den Kopf. Was ist Aktienhandel? In welche Aktien lohnt es sich zu investieren? Dies alles läuft darauf hinaus, zu lernen und Wissen in allen Bereichen innerhalb der Finanzbranche aufzubauen, und zwar nicht nur zu Beginn Ihrer Reise.

Teilen

Wenn Sie in den Aktienmarkt einsteigen möchten, gehen Ihnen vielleicht viele Fragen durch den Kopf. Was ist Aktienhandel? In welche Aktien lohnt es sich zu investieren? Dies alles läuft darauf hinaus, zu lernen und Wissen in allen Bereichen innerhalb der Finanzbranche aufzubauen, und zwar nicht nur zu Beginn Ihrer Reise, sondern während der gesamten Zeit, da engagiertes Investieren letztendlich das ist, was einen Investor erfolgreich macht, besonders auf lange Sicht.

Wenn es darum geht, zu recherchieren, wie man in den Handel einsteigt oder wie viele Aktien es auf dem Markt gibt, kann dies leicht überwältigend sein. Es ist ratsam, sich Zeit zu nehmen und zu recherchieren, um genau zu wissen, worauf man sich einlässt. Um gleich am Anfang zu beginnen: Die Börse ist ein Ort, an dem Aktien von börsennotierten Unternehmen gehandelt werden, sie ist wie ein großer Supermarkt. Der Aktienmarkt besteht aus vielen Märkten oder Börsen, die über den ganzen Globus verteilt sind, darunter auch die Handelsplattform von IG, an denen sich Investoren am Kauf, Verkauf, Halten und Versichern von Aktien von Unternehmen beteiligen können.

Eine Investition kann in viele Mainstream-Avenues wie Aktien, Anleihen, Fonds, Immobilieninvestitionen und mehr gesteckt werden. Um den Begriff „Investition“ weiter zu fassen, kann ein Investor viele Investitionen haben, wobei wir uns in diesem Fall auf Aktien beschränken. Hierbei wird empfohlen viele zu besitzen, da es die Risikoelemente für einen Investor reduziert, um sich nicht nur auf eine einzige Aktie verlassen zu müssen. Glückspiel und Investition für Einsteiger nahe zusammen, weshalb viele potenzielle Investoren dazu veranlasst werden, ihren Einstieg in den Aktienmarkt zu überdenken.

Facebook

Der Social-Media-Tycoon Facebook (FB) ist eine wunderbare Einsteigeraktie zum Kauf. Die Aktie, ist immer noch ein rasender Erfolg mit einer weiteren futuristischen Ergänzung, nämlich der der virtuellen Oculus-Technologie-Designs. Im ersten Quartal 2021 hatte die Aktie über 2,8 Mrd. aktive Nutzer und hat eine Marktkapitalisierung von knapp 750 Mrd. $, womit sie kurz davorsteht, die beeindruckende Marke von einer Billion US-Dollar zu erreichen. Die FB-Aktie liegt bei einem Aktienkurs von 264,90 $, was als ein großartiger Wert für das angesehen wird, was diese Aktie erreichen kann, und wurde von vielen Wall Street-Analysten als „Strong Buy“ eingestuft. Facebook wird seine erfolgreiche Wachstumsstory mit Sicherheit noch viele Jahre fortsetzen.

Amazon

Amazon ist heute eine riesige Aktie auf dem Markt, die in jeder Form dominiert, was dazu führt, dass sie fantastische Umsatzergebnisse einfährt. Obwohl diese Aktie nicht die billigste auf dem Markt ist, und obwohl sie sich in einem weniger günstigen Bereich befindet als einige der kleineren Aktien, hat Amazon immer noch eine vielversprechende Zukunft mit großartigen Wachstumsaussichten, die für viele Jahre dominieren werden, was sie als eine sichere Investition für Anfänger-Investoren ausweist.

Apple

Auch die ikonische Marke Apple ist weiterhin auf dem Weg, ein Liebling der Einsteiger-Investoren zu werden. Heute steht Apple bei einem beeindruckenden Aktienkurs von 121,96 $. Apple bietet Wachstum mit seiner neuen und bestehenden expandierenden Palette von Produkten, während sie noch weiterhin eine feste Lieblings-Tech-Marke für Verbraucher auf der ganzen Welt bleiben wird.

FedEx

Die nächste ausgewählte Aktie ist FedEx (NYSE: FDX). Obwohl diese Aktie nicht so teuer ist wie die oben genannten und als risikoreicher gilt, ist sie ein perfektes Beispiel für eine Aktie im Aufschwung, die das Potenzial hat auch in Zukunft weiter zu wachsen.

Zugegeben, die Auswahl der richtigen Aktien kann ein zeitaufwändiges Unterfangen sein. Das gilt sogar für einige der erfahrensten Investoren. Wenn man neu auf dem Aktienmarkt ist, ist der Kauf von Unternehmen, mit denen man vertraut ist, vielleicht ein guter Anfang. Es wäre von Vorteil, eine Vorstellung davon zu haben, wie die Unternehmen Geld verdienen. Außerdem könnte die Auswahl von Aktien von Firmen mit starken Bilanzen und hervorragenden Wachstumsaussichten Ihre Erfolgschancen erhöhen.

Natürlich ist die Realität so, dass wenn man kein begnadeter Stockpicker ist, einige der Aktien Wert verlieren werden. Deshalb ist es wichtig, die Investitionen zu diversifizieren, um Verluste bei einer Aktie durch Gewinne bei anderen Aktien ausgleichen zu können. Sobald man die Aktien ausgewählt hat, die alle eigenen Kriterien-Faktoren erfüllt haben, muss man nur noch zum gewählten Broker gehen und einfach investieren.