Corona-Krise: Auch Kosovo dankt Türkei für Hilfe

Pristina – Zu der Liste der zahlreichen Länder, die der Türkei während der Corona-Krise für ihre Hilfe gedankt haben, ist nun auch der Kosovo hinzugekommen.

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci dankte seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan und der Türkei für eine Hilfsladung von Gesundheitsmaterial.

„Wir sind Präsident [Recep Tayyip] Erdogan und der Türkei zutiefst dankbar, dass sie den Kosovo in dieser beispiellosen Zeit unterstützt haben“, twitterte er.

Um ihren Kampf gegen das tödliche Virus zu unterstützen, lieferte die Türkei am Mittwoch auf Anweisung Erdogans medizinische Hilfsgüter an fünf Balkanländer.

Masken, Schutzanzüge und Testkits wurden an Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und den Kosovo übergeben.

