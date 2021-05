CIA-Hinweis: Türkische Polizei nimmt Bombenbauer der Terrororganisation IS fest

Teilen

Bei einer Anti-Terror-Operation der türkischen Polizei gegen die Terrororganisation IS/DAESH in Istanbul wurde ein mutmaßlicher Bombenfachmann der Extremisten festgenommen.

Der auch von den Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Staaten gesuchte IS-Terrorist Mustafa Abdulwahab Sofi Mahmud, der 1999 in Ägypten geboren wurde, soll sich dem IS in Syrien angeschlossen haben und galt innerhalb der Terrororganisation als „Fachmann“ für Sprengstoff, Sprenggürtel für Selbstmordattentäter und selbst gebauten Sprengstoff. Für die Ermittler gilt Mahmud als Schlüsselfigur beim Bombenbau, der in anderen Ländern bei Anschlägen eingesetzt wurde.

IS-Terrorist war auch auf der Fahndungsliste der USA

Er soll IS-Terroristen über das Internet Anleitungen zum Bombenbau gegeben und diese in Chemie unterrichtet haben. Nach der Flucht aus Syrien ging er zurück in sein Heimatland Ägypten, bevor er in die Türkei einreiste. Der US-Nachrichtendienst CIA observierte den Verdächtigen und teilte die Informationen mit dem türkischen Nachrichtendienst MIT.

Terroranschläge auf türkische und US-Einrichtungen geplant

Der polizeiliche Nachrichtendienst und die Anti-Terror-Abteilung der türkischen Polizei sollen herausgefunden haben, dass Mahmud Angriffe auf türkische Sicherheitskräfte und Zivilisten sowie US-Einrichtungen in der Türkei geplant habe.

An der Festnahme des Bombenbauers und drei weiterer mutmaßlicher IS-Terroristen sollen laut Medienberichten Spezialkräfte des Dezernats für Sondereinsätze der türkischen Polizei sowie die Anti-Terror-Abteilung beteiligt gewesen sein.

Die Operation erfolgte nach der Erhebung einer Anklageschrift der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul. Die Staatsanwaltschaft fordert für Mahmud bis zu 39 Jahre und für die übrigen drei Verdächtigen jeweils 15 Jahre Haft.

Kemal Bölge, Istanbul

