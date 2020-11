Erdogan: Türkischer Impfstoff im April einsatzbereit

Unter Hochdruck suchen weltweit Forscher nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte am Mittwoch an, dass ein in der Türkei entwickelter Impfstoff im April kommenden Jahres einsatzbereit sein werde.

„Wir haben gute Fortschritte bei unserem einheimischen Impfstoff gemacht. Wir planen, unseren Impfstoff bis spätestens April auf den Markt zu bringen“, sagte Erdogan auf einer Fraktionssitzung der regierenden AKP.

Die Türkei verfolge die Impfstoffentwicklungen in China, Russland, den USA und Europa genau, so Erdogan. Er fuhr fort, dass der Impfstoff unabhängig von politischen Differenzen oder kommerziellen Anreizen zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden sollte.

„Wir glauben, dass es keinen Sinn macht, dass sich einzelne Länder absichern, bevor die ganze Welt von der Seuchengefahr befreit ist“, betonte der türkische Staatschef.

Tests verlaufen ohne Komplikationen

Die Tests des in der Türkei entwickelten Impfstoffs verlaufen reibungslos, wobei keiner der Freiwilligen, an denen der Impfstoff getestet wurde, irgendwelche Nebenwirkungen zeigen, sagte der Rektor einer Universität in der Zentraltürkei am Montag, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Mustafa Calis, der Rektor der Erciyes-Universität in der Provinz Kayseri, sagte, dass der Impstoff ERUCOV-VAC an 44 Freiwillige getestet wurde.

„Die Phase-1 der Tests sind im Gange. Bis heute sind 44 Freiwillige damit geimpft worden und keiner von ihnen hatte irgendwelche Nebenwirkungen, was für die Phase 1-Studien sehr wichtig ist“, sagte er. Sehr bald könne man mit den Phase-2-Studien beginnen“, fügte er hinzu.

Calis betonte, dass das Testzentrum der Universität das einzige in der Türkei sei, das Impfstoffstudien durchführt, die international überprüft werden: „Wir können und werden keine Kompromisse bei der Qualität eingehen. Unter dieser Bedingung möchte ich die gute Nachricht verkünden, dass die Phase-2-Studien bald beginnen werden“.

