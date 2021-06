Ein führender PKK-Terrorist, Ulaş Doğan, ist bei einem Luftangriff am 13. Juni im Nordirak getötet worden. Berichten zufolge galt er als einer der meistgesuchten PKK-Terroristen, der auf der Fahndungsliste von Interpol und des türkischen Innenministeriums (Kategorie Rot) aufgeführt war.

Teilen

Ein führender PKK-Terrorist, Ulaş Doğan, ist bei einem Luftangriff am 13. Juni im Nordirak getötet worden. Berichten zufolge galt er als einer der meistgesuchten PKK-Terroristen, der auf der Fahndungsliste von Interpol und des türkischen Innenministeriums (Kategorie Rot) aufgeführt war.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen soll er verantwortlich sein für blutige Anschläge auf Zivilisten und türkische Sicherheitskräfte, bei dem Dutzende Menschen ihr Leben verloren hätten.

Der PKK-Anführer habe Terroranschläge auf türkische Einrichtungen im Nordirak angeordnet. Wie die türkische Zeitung Sözcü berichtet, wurde der Extremist am 13. Juni in der nordirakischen Ortschaft Kaladize/Suleimaniya durch einen gezielten Luftangriff außer Gefecht gesetzt. Ein veröffentlichtes Foto zeigt einen ausgebrannten Pick-up, was auf einen Luftangriff mit einer Angriffsdrohne schließen lässt.

Verteidigungspolitikexperte Oğuz: Die Art und Weise der Operation deutet auf Angriffsdrohnen hin

Der Experte für Verteidigungspolitik, Turan Oğuz, hält es nach Auswertung der veröffentlichten Bilder für sehr wahrscheinlich, dass der Terroristen-Anführer durch einen gezielten Drohnenangriff des türkischen Geheimdienstes getötet wurde.

Zur Ausschaltung betonte Oğuz:

„Man sollte diesen Sachverhalt im Zusammenhang mit den anderen durchgeführten Fällen sehen. Diese Operation ist im Rahmen der Möglichkeiten des MIT erfolgt. Die Schlussfolgerung besteht darin, dass die Aktion durch bewaffnete Drohnen durchgeführt wurde. Sowohl das Einschlagsfeld als auch die begrenzte Wirkung im Umkreis deuten darauf hin. Ich persönlich glaube an den Einsatz von Angriffsdrohnen. Anders ausgedrückt, bei dieser Operation sind Aufklärungs- und Angriffsdrohnen des MIT zum Einsatz gekommen“, so der Experte für Verteidigungspolitik.

Sicherheitsbehörden erhielten Hinweise auf bevorstehende Terroranschläge

Die türkischen Sicherheitsbehörden hatten nach dem Zeitungsbericht Hinweise, dass die PKK als Reaktion auf die Liquidierung ihrer Anführer in Syrien und im Irak Doğan damit beauftragt haben soll, Informationen über türkischen Staatsbürger im Nordirak zu sammeln und dieser in Vorbereitung von Anschlägen gewesen sei. Die Ortschaft Kaladize im Nordirak ist etwa 115 km von der türkischen Grenze entfernt. Die separatistische PKK, die neben der Türkei auch in den USA und der EU als terroristische Organisation geführt wird, ist für den Tod von etwa 40.000 Menschen, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, verantwortlich.

Kemal Bölge/Ankara

Auch interessant

– Brandstiftung –

Berlin: PKK-Unterstützer drohen bis zu zehn Jahre Haft

Der Weddinger Umzugshelfer Mehmet A. (24) steht wegen Beteiligung an einem Brandanschlag auf einen Türkischen Bildungsverein vor Gericht. Ihm drohen bis zu 10 Jahre Haft.