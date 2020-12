Kaukasus-Albanien und die Armenisierung der christlichen Geschichte von Karabach

Teilen

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadov

In der Antike war Karabach ein Teil des alten aserbaidschanischen Staates Kaukasus-Albanien, der hauptsächlich aus Türken und kaukasischen Stämmen bestand.

Die Beispiele der materiellen Kultur, numismatische Beweise, die in Khankendi, Aghdere, Chodschawend, Schuscha vom Berg Karabach, Berde, Terter, Aghdam, Aghjabedi, Füzuli, Beylegan sowie Lachin und Kalbajar von Tiefland-Karabach während der Untersuchungen entdeckt wurden, spiegeln gründlich die alte materielle Kultur von Karabach, ethno-kulturellen Zustand, sozial-ökonomischen Standards der Menschen, ihre Lebensbedingungen und allgemein die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Geschichte dieses Teils von Aserbaidschan.

Im frühen Mittelalter (IV. Jh.), nach der Annahme des Christentums, wurden die religiösen Denkmäler im christlichen architektonischen Stil gebaut, der die Baukultur von Karabach, dem historischen Ort Aserbaidschans, in IV-VII Jahrhunderten charakterisiert.

Während einiger Perioden, obwohl verschiedene Religionen einander absetzten, und da das alles im historischen Schicksal der lokalen Menschen geschah, die an ihre historisch-ethnischen Ländereien gebunden waren, konnte die Nation ihre Sitte und Tradition Privatsphäre, nationalen Charakter trotz der veränderten Religion und religiösen Überzeugungen bewahren. Allerdings passierte nicht immer und überall das Gleiche.

Die Hauptbevölkerung dieser Region, die sich von den fremden Armeniern durch Herkunft, Sprache und Kultur unterschied, bestand aus ethnischen Gruppen, die der kaukasischen Sprachgruppe angehörten und türkischer Herkunft waren, die im Gebiet zwischen dem Fluss Aras und dem Großen Kaukasus seit tausend Jahren lebten.

Je nach dem Einfluss der Periode und der Zeit gab es verschiedene Lebensstile, religiöse Ideologien, so erschienen in Verbindung damit verschiedene Merkmale der geistigen Kultur. Anders als in anderen Gebieten Aserbaidschans, verursachte die Ausdehnung der religiösen Divergenz in Karabach große Veränderungen in diesem Gebiet. Als das Christentum in Albanien durch den Islam ersetzt wurde, indem man sich zunutze machte, dass die Albanier indigene Christen waren, die den Glauben an die christliche religiöse Ideologie beibehielten und in den Hochlandgebieten von Karabach lebten, wurden viele armenische Familien dort im XIX Jahrhundert eingewandert. Durch Gregorianisierung assimilierten sie die lokalen christlichen Albanier und nannten sie „Wanderer“ und bezeichneten das Gebiet als „einen Teil des Wandererlandes“.

Die Gregorianisierung und Armenisierung der albanischen Bevölkerung von Karabach war ein langer historischer Prozess:

Die armenisch-gregorianischen Missionare, die in den Kaukasus eingewandert waren, nutzten die günstige Situation, die durch die Besetzung des arabischen Kalifats entstanden war, und realisierten die Gregorianisierung und dann die Armenisierung der christlich-albanischen Bevölkerung Karabachs.

Die christliche Bevölkerung Karabachs bezeichnete sich in dem Brief, gerichtet an den russischen Zaren Peter I, als Albanier, was beweist, dass sie sich noch im frühen XVIII Jahrhundert betrachtet wurden.

Das Eingreifen Russlands in die Region und die Umsiedlung der Armenier aus anderen Ländern in den Südkaukasus, einschließlich Aserbaidschan, führte zur Stärkung des armenischen Faktors. Diese Politik wirkte als Wendepunkt im historischen Schicksal der gregorianisierten Albanier. Die letzte Etappe ihrer Armenisierung begann.

