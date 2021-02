Humanitas Universität: So bereiten Sie zukünftige Generationen von Ärzten vor

Aktuell kämpfen wir mit Viren und der Beschaffung von Impfstoffen. In diesen Zeiten spielen Ärzte eine Schlüsselrolle im Leben vieler Menschen. Es besteht vor allen Dingen ein großer Bedarf an medizinischen Forschern. Der professionelle Beruf des Arztes gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Die Entscheidung den Beruf des Arztes zu ergreifen, erfordert Leidenschaft. Er ist zweifellos äußerst schwierig und komplex. Wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden, dann ganz sicherlich aus Gründen der Berufung. Der erste Schritt besteht in der Wahl der richtigen Universität, die Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Dieses Haus muss dem Studierenden eine professionelle Ausbildung in einem Umfeld bieten, welches auf dem neuesten Stand der Zeit ist.

Der medizinische Studiengang der Humanitas Universität

Bei der Humanitas Universität handelt es sich um eine Universität, die Studierende sowohl auf ihre Karriere im klinischen Bereich als auch in der Forschung in Italien und im Ausland vorbereitet. Das inspirierende Kurs-Konzept des aktiven Lernens in Theorie und Praxis ermöglicht dem Studierenden, eigenständige und kritische Fähigkeiten in der Argumentation und spezifische Fertigkeiten im Beruf zu entwickeln. Die Universität bereitet Ihre Studenten auf diese Weise vor, Teamgeist, Neugier und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln, um menschlich und beruflich zu wachsen.

Der Studiengang an der Humanitas Universität in Medizin und Chirurgie wird online und in englischer Sprache stattfinden. Der Eingangstest findet am 11. Februar 2021 statt. Dauer: 6 Jahre.

Die Lehrveranstaltungen sind in der Regel nach dem Prinzip des integrierten Unterrichts in 360 Einheiten und 12 Semester unterteilt. Es finden 29 Prüfungen statt. Die Ausbildungsaktivitäten zeichnen sich durch multidisziplinare und interaktive Unterrichtsmethoden aus, einschließlich von Gruppenaktivitäten, die von einem Tutor koordiniert werden. Die wichtigsten interaktiven Methoden sind Problem-basiertes Lernen, Fallmethode, Problemlösung, Konzeptkarten und Kompetenzportfolio.

Es finden auch ergänzende Veranstaltungen statt, die in mehrere Kurse unterteilt sind. Diese werden von unterschiedlichen Dozenten geleitet und können auf ein oder zwei Semester verteilt werden. Dadurch erhalten die Studierenden einen umfassenden Überblick über alle Aspekte des Fachs.

In Form einer didaktischen Organisation werden unter Aufsicht eines Lehrkörpers praktische klinische Aktivitäten durchgeführt, die mit einem hohen Maß an Autonomie verbunden sind. Dabei wird die auf professioneller Ebene ausgeübte Tätigkeit simuliert.

Die Studierenden werden außerdem ermutigt, an den von der Humanitas Universität organisierten Forschungsaktivitäten und Seminaren teilzunehmen, sowie Auslandserfahrungen im Rahmen des Erasmus-Programms oder anderer internationaler Organisationen zu sammeln.

Humanitas bietet – unter Berücksichtigung der Einkommens- und Vermögenssituation der Familie – ein Finanzierungssystem von variablen Beiträgen an. Es gibt vier Beitragsklassen, die auf der Grundlage eines Einkommens- und Vermögensindikators ermittelt werden, dessen Berechnung auf der Größe einer konventionellen Familie basiert.

Die Universität bietet jedes Jahr eine unterschiedliche Anzahl von Stipendien für europäische und außereuropäische Studierende an. Die Zulassungskriterien basieren auf Leistungskriterien und können von Jahr zu Jahr variieren. Zudem besteht die Möglichkeit verschiedener Darlehensmodelle, die Humanitas im Einvernehmen mit den Banken ihren Medizinstudenten anbietet, um auf ein Verdienstdarlehen in Höhe von 7.000 Euro pro Jahr zugreifen zu können.

Warum Medizin studieren?

Viele Herausforderungen, vor denen Sie als Medizinstudent stehen, sind ein natürlicher Bestandteil des Lernprozesses. Doch sie belasten auch emotional. Es bedarf starker innerer Stärke und Belastbarkeit, um ein kompetenter Fachmann zu werden. Ein Arzt muss auf sozialer Ebene eine starke Persönlichkeit aufweisen und den Mut besitzen, sich allen Problemen seiner einzelnen Patienten zu stellen. Er muss multitaskingfähig sein, um mit den verschiedenen Schwierigkeiten, Patienten und deren Krankheiten umgehen zu können.

Leidenschaft und Willenskraft reicht allein nicht aus, um ein guter Arzt zu werden. Von größter Wichtigkeit ist die Chance zu haben, in einem modernen und technologisch fortschrittlichen Umfeld studieren zu können, das es den Studierenden ermöglicht, international wettbewerbsfähig zu sein.

Nur so ist es möglich den Weg beruflichen Wachstums zu beschreiten. Das garantiert den Studierenden den Erwerb der grundlegenden Fähigkeiten, die sie in diesem Beruf benötigen, um ihn bestmöglich ausüben und um darin eine wichtige Rolle spielen zu können.

Weitere Informationen zu den Studiengängen der Humanitas Universität:

https://www.hunimed.eu/course/medicine/

+39 02 82243777

info@hunimed.eu