Myanmar: Arsenal-Star Mesut Özil lässt 40 weitere Kinder operieren

Teilen

London – Der für seine Wohltätigkeitsaktionen bekannte deutsch-türkische Ex-Nationalspieler Mesut Özil, hat mit einer weiteren guten Tat die Herzen der Menschen gewonnen.

Özil und seine Frau Amine Gülşe spendeten erneut an die „Big Shoe“-Stiftung, diesmal um lebenswichtige Operationen für 40 Kinder in Myanmar zu ermöglichen

Die Familien der Kinder sagten, dass sie dem vorbildlichen Paar dankbar seien. Auch das Big Shoe-Team dankte Özil auf seiner offiziellen Twitter-Seite und teilte mehrere Fotos von ihrer Arbeit in Myanmar.

On to Myanmar 🇲🇲 This time our #BigShoe visited Loikaw to help 40 children and families in need 🏥 Thanks to Dr. Herbert Bauer and his team from Interplast Sektion Stuttgart Münster for their great work 🙏🏼🤲🏼 Next stop: Malawi 🇲🇼#OneTeam #BigShoe #FootballConnects pic.twitter.com/k0wauO7xsQ — BigShoe (@BigShoe_11) March 6, 2020

Dr. Herbert Bauer und sein Team von der Interplast-Sektion Stuttgart-Münster waren für die Durchführung der Operationen verantwortlich. Özil unterstützt „Big Shoe“ bereits seit 2014. Die während der WM 2006 in Wangen im Allgäu gegründete Organisation sammelt Spenden für deutsche und schweizer Ärzte, damit sie weltweit Kinder aus sozial benachteiligten Familien operieren können.

Thanks again for the amazing work @BigShoe_11 ❤🙏🏼 This time we could help 40 children in need in Myanmar 🇲🇲 #together #M1Ö pic.twitter.com/50RTB6urYT — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 8, 2020

Özil bezahlt 1.000 Operationen für Kinder

Zu seiner Hochzeit mit der damaligen türkischen Schönheitskönigin Amine Gülşe im vergangenen Sommer, kündigte der Mittelfeldstar an, die Kosten für 1.000 Operationen für hilfsbedürftigen Kinder weltweit zu übernehmen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir hier in Istanbul heiraten werden. Dieses Glück möchten wir mit Kindern teilen, denen es nicht so gut geht. Wir werden 1.000 Kindern eine bessere Zukunft schenken, indem wir Ihnen notwendige Operationen ermöglichen, die sich Ihre Familien sonst nicht leisten könnten“, schrieb Özil auf seinem Twitter-Account.

A big thank you goes out to BigShoe for the amazing co-operation over the last couple of years. Thank you to every single wedding guest, fan and follower who has donated towards this project, and a special thank you to all the international medical teams that are involved. 2/3 pic.twitter.com/kr7DnDGLDV — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 24, 2019

Auch interessant

– Özil-Hochzeit –

Kommentar: Mesut Özil, meinen Respekt hast du!

„Als alle dachten, dass sie dich klein gekriegt haben und du jetzt vernünftig geworden bist, stehst du da mit deiner schönen Model-Braut und machst Erdogan zum Trauzeugen.“ Ein Kommentar.