Die Massenumsiedlung der Armenier aus dem Iran und dem Osmanischen Reich nach Karabach und anderen aserbaidschanischen Gebieten während der russisch-iranischen (1804-1813, 1826-1828), der russisch-türkischen Kriege (1806-1812, 1828-1829) und besonders nach den Verträgen von Turkmenchay (1828) und Edirne (1829) vollendete die Armenisierung der gregorianisierten albanischen Bevölkerung. Das albanische Patriarchat wurde im Jahre 1836 abgeschafft.

Die Wissenschaftler, die die architektonischen Denkmäler des kaukasischen Albaniens untersuchten, stellten fest, dass sich diese Denkmäler von den armenischen religiösen architektonischen Denkmälern nach ihren architektonischen Planungsstilen und den charakteristischsten Merkmalen ziemlich unterscheiden.

Der Aghoghlan-Tempel in der Region Lachin, der Khudavang-Klosterkomplex in der Region Kelbadschar, der Amaras-Tempel in Khojavend, der Heilige Elysee-Tempelkomplex, der Ganjasar-Tempel in Aghdara sind Beispiele für diese Denkmäler.

Der Aghoghlan-Tempel befindet sich auf einem zwei Hektar großen Grundstück am 30. Kilometer der Landstraße Lachin-Minkend, am rechten Ufer des Flusses Hekeri, in der Nähe des Dorfes Kosalar. Der Aghoghlan-Tempel ist ein albanisches Kloster, das in den V-VI Jahrhunderten gebaut wurde. Da das Denkmal zu verschiedenen Zeiten Lawinen und Zerstörungen ausgesetzt war, wurde es im Stil einer Kirche umgebaut und an ein Kloster angepasst.

Bei den Reparaturen wurde das erste Fundament des Denkmals in seiner ursprünglichen Form erhalten, die neuen Mauern wurden über die alten gebaut. Nach der Restaurierung wurde der Aghoghlan-Tempel zu einem der spektakulärsten Denkmäler der Architektur der albanischen Periode in der aserbaidschanischen Geschichte. Es hat einen besonderen Platz unter den christlichen Architekturdenkmälern für seine effiziente Konstruktion mit Basaltsteinen. Das Denkmal befindet sich seit dem 18. Mai 1992 unter Besatzung. Nach der Besetzung benannten die Armenier den Aghoghlan-Tempel in „Tsitsernavank“ um.

Der Klosterkomplex von Khudavang, der sich im Dorf Vang in der Region Kelbadschar am linken Ufer des Flusses Terterchay befindet, ist eines der größten und schönsten Beispiele der christlichen Architektur in Aserbaidschan. Im Khudavang-Komplex sind viele Bauinschriften erhalten geblieben. Eine Reihe von Namen, die darin angegeben sind, wie Arzu, Tursun, Seyti, Hasan, Avag, Shams, Altun, Aghbuh, Garagoz, etc. sollten als genaue Bereitstellung der türkischen Identität der Erbauer betrachtet werden. Der Komplex wurde hauptsächlich im 13. Jahrhundert gebaut, in der Regierungszeit des albanischen Königs Vakhtang.

Der Klosterkomplex umfasst derzeit mehr als zwanzig Gebäude und Ruinen. Die Hauptkirche wurde von Arzu Khatun, der Frau von König Vakhtang, erbaut. Die Kirche dominiert den gesamten Komplex, ihre Kuppel ist hoch und der Raum majestätisch, sie ist eines der kaukasisch-albanischen christlichen Meisterwerke der Architektur. Es wird angenommen, dass Arzu Khatun und ihre Töchter die Wandmalereien im Inneren gemalt haben. Nach der Besetzung des Kalbajar-Distrikts durch die armenischen Streitkräfte im Jahr 1993 wurde der Khudavang-Klosterkomplex der Welt als armenisches Denkmal präsentiert.

Der Heilige Elysee-Tempelkomplex (Kloster Gandsassar) befindet sich in der Region Aghdara in Berg-Karabach. Es wurde 2000 Meter über dem Meeresspiegel auf der Spitze eines hohen Berges gebaut. Der Tempel, der mit Festungsmauern umgeben war, wurde im V. Jahrhundert gegründet. Während des Khachin-Fürstentums wurden hier umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt, ein großes Hauptkirchengebäude, 6 kleine Kirchen, mehrere Häuser und Wirtschaftsgebäude wurden gebaut. Vier-Säulen-Raton errichtet auf dem zwei-schrägen Steindach der Hauptkirche gut gebaut aus behauenem Stein. Diese albanische Kirche besteht aus einer breiten Gebetshalle und einem quadratischen Raum mit Säulen, die mit zylindrischen Bögen abgeschlossen sind.

