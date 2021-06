US-Sicherheitsberater: Biden und Erdogan freuen sich auf Treffen

Teilen

Washington – US-Präsident Joe Biden und der türkische Präsident Tayyip Erdogan werden sich nächste Woche treffen, um Syrien, Afghanistan und andere regionale Themen zu besprechen und auch die „signifikanten Unterschiede“ zwischen Washington und Ankara erörtern, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA am Montag.

„Präsident Biden kennt Erdogan sehr gut, die beiden Männer haben viel Zeit miteinander verbracht und sie freuen sich beide auf die Gelegenheit die ganze Bandbreite der Beziehung zu bewerten“, sagte Sullivan.

Bei einem Briefing im Weißen Haus erklärte Jake Sullivan, dass das östliche Mittelmeer, Syrien, der Iran sowie die Rolle, die die Türkei in Afghanistan übernehmen wird, wenn sich die Vereinigten Staaten aus dem Land zurückziehen, Teil der Agenda sein werden. Das Treffen soll am Rande des NATO-Gipfels in Brüssel am 14. Juni stattfinden.

Das Treffen wurde bereits im April während eines Telefonats zwischen Biden und Erdogan vereinbart. Während des Gesprächs habe US-Präsident Joe Biden „sein Interesse an einer konstruktiven bilateralen Beziehung mit erweiterten Bereichen der Zusammenarbeit und einem effektiven Management von Meinungsverschiedenheiten“, vermittelt.

Beide Staatsführer waren sich einig über den strategischen Charakter der bilateralen Beziehungen und die Bedeutung der Zusammenarbeit, um eine größere Kooperation in Fragen von gemeinsamem Interesse aufzubauen“, so eine Mitteilung des türkischen Präsidentenamts im Anschluss an das Gespräch.

Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei waren in den letzten Jahren wegen verschiedener Themen angespannt, darunter der Kauf russischer Verteidigungssysteme durch die Türkei, der zu US-Sanktionen führte, sowie politische Differenzen in Syrien.

