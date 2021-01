Corona-Impfstoff: Türkisches Pharmaunternehmen Abdi Ibrahim erhält Lizenz für Produktion

Teilen

Istanbul – Das führende türkische Pharmaunternehmen Abdi Ibrahim gab am Donnerstag bekannt, dass das türkische Gesundheitsministerium dem Unternehmen die Genehmigung zur Herstellung und Abfüllung von Dosen mit inaktiven sowie mRNA-basierten Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus erteilt hat, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu (AA).

„Wir sind derzeit in der Lage, 20 Millionen Impfstoffe zu produzieren“, sagte der Vorsitzende des Unternehmens, Nezih Barut, in einer schriftlichen Erklärung und betonte, dass die Firma über die Technologie und Infrastruktur verfüge, die für die Impfstoffproduktion und die Abfüllung der Fläschchen erforderlich sei. Das Unternehmen sei bereit, kurzfristig zusätzliche Investitionen zu tätigen, wenn die Produktion größerer Mengen von COVID-19-Impfstoffen erforderlich sei, berichtet AA weiter.

„Die Genehmigung des Gesundheitsministeriums als Ergebnis der Inspektionen ist ein Beweis dafür, dass wir Impfstoffe auf Weltniveau produzieren können“, fügte er hinzu und verwies auf die Investitionen des Unternehmens in die Biotechnologie, die er als die Zukunft des Pharmasektors bezeichnete.

Barut: „Bei Abdi İbrahim, dem größten türkischen Pharmaunternehmen mit 100 Prozent inländischem Kapital, hat uns die Vision, Leben zu heilen, stets durch unsere 108-jährige Geschichte geleitet. In diesen herausfordernden Zeiten setzen wir alle unsere Ressourcen ein, um die vom Gesundheitsministerium geleitete Mobilisierung zur Bekämpfung der Pandemie voll zu unterstützen. Wir haben die erste Charge des Impfstoffs produziert und an das Gesundheitsministerium geliefert, das bereits in den COVID-19-Behandlungsprotokollen des Ministeriums aufgeführt ist.“

Er erklärte, dass Abdi İbrahim die gesamte Jahresproduktion des Impfstoffs an das Gesundheitsministerium spenden werde, beginnend mit den 1,6 Millionen Dosen, die im April produziert werden sollen, und sagte weiter: „Wir hoffen wirklich, dass dieses Medikament Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern und alle medizinischen Fachkräfte unterstützen wird, die mit großer Entschlossenheit, Anstrengung und Aufopferung arbeiten, um unsere Menschen zu heilen.“

Abdi Ibrahim kauft 28,5% der Schweizer OM Pharma

Im September vergangenen Jahres kaufte Abdi Ibrahim auch 28,5 Prozent des in der Schweiz ansässigen Biotech-Unternehmens OM Pharma für 530 Millionen Dollar.

„Mit diesem Partnerschaftsabkommen wird der lange Trend, dass türkische Firmen von ausländischen Unternehmen übernommen werden, zum ersten Mal umgekehrt“, so Barut.

Laut einer Erklärung des Unternehmens ist Abdi Ibrahim durch die Akquisition das erste und einzige türkische Pharmaunternehmen, das eine strategische Partnerschaft mit einem europäischen Partner eingeht.

„Die Partnerschaft und vor allem unsere biotechnologischen Produkte werden unseren Zugang zu neuen Märkten erleichtern, insbesondere zu Lateinamerika, China und den USA“, sagte Barut.

Ebenso werde OM Pharma nun einen leichteren Zugang zum Nahen Osten und Nordafrika haben, wo Abdi Ibrahim eine bedeutende Präsenz genießt.

Die Pandemie hat die Bedeutung einer einheimischen Pharmaindustrie hervorgehoben“, betonte er. „Als Marktführer in der Türkei in den letzten 18 Jahren haben wir unsere Ambitionen immer hoch gehalten. Wir sind das erste türkische Unternehmen, das unter den globalen Top-100-Pharmaunternehmen rangiert. Wir haben eine der fortschrittlichsten pharmazeutischen Produktionsanlagen in der Türkei und in Europa aufgebaut. Wir haben mit AbdiBio eine führende Position in der Biotechnologie in der Türkei eingenommen. Wir eröffneten Produktionsstätten in Kasachstan und Algerien. Wir investierten in ein Start-up-Unternehmen in den USA, um neue Moleküle zu erforschen. Wir hielten immer ein Auge offen für Akquisitionsmöglichkeiten in Europa und den USA, die wir als Führungsmöglichkeit für die pharmazeutische Industrie unseres Landes sahen.

