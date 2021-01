Präsident Selenskyj dankt Erdogan für Evakuierung ukrainischer Seeleute aus Libyen

Teilen

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan für die Hilfe bei der Evakuierung der seit 2016 in Libyen festgehaltenen ukrainischen Seeleute gedankt.

„Ich freue mich, unsere Matrosen, Mitglieder der Besatzung des Tankers Kapitän Khayyam, nach fünf Jahren Gefangenschaft in Libyen zu Hause begrüßen zu können! Die Ukraine vergisst nie und lässt ihre Leute nicht in Schwierigkeiten. Besonderen Dank an Recep Tayyip Erdoğan für die Hilfe bei der Evakuierung unserer Bürger. Die Ukraine schätzt die Unterstützung der Türkei,“ schrieb Selenskyj am Freitag auf Twitter.

Im Februar 2016 hielt die libysche Küstenwache in den Hoheitsgewässern den unter der Flagge von Sierra Leone fahrenden Tanker Captain Khayyam fest. Unter den Besatzungsmitgliedern waren Staatsbürger der Ukraine, der Türkei und Aserbaidschans.

Im März 2016 wurde die Besatzung wegen des Verdachts auf Schmuggel von Erdölprodukten verhaftet und im Dezember 2017 zu fünf Jahren Haft verurteilt.