Eines der prominentesten Denkmäler der kaukasischen albanischen christlichen Architektur Gandzasar Tempelkomplexe wurde auf dem Berg am linken Ufer des Khachin Flusses im Dorf Vangli der Aghdere Region gebaut. Dieser Tempel, der lange Zeit die Residenz der albanischen Christen war, wurde Ganjasar in der Bedeutung des Hauptschatzes der Religion genannt.

Die Rolle der türkischen Stämme in der Verwaltung der albanischen Regierung, in der Entwicklung ihrer Kultur und Architektur war unbestreitbar. Deshalb verwenden die meisten Historiker den Ausdruck „albanisch-türkische Architektur“, wenn sie über die albanische Architektur sprechen, und er ist für diese Zeit durchaus angemessen. Einige dieser Stämme, die auf dem Gebiet Albaniens lebten, wurden Christen, indem sie das Christentum annahmen, die anderen nahmen später den Islam an.

Die Armenier versuchten jedoch, sich die albanischen Denkmäler anzueignen und ihre nationale Identität zu verändern, mit dem Ziel, ihre historischen Spuren künstlich zu schaffen. Die Denkmäler, die der meisten Aneignung unterlagen, stammen aus der Zeit des Christentums. Sie versuchten, sie zu armenisieren, indem sie die Embleme und Symbole der christlichen Religion sowie die gleichen Zeichenmuster unter den Steinmetzarbeiten und Wandmalereien auf dieser Art von Denkmälern nachahmten, so dass es zu einer Verfälschung der Geschichte kam.

Der georgische Historiker A. Tschawtschawadse hat die Fakten der Aneignung der aserbaidschanischen Denkmäler aus der christlichen Periode durch die Armenier in seinem Werk „Armenier und blutige Steine“ gründlich reflektiert. Die Armenier nennen das aserbaidschanische Land, das sie einst in Beschlag genommen haben, „Hy-Land – Ostarmenien“, indem sie das ursprüngliche Albanisch künstlich gregorisieren. Jedoch weisen die Forscher darauf hin, dass sogar die Denkmäler der christlichen Periode weder der armenischen Sprache (Gregorianität) noch der armenischen Kultur und Herkunft entsprechen. So hilft die historisch-archäologische und architektonische Untersuchung der albanisch-christlichen Denkmäler in aserbaidschanischen Gebieten, die meisten Eigenheiten des Christentums zu klären.

Außerdem ist ein Grund der Aneignung der albanischen Denkmäler durch die Armenier die Unterordnung der albanischen Apostolischen Kirche unter die armenische Gregorianische Kirche, indem sie mit der Hilfe Russlands 1836 abgeschafft wurde. Im Ergebnis der Politik der russischen Zaren im Kaukasus, die den Armeniern eine große Bedeutung beimaßen, wurde das Zentrum der albanischen Kirchen grundlos der armenischen Gregorianischen Kirche untergeordnet. Deshalb wurde das albanische religiöse Zentrum nach Etschmiadsin verlegt.

Albanische Geschichte

Das moderne Aserbaidschan, das aus dem heutigen Armenien und einem Teil Georgiens besteht, ist ein historischer Staat, der sich auf dem Gebiet von Süd-Dagestan befindet. Es wurde im IV-III Jahrhundert v. Chr. gegründet und im VIII Jahrhundert vom arabischen Kalifat besetzt. Die ursprüngliche Hauptstadt war Gabala, später Barda. Im IV. Jh. v. Chr. war das Christentum Staatsreligion während der Herrschaft des albanischen Staates und er stand teilweise unter dem Einfluss der christlichen Ideologie.

