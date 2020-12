Gastronomie: Wie viel kostet ein Nusret-Steak?

Teilen

Nusret Gökçe – Ein Künstler mit dem Fleisch

Zitat Muhammad Ali: „Die Champions kommen nicht aus den Trainingshallen, sondern von Menschen die einen Wunsch, einen Traum und eine Vision innehaben”.

Dafür ist Nusret Gökçe, der Mann der die Nusr-Et Steakhäuser ins Leben rief, ein lebender Beweis. Auch er hatte diesen Wunsch, diesen Traum und die Vision in sich – und er hat alles verwirklicht. Heute kennt man Nusret Gökçe als Salt Bae. Er ist es, der jedes Steak mit einer salzigen Unterschrift versieht. Und, von dem sich auch Fußballer wie Manuel Neuer, Mesut Özil, Lionel Messi oder Ribéry gerne bekochen lassen und Schönheiten wie Rihanna ihn als T-Shirt-Druck ständig bei sich tragen.

Seit dieser gutaussehende Mann mit dem abgewinkelten Arm Salz wie Feenstaub über das Steak bei Nusr-Et verteilt, steht die Frage im Raum: Wer ist dieser Salt Bae?

Nusret Gökçe – Ein Video ging viral

Ein Teil seines Erfolges ist sicher die Marke, die er für sich selbst kreierte. Ein eng anliegendes weißes T-Shirt, eine Sonnenbrille und ab und zu auch eine Zigarre. So kennt man ihn, so zeigt er sich auf Instagram, wo er zwischenzeitlich über 31 Mio Follower hat. Und dort wurde er als türkischer Koch 2017 auch zum erfolgreichsten Meme des Jahres.

Dafür genügte ein Video, das ihn zeigt, wie er kunstvoll ein Stück Fleisch tranchiert und mit erhobenem Arm und dem mittlerweile legendären abgeknicktem Handgelenk die Salzkörner wie Feenstaub über das Fleisch rieseln lässt. Innerhalb kürzester Zeit ging dieses Video von @lolalissaa viral und war der Start für Nusret Gökçes weltweite Karriere. Das Video hatte schnell 13 Mio Aufrufe und erhielt über 50.000 Kommentare. Dabei erhielt Nusret auch diesen liebevollen Slangausdruck Salt Bae. Bae steht dabei für Freund oder Freundin.

Nusret Gökce – Frühes Leben

Nusret Gökçe wurde am 9. August 1983 in Erzurum als viertes von fünf Kindern einer armen Bergarbeiterfamilie geboren. Als er zwei Jahre alt war, zog die Familie nach Darica im Bezirk Kocaeli. Dort ging er auch zur Schule.

Doch die Schule war nicht sein Lieblingsort. Er verließ sie bereits nach der Grundschule wieder. In einem Interview in einer türkischen Zeitung erwähnte er auf die Frage nach seiner Kindheit, dass er sich an keine Kindheit erinnern könne. Seine Kindheit sei immer von Arbeit und finanziellen Schwierigkeiten geprägt gewesen.

Mit 14 Jahren begann er eine Metzgerlehre in Bostanci, einem Stadtteil in Istanbul. Auch die Lehrzeit war nicht einfach für ihn. Wie bei vielen türkischen Lehrlingen begann auch sein Beruf als Laufbursche und als Ladenputzer, von seinen 10 Meistern im Metzgereibetrieb hieß es, mach dies, mach das. Das Fleisch anzufassen lag auch für ihn als Lehrling noch in weiter Ferne. Seine erste Berührung mit Fleisch kam erst, als er kräftiger wurde, dann durfte er das Fleisch von den Knochen abkratzen.

Fragt man ihn heute, was der Beruf des Metzgers für ihn bedeutet, sagt er von sich, dass er ein Künstler dieser Arbeit sei. Andere malen ein Bild, für ihn ist das Schneiden des Fleisches Poesi, er redet mit dem Fleisch und fügt ihm dabei seine Liebe zu.

