Corona-Pandemie Erneut weitere Corona-Mutation in Großbritannien entdeckt

London – Wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch bekannt gab, ist in Großbritannien eine weitere Mutation des Coronavirus aus Südafrika aufgetaucht. Diese sei abermals ansteckender.

„Diese neue Variante ist höchst besorgniserregend, weil sie noch schneller übertragen wird. Es scheint so, als habe sie noch weiter mutiert als die neue Variante, die in Großbritannien entdeckt wurde“, so Hancock.

Der Gesundheitsminister forderte auch jeden, der in den letzten zwei Wochen aus Südafrika nach Großbritannien gereist ist, auf, sich selbst zu isolieren.

„Und als Teil unserer Überwachung und dank der beeindruckenden genomischen Fähigkeiten der Südafrikaner, haben wir zwei Fälle einer anderen neuen Variante des Coronavirus hier in Großbritannien entdeckt. Beide sind Kontaktpersonen von Fällen, die in den letzten Wochen aus Südafrika eingereist sind.

Bereits am Samstag hatten Forscher in Großbritannien und auch in Südafrika neue Varianten des Coronavirus nachgewiesen.