Der herausragende kaukasische Wissenschaftler und Historiker Jewgeni Ignatewitsch Krupnow stellte fest:

„Es sollte keine Einschränkung und Verpflichtung im Studium der albanischen Geschichte geben. Historiker aus verschiedenen Ländern studieren die Geschichte Albaniens. Aber eine Sache ist offensichtlich: die Aserbaidschaner sollten die Geschichte und das Schicksal des Kaukasus-Albaniens mehr als alle anderen erforschen. Sie sind vor der Weltwissenschaft rechenschaftspflichtig und stehen in der Schuld der Weltwissenschaft.“

Nach den Informationen von Strabon besteht die Bevölkerung Albaniens aus Stämmen, die in 26 Sprachen sprechen. In den Quellen werden Utis, Gargars, Amazons, Sovdes, Kaspis, Mags, Sisaks, Mards, Amards, Ariaks, Anariaks, Gels, Legs und andere Namen der in Albanien lebenden Stämme und Völker erwähnt. Die ältesten kaukasischen und türkischen Stämme waren von avtoxtonischer Ethnie.

In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung wanderten persische Stämme auf Befehl der Sasanidenführer nach Albanien ein, ab dem III-IV Jahrhundert begann die Migration neuer türkischer Stämme sowie der Hunnen, Subaren, Chasaren und Barsilen in das kaukasische Albanien. Bis zur Ankunft der Araber setzte sich die Bevölkerung Albaniens aus 3 Teilen zusammen – kaukasischen, türkischen und persischen Menschen.

Fachleute sagen, dass es viel sinnvoller ist, das Wort „Albanier“ mit türkischen Stämmen zu verbinden. Denn zurzeit lebt der Stamm namens Alban in Kasachstan in Mittelasien. Nach den jüngsten Untersuchungen wurde die türkische Herkunft der kaukasischen Albanier nachgewiesen.

Religion im kaukasischen Albanien

Das Christentum wurde im kaukasischen Albanien nach der Propaganda des katholischen Heiligen Eliseus in den Jahren 54- 57 verbreitet. Aus diesem Grund wird die albanische Kirche katholische Kirche genannt. Sie ist eine der ältesten Kirchen im Kaukasus, auch in der christlichen Welt.

Albanien ist eines der Länder, die vor dem IV. Jahrhundert gegründet wurden, als das Christentum nicht als Staatsreligion proklamiert wurde. Jahrhunderts, als das Christentum noch nicht zur Staatsreligion erklärt wurde. Nach den Überlieferungen kamen Anfang des ersten Jahrhunderts die ersten christlichen Missionare aus Jerusalem und Suria, Katholiken und ihre Schüler nach Albanien und gründeten die ersten christlichen Gemeinden.

Nach albanischen Traditionen gibt es 2 Etappen, die einander in der Verbreitung des Christentums ablösen: der Name der apostolischen Etappe ist mit Aposteln wie Thaddeus, Bartholomäus, Thaddeus‘ Schüler Eliseus verbunden. Sie wird auch als syrophile Periode bezeichnet, die auf das IV Jahrhundert zurückgeht. Die zweite Phase wird mit Gregor dem Erleuchter und dem albanischen König Urnair in Verbindung gebracht.

Im I-II Jahrhundert ist die weite Ausbreitung des Christentums im nordöstlichen und östlichen Teil Jerusalems nach Pavel mit Phoma, Andrei, Bartholomäus, Phomas Bruder Ardai und Thaddeus‘ Schülern Eliseus und Mar verbunden.

Diese Katholiken und ihre Schüler verbreiteten die Religion in Syrien (Zentrum war Antiochia), im kleinen griechischen Staat Osroena (Zentrum war Edessa), in Nisibin, in Mesopotamien (zwischen zwei Flüssen), im kleinen Armenien, sowie im Osten und im nord-östlichen Teil im Iran (Salaphki-Ktesiphon) und in den südlichen Kaukasusländern – Georgien, Albanien.

Der Einfluss des Christentums auf Albanien und die Entstehung der christlichen Gemeinschaft hier sind sowohl mit dem katholischen Bartholomäus als auch mit Faddei verbunden. Musa Kalankatli sagt:

„Als jedoch die Gerechtigkeit erschien, kam unser Held und unmerkliches Geschöpf – Vater, um sich um uns zu kümmern und schickte seine Schüler in alle Teile der Welt, um die Religion zu verbreiten. Der Katholik Faddei, der nach Armenien kam und dann von Sanaturk in der Provinz Artaz getötet wurde, wurde für die Bewohner des Ostens geschickt“- Musa Kalankatli I, VI.

