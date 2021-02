Arnold Schwarzenegger: Russischer Olympiasieger Juri Wlassow „war wirklich einzigartig“

Der russische Olympiasieger im Gewichtheben Juri Wlassow, der am vergangenen Samstag im Alter von 85 Jahren verstorben ist, war nicht nur einer der stärksten Menschen auf dem Planeten, sondern auch ein großer Denker und Experte für Poesie und Politik, so Hollywood-Star und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger am Montag in einem Tweet.

Los Angeles – Der russische Olympiasieger im Gewichtheben Juri Wlassow, der am vergangenen Samstag im Alter von 85 Jahren verstorben ist, war nicht nur einer der stärksten Menschen auf dem Planeten, sondern auch ein großer Denker und Experte für Poesie und Politik, so Hollywood-Star und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger am Montag in einem Tweet.

„Juri Wlassow hat uns allen beigebracht, dass ‚unmöglich‘ nur ein Wort ist“, zitiert die Nachrichtenagentur TASS Schwarzenegger weiter. „Er war der erste Mensch, der 200 kg im Stoßen und Reißen schaffte, und er inspirierte mich, als ich ihn 1961 als junger Heber traf. Wegen Menschen wie ihm weigere ich mich, mich als Selfmademan zu bezeichnen.“

„Als ich das Glück hatte, ihn später wirklich kennenzulernen, war ich wie weggeblasen“, so der 73-jährige Hollywood-Star weiter. „Dieser Mann war nicht nur ein großer Heber – er war ein großer Denker. Er sprach über Poesie und Politik wie ein Professor und trug mehr Bücher als Gewichte mit sich herum.“

„Er sagte mir, die Kraft des Körpers sei nichts im Vergleich zur Kraft des Geistes. Er war einer der stärksten Männer der Welt und er glaubte, dass die wahre Kraft aus den Worten kommt.“

„Er war wirklich einzigartig und ich hoffe, dass jeder von uns Inspiration in seiner Geschichte finden kann. Ich hatte das Glück, ihn zu kennen, und ich werde ihn sehr vermissen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie“, fügte Schwarzenegger hinzu.

Wie TASS weiter berichtet, war Wlassow Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom und der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 1964 in Tokio in der Gewichtsklasse über 90 kg. Der legendäre Gewichtheber ist außerdem vierfacher Weltmeister (1959, 1961, 1962 und 1963), Silbermedaillengewinner der Weltmeisterschaft 1964 und sechsfacher Europameister (1959-1964). Während seiner sportlichen Karriere stellte er 31 Weltrekorde auf und war Fahnenträger der Delegation der Sowjetunion bei den Olympischen Sommerspielen 1960 und 1964. Nach Beendigung seiner Sportkarriere 1968 wurde Wlassow Berufsschriftsteller und Journalist. In den Jahren 1985-1987 fungierte er als Präsident des Gewichtheberverbandes der Sowjetunion.

Wlassow verfolgte zudem eine Karriere als Politiker und war Mitglied der russischen Staatsduma (1993). Im Jahr 1996 kandidierte Wlassow bei den russischen Präsidentschaftswahlen, berichtet TASS weiter.

