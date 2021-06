Tipps und Tricks für die Sommerfigur

Der Sommer rückt näher und wir wollen alle an den Strand. Wenn sie sich noch nicht Strand-bereit fühlen, helfen wir ihnen gerne weiter! Wir haben einige Tipps und Tricks zusammengestellt, um last Minute noch ein paar Pfunde zu verlieren.

Der Sommer rückt näher und wir wollen alle an den Strand. Wenn sie sich noch nicht Strand-bereit fühlen, helfen wir ihnen gerne weiter! Wir haben einige Tipps und Tricks zusammengestellt, um last Minute noch ein paar Pfunde zu verlieren. Zudem haben wir noch unser Sommer Lieblingsrezept hinzugefügt, welches Sie diesen Sommer unbedingt ausprobieren sollten.

Tipp 1: Essen Sie mehr Wassermelonen

Die Wassermelone ist eine Sommerfrucht, und sie ist auch großartig für die Gewichtsabnahme. Die Frucht besteht nicht nur zu 90 Prozent aus Wasser (und ist daher kalorienarm), sondern auch aus ihrer leuchtenden Farbe, die sie zu einer schlankmachenden Wahl macht.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Flavonoide, die Taillen formenden Verbindungen, die in höheren Konzentrationen in roten Früchten wie Wassermelone, Erdbeeren und Pflaumen vorkommen, die Kraft haben, die Gewichtsabnahme zu fördern. Tatsächlich fand eine Studie aus dem Jahr 2016 in der Zeitschrift BMJ heraus, dass Menschen, die sich reich an flavonoidlastiger Nahrung ernähren, dazu neigen, weniger Gewicht zuzulegen, was vielversprechend sein könnte, da viele Menschen dazu neigen, mit zunehmendem Alter Pfunde zuzulegen. Was ist mehr? Anthocyanin, eine bestimmte Flavonoidverbindung, die roten Früchten ihre Farbe verleiht, reduziert nachweislich die Fettspeichergene.

Tipp 2: Trinken Sie genug Wasser

Da die höheren Temperaturen in den Sommermonaten die Wahrscheinlichkeit von Schwitzen und Transpiration erhöhen, ist es besonders wichtig für Sie, genug Wasser zu trinken. Das feuchtigkeitsspendende Getränk füllt Sie nicht nur auf, sodass Sie weniger geneigt sind, mehr Kalorien zu sich zu nehmen, sondern es hält auch Ihren Stoffwechsel reibungslos am Laufen, was eine wichtige Komponente der Gewichtsabnahme ist.

Eine Studie im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism fand heraus, dass das Trinken von 500ml Wasser die Fettverbrennung um 30 Prozent ankurbeln kann. Um ein langweiliges Glas Wasser aufzupeppen können Sie auch ein paar Früchte für den Geschmack hinzufügen. Es ist auch wichtig, nicht nur morgens viel Wasser zu trinken, sondern auch während der wärmeren Tage. Laut Forschern der Universität von Birmingham ist das Trinken von Wasser vor den Mahlzeiten ein einfacher Trick zum Abnehmen.

Um ein Glas Wasser noch vorteilhafter für Ihren Körper zu machen, sollten Sie es mit etwas Zitrone aromatisieren. Die leuchtende Zitrusfrucht bringt nicht nur Farbe und Geschmack in ein großes Glas Wasser, sondern kann auch die Gewichtsabnahme fördern. Nur eine Zitrone enthält einen ganzen Tagesbedarf an Vitamin C, ein Nährstoff, der den Spiegel des Stresshormons Cortisol senken kann, das Hunger und Fettspeicherung auslöst. Darüber hinaus enthalten Zitronen auch Polyphenole, von denen Forscher sagen, dass sie Fettansammlungen und Gewichtszunahme abwehren können.

Tipp 3: Ein leichter Salat

Wenn die Temperaturen steigen, werden Sie wahrscheinlich weniger geneigt sein, eine Suppe zu kochen oder Gerichte zuzubereiten, die viel Zeit in einer heißen Küche erfordern, warum also nicht stattdessen einen gesunden Salat zubereiten?

Grünzeug und andere Gemüsesorten sind ausgezeichnete Quellen für sättigende Ballaststoffe und Eiweiß, und Sie können auch Eiweiß aus magerem Fleisch wie Pute oder Huhn erhalten. Für einen zusätzlichen Nährstoffschub können Sie eine Handvoll gesunder Mandeln oder Walnüsse in Ihren Salat geben, da diese zusätzlich zu den sättigenden Ballaststoffen und Proteinen auch Nährstoffe wie Magnesium und herzgesunde Omega-3-Fettsäuren liefern. Achten Sie nur darauf, dass Sie sich von schweren Dressings und getrockneten Früchten fernhalten, da diese Lebensmittel zu viel Zucker enthalten, der den Bauch aufbläht.

Tipp 4: Ballaststoffreiche Haferflocken

Wenn Sie auf der Suche nach etwas Kühlem und erfrischendem für den Start in den Tag sind, probieren Sie doch mal Overnight Oats. Wie der Name schon sagt, können sie am Vorabend zubereitet werden und sind am nächsten Morgen kalt und bereit zum Verzehr.

