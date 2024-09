Großbritannien: Erstes „lehrerlose“ KI-Klassenzimmer

Eine Privatschule in London eröffnet das erste Klassenzimmer in Großbritannien, das von künstlicher Intelligenz statt von menschlichen Lehrern unterrichtet wird.

London – Eine Privatschule in London eröffnet das erste Klassenzimmer in Großbritannien, das von künstlicher Intelligenz statt von menschlichen Lehrern unterrichtet wird. Angeblich ermöglicht die Technologie präzises, maßgeschneidertes Lernen, während Kritiker behaupten, der KI-Unterricht werde zu einer „seelenlosen, trostlosen Zukunft“ führen.

Anstelle von virtuellen Klassenzimmern mit menschlichen Lehrern bringt der neueste Kurs am Londoner David Game College einen virtuellen Lehrer in ein reales Klassenzimmer. Die Privatschule führt im Rahmen ihres neuen Sabrewing-Programms den ersten von KI unterrichteten Kurs im Vereinigten Königreich durch. In der ersten Klasse werden 20 GCSE-Schüler an dem Bildungsexperiment teilnehmen, bei dem KI-Plattformen und Virtual-Reality-Headsets anstelle von menschlichen Lehrkräften das Lernen leiten sollen.

Die Schüler werden mit einer Mischung aus Plattformen für künstliche Intelligenz auf ihren Computern und Virtual-Reality-Headsets lernen. Die Plattformen erfahren, in welchen Fächern die Schüler besonders gut sind und in welchen sie mehr Hilfe brauchen, und passen dann ihre Unterrichtspläne für das Semester an.

Starke Themen sollen auf das Ende des Semesters verschoben werden, damit sie überarbeitet werden können, während schwache Themen sofort angegangen werden, und der Unterrichtsplan jedes Schülers ist auf ihn zugeschnitten.

„Es gibt viele hervorragende Lehrer, aber wir sind alle fehlbar“, sagte John Dalton, der stellvertretende Direktor der Schule, gegenüber Sky News.

„Ich denke, dass es sehr schwierig ist, das Niveau von [KI] an Präzision und Genauigkeit zu erreichen, und auch diese kontinuierliche Bewertung. Wenn man wirklich genau wissen will, warum ein Kind nicht lernt, können die KI-Systeme das meiner Meinung nach besser herausfinden.“