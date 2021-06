Türkei: Neuer Corona-Test könnte unangenehme Nasenabstriche bald überflüssig machen

Teilen

Ankara – Die äußerst unangenehmen Nasen- und Rachenabstriche der PCR-Tests könnten bald der Vergangenheit angehören. Türkische Wissenschaftler der Bilkent Universität in Ankara haben einen neuen superschnellen Coronatest entwickelt, der innerhalb von nur 10 Sekunden Ergebnisse liefern soll und für diesen nur ein Mundabstrich benötigt werde. Nach bestandenen Sicherheitstests wurde Diagnosesystem nun für den öffentlichen Gebrauch zugelassen. Auch Euronews berichtete bereits über das neue System.

Das vom National Nanotechnology Research Center (UNAM) der Bilkent Universität entwickelte Gerät mit der Bezeichnung Diagnovir mache die bei PCR-Tests verwendeten Nasenabstriche überflüssig und liefere bereits in den ersten Phasen der Krankheit genaue Ergebnisse

Deutsche Fußball-Bundesliga zeigt Interesse

Das auf Nanotechnologie basierende System habe eine Genauigkeit von mindestens 99 Prozent, so die Wissenschaftler.

Diagnovir könne die langsameren, konventionellen Polymerase PCR-Tests ersetzen.

„Dies ist ein komplett lokal hergestelltes System und eine einzigartige Technologie“, sagte Professor Abdullah Atalar, Rektor der Bilkent Universität. „Das Coronavirus ist ein 150 Nanometer großes Teilchen, und unsere UNAM-Forscher arbeiten seit Jahren mit Nanopartikeln. Es fällt in den Bereich der Nanotechnologie“, betont Atalar. Die durch einen Mundabstrich vom Patienten entnommene Probe lieferten schon innerhalb von 5-10 Sekunden Ergebnisse wenn sie positiv sind, und innerhalb von 20-30 Sekunden, wenn sie negativ sind.

„Es gibt bereits ein sehr großes Interesse an dem System. Große Flughäfen, große Fabriken auf der ganzen Welt gehören zu den potenziellen Kunden. Auch die Deutsche Fußball-Bundesliga hat Interesse gezeigt. Es ist ein einzigartiges System und kann an Orten eingesetzt werden, an denen ein hohes Risiko einer Coronavirus-Infektion besteht, aber auch ein Bedarf an Schnelltests besteht“, erklärte Atalar weiter. Die Wissenschaftler der Universität hätten mit der Entwicklung des Diagnosesystems begonnen, nachdem im März 2020 die ersten Fälle in der Türkei gemeldet wurden.

Professor Bülend Ortaç, einer der Entwickler von Diagnovir, erklärte, dass sie den Test zuletzt bei Hunderten von Studenten und ihren Familien eingesetzt haben, die sich auf dem Universitätscampus zur Abschlussfeier versammelt hatten, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten. „Jede Person erhielt einen Ausweis, der ihren Test als negativ auswies, so dass es eine sichere Veranstaltung wurde“, sagte er.

Laut Ortaç haben PCR-Tests eine hohe Fehlermarge und für die Ergebnisse würde bis zu drei Tage benötigt. „Aber unser System arbeitet innerhalb von Sekunden und in einem frühen Stadium der Krankheit, nachdem man sich infiziert hat“, sagte er.

Ein positives Ergebnis dauere nur 10 Sekunden, ein negatives Ergebnis könne innerhalb von 30 Sekunden festgestellt werden, wobei zusätzliche Kontrollen durchgeführt würden.