Haferflocken enthalten viele Ballaststoffe und halten Sie den ganzen Tag über satt, vor allem, wenn Sie noch ein paar ballaststoffreiche Beeren oder Chiasamen hinzugeben. Laut einer niederländischen Studie reduziert der Verzehr von Haferflocken das Körpergewicht, den BMI, das Körperfett und das Verhältnis von Taille zu Hüfte.

Tipp 5: Ausreichend schlafen

Sicher, das laue Sommerwetter kann es schwieriger machen, eine gute Nachtruhe zu bekommen, aber das bedeutet nicht, dass Sie nicht alles in Ihrer Macht Stehende tun sollten, um sicherzustellen, dass Sie ungefähr 8 Stunden Schlaf pro Nacht bekommen.

Laut Wake-Forest-Forschern nehmen Diätwillige, die fünf Stunden oder weniger schlafen, zweieinhalb Mal mehr Bauchfett zu, während diejenigen, die mehr als acht Stunden schlafen, etwas weniger zunehmen. In ähnlicher Weise fand eine in der Zeitschrift Sleep veröffentlichte Studie heraus, dass Menschen, die nicht die empfohlenen 7-8 Stunden Schlaf pro Nacht bekamen, ein höheres Risiko für eine Gewichtszunahme hatten.

Tipp 6: Tee gegen Bauchfett

Apropos Antioxidantien: auf grünen Tee sollten Sie keinesfalls verzichten. Obwohl ein erfrischendes, zuckerhaltiges Getränk besonders verlockend sein kann, wenn die Temperaturen steigen, sollten Sie lieber zu ungesüßten grünen Tee greifen.

Damit sparen Sie nicht nur Hunderte von Kalorien und tonnenweise Zucker, grüner Tee ist auch ein wertvoller Verbündeter beim Abnehmen, da er Catechine enthält – eine Art Antioxidans, das die Einlagerung von Bauchfett verhindert und einen schnellen Gewichtsverlust ermöglicht. In einer Studie, die im Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, wurde festgestellt, dass diejenigen, die täglich vier bis fünf Tassen des grünen Gebräus tranken, zusätzlich zu einem 25-minütigen Training, nach nur zwei Wochen mehr Bauchfett verloren als diejenigen, die nicht tranken.

Tipp 7: Grillen ist ein Must im Sommer

Grillen ist ein Must im Sommer, und zufälligerweise hat die Forschung gezeigt, dass Grillen dazu beitragen kann, gesunde Lebensmittel noch gesünder zu machen: Eine Studie in der Zeitschrift Meat Science fand heraus, dass das Grillen eines Schweinekoteletts seinen Fettgehalt um fast ein Drittel senken kann. Denken Sie daran Fleisch am besten auf einem Schneidebrett wie zum Beispiel einem Marmor Schneidebrett zuzubereiten, sodass sie vor allem im Sommer die Bildung von Salmonellen vermeiden können.

Wenn Sie den Grill im Garten anschmeißen, haben Sie außerdem mehr Kontrolle darüber, wie das Fleisch zubereitet wird und was Sie essen. Halten Sie sich an schmackhafte Marinaden im Gegensatz zu zuckerhaltigen Soßen, um Ihr Fleisch zu würzen, und werfen Sie auch etwas Gemüse auf den Grill, damit Sie Ihre Aufnahme von Ballaststoffen und anderen Nährstoffen erhöhen können.

Unser Lieblings-Sommer Gericht, was zudem auch super leicht im Magen liegt, ist der Crunchy Chicken & Mango Salat. Dieser asiatisch inspirierte Salat zum Abendessen hat dank der Zuckerschoten und des Napa-Kohl einen knackig-frischen Geschmack. Geben Sie dem Dressing einen Schärfe-kick, indem Sie etwas Sambal Oelek hinzufügen, eine indonesische scharfe Soße, die Sie in den meisten großen Supermärkten und asiatischen Lebensmittelgeschäften finden können.

⅓ Tasse Orangensaft

3 Esslöffel Reisessig

3 Esslöffel Natrium-reduzierte Sojasauce

1 Esslöffel geröstetes Sesamöl

2 Teelöffel Sambal Oelek (optional)

6 Tassen dünn geschnittener Napa-Kohl

2 Tassen Zuckerschoten, schräg in dünne Scheiben geschnitten

2 Tassen zerkleinerte gekochte Hähnchenbrust

1 mittelgroße Mango, in Scheiben geschnitten

½ Tasse grob gehackte frische Minze

¼ Tasse geschnittene Frühlingszwiebeln

2 Esslöffel geröstete Sesamsamen

So gehen Sie vor:

Saft, Essig, Sojasauce, Sesamöl und Sambal Oelek (falls verwendet) in einer großen Schüssel verquirlen. Scheiden Sie das Hähnchenfleisch auf einem Marmor Schneidebrett in kleine Stücke. Kohl, Erbsen, Hühnerfleisch, Mango, Minze und Frühlingszwiebeln hinzugeben; vorsichtig umrühren, um alles zu bedecken. Servieren Sie den Salat mit Sesamsamen bestreut und lassen Sie es sich schmecken.