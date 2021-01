Reichster Mensch der Welt: Teslas Elon Musk überholt Amazons Jeff Bezos

Teilen

New York – Wie das Wirtschaftsmagazin Bloomberg am Donnerstag berichtet, löste Tesla-Gründer Elon Musk Amazon-Chef Jeff Bezos als reichster Mensch der Welt abgelöst

Einschließlich der Kursgewinne der Tesla-Aktien am Donnerstag, hatte Musk dem Bericht zufolge ein Nettovermögen von mehr als 188,5 Milliarden Dollar, 1,5 Milliarden Dollar mehr als Bezos, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Bloomberg.

