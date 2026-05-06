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Istanbul – Der türkische Drohnenhersteller Baykar hat auf der Rüstungsmesse SAHA 2026 in Istanbul seinen ersten Exportvertrag für den unbemannten Kampfjet Bayraktar Kizilelma unterzeichnet.

Abnehmer ist Indonesien. Das Rahmenabkommen mit dem indonesischen Unternehmen PT Republik Aero Dirgantara sieht die Lieferung einer ersten Staffel von zwölf Maschinen ab 2028 vor, mit einer Option auf weitere 48 Flugzeuge sowie den Aufbau einer lokalen Produktions- und Wartungsanlage in Indonesien.

„Wir haben erstmals einen Exportvertrag für den Bayraktar Kizilelma unterzeichnet — gemeinsam mit Indonesien“, sagte Baykar-Chef und SAHA-Istanbul-Vorsitzender Haluk Bayraktar bei der Unterzeichnung. „Wir sind stolz darauf, im Namen unseres Landes und unserer Brudernation Indonesien.“

Dritte Baykar-Plattform für Jakarta

Der Vertrag ist der vorläufige Höhepunkt einer wachsenden Rüstungspartnerschaft zwischen Ankara und Jakarta. Indonesien hatte bereits im vergangenen Jahr Abkommen für den Bayraktar TB2 und den Bayraktar Akinci unterzeichnet.

Der Kizilelma ist damit die dritte Baykar-Plattform im bilateralen Verteidigungsrahmen. Bayraktar betonte, der TB2 sei inzwischen das meistexportierte unbemannte Luftfahrzeugsystem seiner Klasse weltweit. Mit dem Kizilelma stoße Baykar nun in die Technologie unbemannter Kampfjets vor.

„Der Bayraktar Kizilelma absolvierte seinen Erstflug im Jahr 2022. Seitdem wurden intensive Flugaktivitäten durchgeführt. Die Serienproduktion wurde letztes Jahr abgeschlossen — unser Ziel in diesem Jahr ist es, den Kizilelma in den Dienst der Türkei zu stellen“, so Bayraktar.

Norman Joesoef, Vorsitzender der Republikorp Group, begrüßte das Abkommen und erklärte, sein Unternehmen freue sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Über den finanziellen Umfang des Vertrages machten weder Baykar noch die indonesische Seite öffentliche Angaben. Bei Baykar-Gesamtexporterlösen von 2,2 Milliarden Dollar im Jahr 2025 gilt der Kizilelma als das hochwertigste Produkt im Portfolio des Unternehmens.

Technische Daten

Der Bayraktar Kizilelma verfügt über ein maximales Startgewicht von 8.500 Kilogramm und eine Nutzlastkapazität von 1.500 Kilogramm. Das Fluggerät ist mit einem niedrigen Radarquerschnitt, hoher Manövrierfähigkeit und einem Active Electronically Scanned Array (AESA)-Radarsystem ausgestattet.

Der Kampfradius beträgt 500 Seemeilen bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,6 und einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 0,9. Die Dienstgipfelhöhe liegt bei 45.000 Fuß. Das System kann Luft-Luft-Raketen, gelenkte Munition, Standoff-Waffen und Marschflugkörper tragen und ist zu autonomem Start, Landung, Reiseflug und Rollbewegungen fähig. Baykar arbeitet zudem daran, den Kizilelma trägertauglich zu machen.

Weltpremiere im Luftkampf

Am 29. November 2025 schrieb der Kizilelma Luftfahrtgeschichte: Als weltweit erstes unbemanntes Kampfflugzeug überhaupt zerstörte er ein jetgetriebenes Hochgeschwindigkeitsziel mit einer Luft-Luft-Rakete außerhalb der Sichtweite — ein Manöver, das bis dahin ausschließlich bemannten Kampfjets vorbehalten war.

Der Test fand über dem Schwarzen Meer nahe der türkischen Küstenstadt Sinop statt und wurde von mehreren unabhängigen Rüstungsmedien weltweit bestätigt.

Bei dem Testszenario erfasste das von Aselsan entwickelte MURAD-AESA-Radar an Bord des Kizilelma das Ziel, woraufhin die Maschine die Gökdogan-Rakete — entwickelt vom staatlichen Forschungsinstitut TÜBİTAK SAGE — abfeuerte und das Ziel präzise traf.

Damit vollendete die Türkei erstmals in ihrer Luftfahrtgeschichte eine vollständig einheimische Luft-Luft-Abschuss-Kette: türkisches Fluggerät, türkisches Radar, türkische Rakete.

Vergleichsprogramme wie der US-amerikanische XQ-58A Valkyrie, Chinas GJ-11 oder Russlands S-70 Okhotnik haben bislang keinen verifizierten Luft-Luft-Abschuss gegen ein jetgetriebenes Ziel öffentlich demonstriert.

Baykar-Vorstandschef Selçuk Bayraktar erklärte: Bislang habe weltweit keine unbemannte Plattform auf Luftziele feuern können. Die Türkei habe damit die Türen zu einer neuen Ära in der Luftfahrt geöffnet.

Yükselen teknolojiler, güçlü yarınlar. SAHA 2026’dayız. 🇹🇷 Rising technologies, stronger tomorrows. We’re at SAHA 2026. 🇹🇷 🌐 #SAHA2026‚da yerimizi aldık! 🌐 We’ve taken our place at #SAHA2026! pic.twitter.com/auuS94ZXvQ — BAYKAR (@BaykarTech) May 6, 2026

Auch Aselsan mit Verträgen

Parallel dazu unterzeichnete der türkische Rüstungselektronikkonzern Aselsan auf der SAHA 2026 zwei Verträge mit indonesischen Behörden. Die Abkommen umfassen unbemannte Marineplattformen für die indonesische Marine sowie missionskritische Kommunikationssysteme für die indonesischen Streitkräfte — beide auf Basis von Aselsan-Eigenentwicklungen.

Rüstungs-Powerhouse

Der türkische Verteidigungssektor hat sich zu einer globalen Macht im Bereich der Waffenentwicklung und -herstellung entwickelt – eine Transformation, die aus der Not heraus entstanden ist.

Die Branche gewann nach den westlichen Waffenembargos infolge der Invasion Zyperns 1974 an Dynamik, die Ankara dazu zwangen, in heimische Kapazitäten zu investieren.

Was als einfache Montagelinien begann, hat sich in den letzten zehn Jahren dank staatlicher Anreize und eines Booms in Forschung und Entwicklung explosionsartig entwickelt und die Türkei bis 2024 zum 13. größten Waffenexporteur der Welt gemacht.

Heute liefert sie Hightech-Ausrüstung wie Bayraktar TB2-Drohnen — die sich in der Ukraine und in Libyen im Einsatz bewährt haben — in über 30 Länder, neben Korvetten nach Pakistan und Indonesien und T129-Kampfhubschraubern auf die Philippinen und nach Nigeria, und festigt damit ihre Rolle als Brücke zwischen Ost und West in der Verteidigungsinnovation.