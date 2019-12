Erdogan an Opposition: „Istanbul-Kanal wird gebaut, ob es euch gefällt oder nicht“

"Der Istanbul-Kanal wird gebaut werden, ob es euch gefällt oder nicht", so der türkische Staatspräsident als Antwort auf Kritik der Oppositionspartei CHP, die sich in letzter Zeit gegen das geplante Mega-Projekt der Regierungspartei ausgesprochen hatte.

Recep Tayyip Erdogan besuchte nach der Vorstellung des ersten heimischen Elektroautos TOGG in der Industrieprovinz Kocaeli am Freitag die für ihre Teppichherstellung bekannte Stadt Heseke im Nordwesten der Türkei und bekräftigte in einer Rede die Entschlossenheit der Regierung den Bau des Multimilliarden-Dollar-Kanals in Istanbul voranzutreiben.

„Sie versuchen, das Projekt zu beenden, bevor es begonnen hat, mit Behauptungen, die keine wissenschaftliche, logische oder vernünftige Erklärung haben“, so Erdogan. Er bezog sich auf Kritiken der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) und ihres Vorsitzenden Kemal Kilicdaroglu am Kanal Istanbul Projekt.

„Der Kanal Istanbul wird gebaut werden, ob Sie es wollen oder nicht“, fügte er hinzu.

Viele Megaprojekte haben das letzte Jahrzehnt der Türkei geprägt. Vom neuen Flughafen Istanbul über den Eurasien-Tunnel, einem Straßentunnel, der die asiatische mit der europäischen Seite von Istanbul verbindet, bis hin zur Yavuz Sultan Selim Brücke, der dritten Brücke über dem Bosporus.

Die türkische Regierung erhofft sich durch den neuen Kanal eine Entlastung des Bosporus vom Schiffsverkehr, insbesondere dem Öltankerverkehr, der die Meeresenge durchquert. Kanal Istanbul werde eine Kapazität von 160 Schiffen pro Tag haben und soll bis 2023 fertiggestellt werden.

Offiziellen Meldungen zufolge würden am Bau des Kanals voraussichtlich rund 5000 Menschen beschäftigt sein. Nach Fertigstellung soll er noch etwa 1000 Menschen einen Arbeitsplatz bieten.

