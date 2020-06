Türkischer Außenpolitiker zum Präsidenten der UN-Generalversammlung gewählt

Teilen

New York – Der türkische Außenpolitiker Volkan Bozkır ist zum Präsidenten der 75. UN-Generalversammlung gewählt worden.

Mit deutlicher Mehrheit ist Volkan Bozkir am Mittwoch zum Präsidenten der 75. Generalversammlung der Vereinten Nationen gewählt worden.

Wie TRT Deutsch berichtet, ist Bozkir der erste türkische Staatsbürger in dieser Position. Er wird sein Amt am 15. September für ein Jahr antreten. Vertreter von 192 Staaten waren demnach bei der Wahl in New York anwesend.

Mitgliedern der UN-Gruppe WEOG (Die Gruppe von westeuropäischen und anderen Staaten) unterstützten seine Kandidatur, so TRT Deutsch weiter.

Nachdem er sein Jurastudium an der Universität Ankara absolvierte, war Bozkir seit 1972 in verschiedenen Bereichen des türkischen Außenministeriums tätig. Von 1996 bis 2000 war er Botschafter in Rumänien. 2014 bis 2016 vertrat er die Türkei als Europaminister. Er ist zudem seit 2011 Vorsitzender der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten des türkischen Parlaments, berichtet TRT Deutsch.