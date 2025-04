Leben ohne Zeit: Michel Siffre und die innere Uhr

Teilen

Paris – Im Jahr 1962 lebte der französische Höhlenforscher Michel Siffre zwei Monate lang in völliger Isolation in einer unterirdischen Höhle, ohne Zugang zu Uhr, Kalender oder Sonne. Er stellte fest, dass sich mehrere Menschen, darunter auch er selbst, ohne zeitliche Hinweise auf einen 48-Stunden- statt auf einen 24-Stunden-Zyklus einstellten.

Siffre war Geologe, aber was er ursprünglich als Expedition zur Erforschung des Gletschers geplant hatte, wurde als etwas ganz anderes berühmt: die erste Studie über die menschliche Reaktion auf ein Leben ohne Zeitangaben. Siffre war der erste, der zeigte, dass unser Körper seine eigene Uhr haben könnte. Seitdem hat sich die Chronobiologie zu einem äußerst wichtigen Forschungsgebiet entwickelt.

Er schlief und aß nur, wenn sein Körper es ihm sagte. Sein Ziel war es, herauszufinden, wie sich ein Leben „jenseits der Zeit“ auf die natürlichen Rhythmen des menschlichen Lebens auswirken würde.

1972 kehrte er in die Unterwelt zurück und verbrachte sechs Monate in einer Höhle in Südtexas. Seine Einrichtung war spärlich: Ein auf einer hölzernen Plattform errichtetes Zelt war mit einem Bett, einem Tisch und einem Stuhl sowie mit verschiedenen Geräten für wissenschaftliche Experimente ausgestattet. Die Kammer war außerdem mit tiefgekühlten Lebensmitteln und etwa 3.000 Liter Wasser ausgestattet.

Er ließ die Forscher wissen, wenn er bereit war zu schlafen, und das Licht wurde ausgeschaltet. Er führte ein Tagebuch, in dem er seine eigenen Tage und Nächte festhielt, aber seine Berechnungen waren nicht genau. Zum Beispiel war sein Tag 63 in Wirklichkeit der Tag 77, oberirdisch.

An seiner Brust und seinem Kopf befestigte Elektroden maßen verschiedene Vitaldaten, und er verbrachte seine Zeit damit, ein langes Protokoll von Tests an sich selbst durchzuführen.

Die Zeit, wie er sie erlebte, hatte sich „teleskopiert“, sagte er. Und was sich für ihn wie ein Monat anfühlte, waren auf der Oberfläche in Wirklichkeit zwei.

„Ich stellte ein Team am Eingang der Höhle auf. Ich beschloss, sie zu rufen, sobald ich aufwachte, während ich aß und kurz bevor ich einschlief. Mein Team durfte mich nicht rufen, sodass ich keine Ahnung hatte, wie spät es draußen war“, sagte er.

„Nach ein oder zwei Tagen erinnert man sich nicht mehr daran, was man einen oder zwei Tage zuvor getan hat“, sagte er 2008 dem Kunst- und Kulturmagazin Cabinet. „Die einzigen Dinge, die sich ändern, sind, wann man aufwacht und wann man zu Bett geht. Ansonsten ist es völlig schwarz. Es ist wie ein einziger langer Tag.“

Am Ende des ersten Monats lebte er in einem 26-Stunden-Zyklus, auch wenn er das damals noch nicht wusste. Er blieb einfach so lange wach, wie er wollte, und nannte es „Nacht“, wenn er sich müde fühlte.

Am 37. Tag, der für ihn der 30. Tag war, erlebte er eine seltsame Unterbrechung der Routine und eine Verschiebung der Muster: Er durchlebte einen übermäßig langen Tag und schlief dann 15 Stunden lang. Danach schwankten seine Tage stark, von 26 Stunden bis hin zu 40 oder 50 Stunden.

Ohne Licht und Uhren begann sich sein Zeitgefühl zu verzerren.

Stunden fühlten sich wie Minuten an, Tage verschmolzen miteinander. Siffres geistiger Zustand verschlechterte sich schnell: Er halluzinierte von Schatten und Stimmen. Er wurde paranoid – er war überzeugt, dass noch jemand anderes in der Höhle war.

Irgendwann machte ihm die Einsamkeit zu schaffen, er riss die Sensoren ab und hätte die Mission beinahe abgebrochen. Er hatte sich vorgenommen, Musik zu hören und zu lesen, um die einsamen Stunden zu überbrücken. Leider führte die feuchte Umgebung in der Höhle dazu, dass seine Stereoanlage nicht richtig funktionierte und der allgegenwärtige Schimmel seine Bücher angriff.

In seinem Tagebuch hielt er auch seine Gedanken und Gefühle fest. Nach anfänglicher Begeisterung wurde Siffre durch die totale Isolation deprimiert. Siffre beschrieb die Erfahrung später als „ein langsames Abgleiten in den Wahnsinn“. Er sprach mit Insekten, um Gesellschaft zu haben. Er fand Trost in seiner eigenen Stimme.

Am 77. Tag konnten seine Hände „keine Perlen mehr auffädeln“, und sein Geist konnte „kaum noch Gedanken aneinanderreihen“. Er zog einen Selbstmord in Erwägung, entschied sich aber dagegen, weil seine Eltern dann auf teuren Rechnungen sitzen geblieben wären.

Am 160. Tag sah er eine Maus. Weil er sich nach Gesellschaft sehnte, plante er, sie zu fangen, doch er tötete sie aus Versehen. „Die Verzweiflung überwältigt mich“, schrieb er.“

Das Experiment endete am 10. August nach vollen sechs Monaten, wie geplant. Er blieb noch einen weiteren Monat unter der Erde, zusammen mit seinen Kollegen, die hinabstiegen, um Tests durchzuführen. Am Ende war seine Sehkraft so geschwächt, dass er ständig schielte. Als er schließlich am 5. September aus der Höhle kam, fand er sich als veränderter Mensch wieder.

