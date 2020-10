Tarkan: Der König der türkischen Popmusik

Er gilt als einer der ganz Großen der türkischen Popmusik, der nicht nur in der Türkei, sondern auch international Erfolge feiern konnte. Seine Konzerte waren selbst in Buenos Aires oder in Moskau ausverkauft.

Teilen

Von Kemal Bölge

Er gilt als einer der ganz Großen der türkischen Popmusik, der nicht nur in der Türkei, sondern auch international Erfolge feiern konnte. Seine Konzerte waren selbst in Buenos Aires oder in Moskau ausverkauft.

1972 im rheinhessischen Alzey geboren, interessierte sich Tarkan Tevetoğlu schon als kleiner Junge für Musik, das seinen Eltern nicht verborgen blieb. Die Familie entschließt sich 1985 zur Rückkehr in die Türkei. Er besucht das Gymnasium in Karamürsel/Kocaeli und nebenbei eine Musikschule für türkische Kunstmusik (Türk Sanat Müziği).

Nach dem Umzug nach Istanbul bleibt das Interesse des begabten Jugendlichen für die Musik bestehen. Er macht sein Abitur und tritt hier und da bei Veranstaltungen auf. Er verpasst die Aufnahmeprüfung für die Universität und da seine Eltern mittlerweile wieder nach Deutschland zurückkehren wollen, bleibt ihm nichts anderes übrig als ebenfalls zurückzukehren.

Kurz vor seiner Rückkehr lernt er den Inhaber einer Istanbuler Plattenfirma (Istanbul Plak) Mehmet Söğütoğlu kennen und unterzeichnet einen Vertrag für ein Album. Diese Entscheidung sollte den Weg zu einer großen Musikerkarriere ebnen. Vom ersten Album Yine Sensiz (Wieder ohne dich) werden 800.000 Exemplare abgesetzt. Das Lied Kıl oldum (Sinngemäße Übersetzung Das gefällt mir gar nicht) ist aus dem ersten Album.

Einen absoluten Tophit landet er mit dem Song Hepsi Senin mi (Ist alles deins) mit dem Album Aacayipsin, das sich 2,3 Millionen Mal verkauft. Das Lied entwickelt sich damals zu einem echten Ohrwurm. Mit der Single Şıkıdım zieht er ein wahres Feuerwerk ab.

Hier ein Auszug aus dem Lied und die deutsche Übersetzung:

Başkası olma kendi ol, böyle çok daha güzelsin.

Ya gel bana sahici sahici ya da anca gidersin.

Sei nicht irgendwer, sei du selbst, denn so bist du viel hübscher.

Entweder kommst du wirklich zu mir und spielst mit offenen Karten oder du siehst zu, dass du Land gewinnst.

Er bricht zu einer großen Konzerttournee auf und tritt nicht nur in der Türkei, sondern auch in Europa, USA, Asien etc. auf. Danach gelingen ihm zahlreiche Hits wie Kuzu Kuzu, Kış Güneşi oder Dudu. 2006 bringt Tarkan das englischsprachige Album Come Closer heraus. Zu einem absoluten internationalen Erfolg entwickelt sich das Lied Şımarık, das auch auf Englisch (Kiss Kiss) und anderen Sprachen erscheint.

Er wird zu einem internationalen Star der Popmusik und scheint endgültig am Gipfel des Olymp angekommen. Der „Prinz des Pop“ bringt weitere erfolgreiche Alben wie Adını Kalbime Yaz (Schreib meinen Namen in dein Herz) oder Ahde Vefa heraus. Für seine Musik erhielt er unzählige nationale und internationale Auszeichnungen. Musikalisch betrachtet ist es in den letzten Jahren etwas ruhig geworden um den König der türkischen Popmusik.

Auch interessant

– Classics –

Moğollar: Die legendäre Band der türkischen Rockmusik

Selten gab es eine türkische Rockgruppe, die 1968 gegründet, den Stil des anatolischen Rock so eindrucksvoll prägte wie die Band Moğollar.