Nusret Gökce – Er ist noch nicht verheiratet

Unermüdlich arbeitet er seit 23 Jahren in seinem Job. Er kennt weder Freizeit noch Feiertage, sein Arbeitstag zählt trotz seines Erfolges immer noch bis zu 18 Stunden. Konnte er deswegen noch keine Familie gründen? Ist er deshalb noch nicht verheiratet? In einem Interview einer türkischen Zeitung sagte er, er habe keine Zeit für eine Frau. Eine Frau zu haben, Händchen zu halten, ins Kino gehen oder zusammen irgendwo sitzen, das geht nicht. Das Fleisch steht allem im Weg.

Nusret Gökçes Blick in die Welt

2007 eröffnete sein Lehrmeister, Günaydın Kasap, ein völlig neues Restaurant-Konzept, ein Metzger-Restaurant im Istinye Park, dem Einkaufszentrum der gehobenen Klasse auf der europäischen Seite von Istanbul. Nusret Gökçe hatte bis zu diesem Zeitpunkt schon viel Erfahrung als Metzger für Günaydın Kasap in Küçükyalı, einem Stadtteil auf der asiatischen Seite von Istanbul, gesammelt und sollte nun die neue Filiale als Metzger und Koch im luxuriösen Istinye Park besetzen. Ihm gefiel dieses Konzept und er wurde schon damals erfolgreich.

Nusret war in seinem Beruf schon immer ehrgeizig und er wollte noch andere Restaurant-Konzepte in der Welt kennenlernen. Seine Kreditkarte bis zur Kante ausgeschöpft und mithilfe eines Kunden, der ihn zu verschiedenen Restaurants vermittelte, machte er sich auf den Weg nach Argentinien, der Heimat des Hilton-, Angus- und Hereford-Beefs. Dort bekam er einen völlig neuen Einblick zum Thema Fleisch und seiner Zubereitung. Drei Monate war er in Buenos Aires und arbeitete in den verschiedensten Lokalen. Kostenlos. Er lernte nicht nur viel Neues zum Thema Fleischbearbeitung, er lernte auch, wie Fleisch anders gebraten und entsprechend serviert werden kann. Die ihm angebotenen Stellen hat er abgelehnt, er kehrte wieder zu Günaydın Kasap zurück und setzte dort um, was er in Argentinien gelernt hatte.

Salt Bae lernt in den Steakhäusern von New York

Es dauerte aber nur ein Jahr, dann überkam Nusret Gökçe der Wunsch, in die USA zu gehen. Er war neugierig, wie in den dortigen Steakhäusern das Fleisch zubereitet wird. Wieder war es ein Kunde, der ihm die Kontakte nach New York vermittelte. Viermal musste sich Nusret bewerben, bis ihm ein Visum erteilt wurde. Bei der vierten Bewerbung legte er sämtliche Zeitungsartikel über seine Kochkünste bei – sie brachten ihm den Einstieg in die USA.

Er durchwanderte die unterschiedlichsten Steakhäuser und es war ihm das größte Bedürfnis, mit viel Wissen im Rucksack nach Istanbul zurückzukehren. Zuvor allerdings bekam er noch Gelegenheit, ein Menü für die Journalisten zu zaubern, das dann in der New York Times veröffentlicht wurde. Der Durchbruch in die Welt der Großen war gekommen.

Vom ersten Nusr-Et Steakhouse bis zum eigenen Hotel

Zurück in Istanbul legte er mit seinem Freund Mithat Erdem, der als Investor fungierte, den Grundstein für das erste eigene Restaurant. Damit begann eine Neuinterpretation der Steakhaus-Kultur.

Neben seinen Nusr-Et Steakhäusern in Istanbul, Ankara, Bodrum und Marmaris, setzt das Unternehmen mittlerweile auch auf Nusret BURGER, ein Burger-Konzept für Fleischliebhaber, die keine Kompromisse eingehen wollen. So zumindest bewirbt Nusr-Et diese Restaurants auf seiner Homepage.

Mit starken Partnern an seiner Seite, konnte sich Nusr-Et Steakhouse auch weltweit niederlassen. Von Dallas über Miami nach New York und weiter nach Dubai, Abu Dhabi, Doha/Katar, Mykonos nach London. Und wo immer die Nusr-Et Steakhäuser ihre Tore öffnen, kommen die Reichen und die Schönen, Sternchen aus Film und Show, Sportler und Designer, einfach alle, die ihren Namen gerne mit Nusret Gökçe in Verbindung bringen.

