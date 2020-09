Türkei und Katar wollen enge Wirtschaftsbeziehungen weiter stärken

Der bilaterale Handel zwischen Katar und der Türkei wird trotz COVID-19 weiter expandieren, sagte ein offizieller Vertreter am Mittwoch auf einem Webinar des Finanzzentrums von Katar (QFC).

QFC organisierte das Webinar mit dem Titel „Emerging Opportunities: Qatar & Turkey“ als Teil der Serie „#AccessQatar“ in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Istanbul und der türkischen Botschaft in Doha. Wie die katarische Tageszeitung Peninsula Katar berichtete, wurden die neuesten Entwicklungen in der katarischen Geschäftslandschaft und die wachsenden Investitionsmöglichkeiten für türkische Unternehmen im Land beleuchtete.

Dem Bericht zufolge ist der bilaterale Handel zwischen Katar und der Türkei von 340 Millionen Dollar im Jahr 2010 auf 2,24 Milliarden Dollar im Jahr 2019 erheblich gestiegen.

In seiner Rede während des Webinars sagte der türkische Botschafter in Katar, Mustafa Göksu, dass sich beide Länder erneut auf die Stärkung der Partnerschaft und insbesondere auf die Überwindung der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konzentrierten.

„Katar und die Türkei sind gute Beispiele dafür, wie Staaten gut positioniert werden können, um als Vorbilder für die internationale Zusammenarbeit zu dienen. Unser bilaterales Handelsvolumen verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 340 Millionen Dollar im Jahr 2010 auf 2,24 Milliarden Dollar im Jahr 2019, und wir haben 53 strategische Abkommen unterzeichnet. Heute sind 535 türkisch-katarische Gemeinschaftsunternehmen in Katar tätig“, fügte er hinzu.

Nach Angaben des türkischen Außenministeriums steht Katar an erster Stelle unter den Golfstaaten, was die Zahl der von türkischen Auftragnehmern durchgeführten Projekte betrifft. Inzwischen habe der Oberste Strategische Ausschuss Türkei-Katar über 50 bilaterale Abkommen unterzeichnet.

Das nächste Treffen zur Wirtschaftspartnerschaft werde Ende des Jahres in der Türkei stattfinden.

Die Türkei kam Katar 2017 zu Hilfe, als ihre Golfnachbarn und Ägypten eine Luft-, See- und Landblockade gegen den gasreichen Staat verhängten, um ihn zur Erfüllung ihrer Forderungen zu zwingen. Drei Jahre später dauert die Blockade noch an, und die Beziehungen zwischen Doha und Ankara haben sich vertieft.