Der albanische Historiker Musa Kalankatli sagt:

„Schüler von Faddei Eliseus kehrt nach Jerusalem zurück und berichtet allen Katholiken von Faddeis Leiden. Eliseus erhält eine Ernennung von Jakob, dem ersten Patriarchen von Jerusalem und Bruder von Jesus. Er war in den Osten berufen worden.“ – Musa Kalankatli, I, VI.

Wenn die Autoren „andere Katholiken“ sagen, meinen sie, dass die Aktivitäten von Faddei, Eliseus und den anderen Katholiken in die gleiche Zeit fallen – während des I-II Jahrhunderts. Wie Sie in diesem Text sehen, bezieht sich der Osten auf Albanien. Untersuchungen von Begriffen wie „Osten“, „östliches Land“, „Nordosten“, die von Musa Kalankatli verwendet wurden, sind ein Beweis dafür, dass sie sich auf Albanien oder das Land der Albanier beziehen, das an den östlichen Grenzen der christlichen Welt bzw. zu Jerusalem liegt.

In der ersten syrophilen Phase der Verbreitung des Christentums in Albanien wurden Bibelsprüche nicht nur im Nahen und Mittleren Osten, sondern auch in der aramäischen Sprache verbreitet. Dies hängt mit den Aktivitäten der Katholiken und ihrer Studenten sowie mit den Aktivitäten der Missionare aus Syrien zusammen. Musa Kalankatli präsentierte Informationen, die uns erlauben, auf die syrophile Phase zu schließen; die Aktivitäten der syrischen Mönche in den IV-V Jahrhunderten in Albanien und die aramitischen Inschriften auf christlichen Denkmälern sind Beispiele dafür.

Die armenische Gregorianische Kirche hatte eine exklusive Rolle bei der Verletzung der Freiheits- und Unabhängigkeitsrechte der albanischen Kirche. Die armenischen Katholiken nutzten die Hilfe des arabischen Kalifats, wie sie es während der Herrschaft von Sasani taten, um ihr Ziel zu erreichen und die albanische Kirche ihnen gegenüber gehorsam zu machen. Amavilar, der in den Südkaukasus zurückkehren wollte, nutzte den Konflikt zwischen Armeniern und Albaniern aus und schuf eine Gelegenheit, die albanische Kirche der armenischen Kirche gefügig zu machen.

Der armenische Katholik schrieb folgenden Brief an Ilia Abdu l- Malik:

Die armenische Kirche schloss die albanischen Geistlichen von ihren Positionen aus und begann, den Glauben der Albanier zum Gregorianismus zu ändern, die in bergigen Gegenden leben, die von den Arabern nicht erreicht werden können. Die armenischen Geistlichen ließen das Ansehen der arranischen Kirche unter der Bevölkerung verschwinden und zerstörten mit Hilfe der arabischen Führer alle Denkmäler der albanischen Kultur. Und sie haben nichts hinterlassen, was an die Albanier erinnert. Alle diese Handlungen wurden zuerst mit Hilfe des Kalifats und dann mit Hilfe anderer Invasoren durchgeführt. Religiöse Gestalten der Gregorianischen Kirche zerstörten Arraner Denkmäler, aber zuerst wurden sie zu Slums.

I.P.Petruschewski weist darauf hin, dass die armenische Kirche ein Weg war, das Land in Albanien zu armenisieren. Und ihre Rolle wurde ab dem VIII Jahrhundert bemerkbar. Seit dieser Zeit stürzte der armenisch-katholische Yegi den albanisch-katholischen Nerses (Bakruv) mit Hilfe der arabischen Führer und der Bewegung der pravoslawischen, griechisch gesinnten und georgisch gesinnten Menschen, was darauf hindeutet, dass der Versuch, die Unabhängigkeit der albanischen Kirche zu verteidigen, von den armenischen Monophisiten gemacht wurde.“

Trotz dieser Schwierigkeiten und kritischen Kampfbedingungen gelang es der albanischen katholischen Kirche, bis 1836 unabhängig zu bleiben. Im Jahr 1836 wurde ihre Arbeit von Russland gestoppt und unter die Obhut der Gregorianischen Kirche gestellt.