Und bald werden sie auch in seinen Betten schlafen. Im Oktober 2020 eröffnete er in Istanbul sein erstes Hotel, den Nusret-Maçka-Palast. Damit verwirklicht er seinen größten Traum, wie er auf Instagram preisgab.

Was kostet ein Steak bei Nusr-Et oder ein Bett im Hotel?

Nusr-Et Steakhouse hat eine sehr ausgewogene Speisekarte.

Vorspeisen, wie Steak Tatar sind in bei Nusr-Et in Istanbul für 145 TL (Umgerechnet etwa 15 Euro/Stand 12/20) oder ein Nusret Spezial Sushi für 60 TL (6,3€) zu bekommen. Natürlich werden auch die verschiedensten Salate angeboten. Ein Hirtensalat bekommt man schon für 40 TL (4,2€) oder ein Avokado-Salat für 46 TL (4,75€).

Beim Fleisch kann man zwischen Rinder-Steaks, Bonfilets oder Lammfleisch wählen. Die Preise richten sich hier nach dem Gewicht des gewünschten Fleisches. So bezahlt man zum Beispiel für ein Nusret Kobe 200 gr 240 TL (25,3€). Ein Gold-Steak, wie es Franck Ribéry gegessen hat, kostet als 500 gr-Steak 500 TL (53€). Dagegen isst sich ein Lokum Burger schon für 60 TL (6,34€).

Das Park Hyatt Istanbul Macka Palas, das Hotel, das er vergangenes Jahr für 50 Mio Dollar erworben hat, bekam bisher überwiegend erstklassige Bewertungen. Die Preise für ein Zimmer bewegen sich von 400 Dollar bis 1200 Dollar für eine exklusive Suite. Alle Preisangaben sind ohne Gewähr.

Ehre und Respekt für Diego Maradona im Nusr-Et Steakhous

Eine respektvolle und ehrenhafte Geste zeigte er diese Tage. Zum Tod von Diego Maradona reservierte er im Nusr-Et Steakhouse in Dubai den Lieblingstisch der Fußballlegende mit den Worten: “Dies war Dein Lieblingstisch Maradona. Dieser Tisch ist für immer für Dich reserviert. RIP-Legende”.

Salt Bae – Mit Fitness auf der Karriereleiter nach oben

Neben seinem guten Aussehen und seinen Kochkünsten ist auch die muskulöse Figur von Nusret Gökçe ein weiterer Faktor, der zu seinem Ruhm beiträgt. Er macht kein Geheimnis daraus, wie er sich täglich fit hält. Sieht man seine Workouts, verbunden mit seiner Disziplin, wundert man sich nicht mehr über den Körperbau des Salt Bae. Bei Instagram gibt er seinen Körperfettanteil mit 5,8 Prozent an. Bei einer Größe von 1,68m bringt er 65kg auf die Waage.

Auf der Karriereleiter ist noch kein Ende in Sicht. Sein Vermögen wird auf 200 Mio Dollar geschätzt. Trotz seines Reichtums ist Nusret Gökçe bodenständig geblieben. In seiner Heimatstadt hat er Schulen bauen lassen, er hilft Erdbebenopfern, hilft den Frauen am Frauentag und ist auch sonst immer bereit, seinen Erfolg mit Bedürftigen zu teilen.

Salt Bae und seine Erfolge

Sein erster großer Erfolg war, als die Journalisten während seiner Zeit in New York ein Menü von Salt Bae in der New York Times veröffentlichten. Er hat auch schon als Gastschauspieler in der bekannten TV Serie Narcos mitgewirkt. In der Serie geht es um das Leben des kolumbianischen Drogenhändlers und Drogenschmugglers Pablo Escobar. Nusret servierte im Film wie im Leben Fleisch in einem Restaurant.

Neben Acun Ilicali stand Salt Bae in der Game Show Survivor 2017 Turkey vor der Kamera. In seinen Restaurants arbeiten mittlerweile über 400 Mitarbeiter. Superstars und Promis gehören zu seinen Gästen. Er konnte seinen größten Traum, ein eigenes Hotel, verwirklichen.

