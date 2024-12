Moskau – Russland hat mit der Entwicklung eines mRNA-basierten Impfstoffs zur Behandlung von Krebspatienten eine bahnbrechende Entwicklung in der Krebsbehandlung angekündigt.

Dieser revolutionäre Impfstoff, der Anfang 2025 auf den Markt kommen soll, wird nach Berichten staatlicher Medien kostenlos an russische Bürger verteilt werden.

Der personalisierte Impfstoff, der genetisches Material aus dem Tumor eines Patienten verwendet, werde den Staat Medienberichten zufolge etwa 300.000 Rubel (ew. 2.795 Euro) pro Dosis kosten.

Die Ankündigung erfolgte durch Andrey Kaprin, Leiter des medizinischen Forschungszentrums für Radiologie des Gesundheitsministeriums. „Dieser Impfstoff zielt auf die Behandlung von Krebspatienten und nicht auf die Verhinderung der Tumorbildung ab“, erklärte Kaprin in einem Interview mit Radio Rossiya.

Alexander Gintsburg, Direktor des Nationalen Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie in Gamaleya, teilte der russischen Nachrichtenagentur TASS mit, dass vorklinische Versuche mit dem Impfstoff gezeigt haben, dass er die Tumorentwicklung hemmen und potenzielle Metastasen begrenzen kann.

„Es wird ein Durchbruch sein“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Veronika Skvortskova, der Leiterin der Föderalen Medizinisch-Biologischen Agentur (FMBA).

Wie kann KI die personalisierten Impfstoffe revolutionieren?

Die Integration künstlicher neuronaler Netze hat das Potenzial, die Zeit, die für die Berechnung personalisierter Krebsimpfstoffe benötigt wird – ein Prozess, der derzeit sehr viel Zeit in Anspruch nimmt – auf weniger als eine Stunde zu reduzieren.

Gintsburg sagte letzte Woche gegenüber TASS, dass „es jetzt ziemlich lange dauert, [personalisierte Impfstoffe] zu entwickeln, weil die Berechnung, wie ein Impfstoff oder eine maßgeschneiderte mRNA aussehen sollte, mathematische Matrixmethoden verwendet“.

Er wies darauf hin, dass das Iwannikow-Institut jetzt KI für diese mathematischen Berechnungen einsetzt und die Technologie neuronaler Netze nutzt, um den Prozess auf etwa eine halbe bis eine Stunde zu verkürzen.

Welche Daten werden für das KI-Training benötigt?

Zuvor hatte der Forscher erklärt, dass für das Training der KI eine experimentelle Datenbank mit 40 000 bis 50 000 Tumorsequenzen sowie die Identifizierung von Antigen-Kompatibilitäten, die bei Patienten in Proteine oder RNA umgewandelt wurden, erforderlich sind.

Diese Informationen würden dabei helfen, die Eignung von Impfstoffkombinationen für einzelne Patienten zu bestimmen. Die Entwicklung des Impfstoffs ist laut Andrey Kaprin bereits über die präklinischen Tests hinausgekommen.

Russia has developed its own mRNA vaccine against cancer, it will be distributed to patients free of charge, General Director of the Radiology Medical Research Center of the Russian Ministry of Health Andrey Kaprin has told Radio Rossiya:https://t.co/gfJJcoxZJ6 pic.twitter.com/kgGxmp2izz

— TASS (@tassagency_en) December 14, 2024