Albanische Architektur

Die Beispiele der albanischen Architektur wurden in den Gebieten der Republiken Aserbaidschan, Armenien und Daghestani entdeckt und untersucht. Die interessantesten Modelle der albanischen Architektur, die bis zu unserer Zeit erhalten geblieben sind, sind Festungen und Befestigungen zur Verteidigung und Kirchen, Tempel mit religiösem Charakter. Die türkischen Verwandten hatten eine unbestreitbare Rolle in der Verwaltung der albanischen Regierung und in der Entwicklung der albanischen Kultur und Architektur.

Deshalb verwenden einige Historiker den Ausdruck „albanisch-türkische Architektur“, wenn sie über die albanische Architektur sprechen, und das bildet volle Übereinstimmung mit dieser Periode. Einige dieser Stämme, die auf dem Gebiet Albaniens leben, wurden durch die Annahme des Christentums christlich, die anderen nahmen später den Islam an. Die Festung von Derbent, die Festung von Javanshir, Chiraggala und andere gehören zu den Gebäuden, die sich heute dadurch auszeichnen, dass sie grandiose Verteidigungsbauten sind, die zum albanischen Kulturerbe gehören.

Die meisten Denkmäler aus der kaukasisch-albanischen Periode haben ihre ursprünglichen Formen bis in unsere Zeit bewahrt. Der Khudavang-Tempelkomplex in der Region Kalbajar (XIII. Jahrhundert), der Aghoghlan-Tempel im Dorf Koshalar in der Region Lachin (IX. Jahrhundert), der Amaras-Tempel im Dorf Sos in der Region Khojavand (IV. Jahrhundert), der Sankt-Elysee-Tempel in den Regionen Shaki (II. Jahrhundert) und Aghdere (IV. Jahrhundert), der Gandzasar-Tempel im Dorf Vang in der Region Aghdere (XIV. Jahrhundert), der Lakit-Tempel in der Region Gakh (V. Jahrhundert), Gum Tempel (VI. Jahrhundert), Yeddikilise (Sieben Kirchen) Tempel (IV. Jahrhundert), Kurmukh Tempel (XII. Jahrhundert), Hagapat Tempel in der Region West-Aserbaidschan (das Gebiet der heutigen Republik Aserbaidschan), Goshavang Tempel, Aghtala Tempel, Tatev Tempel, Uzunlar Tempel, Yenivang Tempel, Senain Tempel sind die brillanten Beispiele der albanischen Tempelarchitektur, die bis zu unserer Zeit unter diesen Denkmälern erreicht.

Die albanische architektonische Kunst erregte immer Interesse und zeichnete sich durch ihre spezifische komplexe Farbe, Technik, einzigartige Schönheit und Stil aus. Die anderen kaukasischen Völker entwickelten ihre Kultur und Architektur, indem sie die alte albanische Kultur nutzten, die immer Interesse erregte und die Aufmerksamkeit auf sich zog wie alle anderen Innovationen.

Alle Arten der Architektur, die zum östlichen Christentum gehören, entwickelten sich in Albanien. Die charakteristischen Gebäude der ersten Periode des albanischen Christentums waren Kirchen. Diese Kirchen bestanden aus profitablen Tempeln mit einer länglichen Anbetungshalle. Die Spitze dieser Tempel waren mit doppelten einfachen Steinen bedeckt. In Albanien verbreitete sich die spezielle Architektur, die Rundtempel genannt wurde, im Stil der christlichen Architektur, und dieser Stil gehörte nur den Albaniern, und hat seinen eigenen spezifischen Grund. So geht der Bau von Rundtempeln auf die frühchristliche Zeit zurück, und diese Tempel wurden in den Perioden gebaut, als das Christentum noch nicht vollständig angenommen war, und es wurde mit der Verehrung der Himmelskörper nach den Forschern vermischt.

Dieser Gastbeitrag gibt die Meinung des Autors wieder und stellt nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.