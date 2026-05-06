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Athen – Griechische Justizbehörden haben eine Voruntersuchung gegen den israelischen Verteidigungsminister Israel Katz eingeleitet.

Grundlage ist eine förmliche Strafanzeige, die die Hind Rajab Foundation (HRF) gemeinsam mit griechischen Anwälten am 21. Januar 2026 bei den zuständigen Athener Behörden eingereicht hatte — zeitgleich mit dem offiziellen Besuch von Katz in Griechenland.

Die Voruntersuchung wird seither vom 32. Vorermittlungsreferat in Athen geführt. Am 5. Mai 2026 legte Anwalt Thanasis Kampagiannis, Mitglied des Vorstands der Athener Rechtsanwaltskammer, vor dem Staatsanwalt des Obersten Gerichtshofs Griechenlands Zeugnis ab. Gleichzeitig übermittelte die HRF ergänzendes Beweismaterial an die griechischen Behörden.

Vorwürfe: Kriegsverbrechen, Folter, Völkermord

Den Beschwerdeführern zufolge soll Katz als Teilnehmer und Anstifter Mitverantwortung für schwere Verbrechen nach internationalem Recht tragen. Die Anzeige nennt Kriegsverbrechen, Folter, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Völkermord im Zusammenhang mit den Militäroperationen in Gaza.

Besonderes Gewicht legen die Anzeigenden auf Katz‘ Rolle bei der Einschränkung humanitärer Hilfslieferungen sowie auf seine Anweisungen im Rahmen von Militäroperationen, die Zivilisten betrafen.

Als Grundlage für die griechische Zuständigkeit verweisen die Beschwerdeführer auf die griechische Verfassung, die Genfer Konventionen sowie das Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, das Griechenland 2011 in nationales Recht überführt hat. Demnach sind griechische Behörden bei Anwesenheit eines Verdächtigen auf griechischem Boden zur Prüfung verpflichtet.

Flotilla und festgenommene Aktivisten

Ein zentraler Anklagepunkt betrifft die Abfangaktion gegen die Global Sumud Flotilla im Oktober 2025 — eine humanitäre Initiative zur Durchbrechung der Gaza-Blockade. Dabei sollen griechische Staatsangehörige an Bord gewaltsam festgesetzt und widerrechtlich festgehalten worden sein.

Die HRF hebt hervor, dass zuletzt weitere humanitäre Schiffe abgefangen wurden und zwei Teilnehmer — Thiago Avila und Saif Abu Keshek — in internationalen Gewässern nahe der griechischen Küste festgenommen wurden.

Breiteres Muster internationaler Strafverfolgung

Der Fall gegen Katz steht nicht allein. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat im Jahr 2024 Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen — wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza. Katz trat das Amt des Verteidigungsministers von Gallant an und setzte laut Anzeige dieselbe Politik fort.

Die HRF erklärte, der Fall gegen Katz sei Teil einer umfassenderen Strategie, Einzelpersonen in jedem Land zur Verantwortung zu ziehen, in dem eine Strafverfolgungszuständigkeit bestehe. Die Stiftung fordert von den griechischen Behörden eine gründliche, unparteiische und unabhängige Untersuchung aller vorgeworfenen Verbrechen.

Wer war Hind Rajab?

Namengeberin der Stiftung ist Hind Rajab, ein sechsjähriges palästinensisches Mädchen aus Gaza. Sie wurde am 29. Januar 2024 getötet — zusammen mit fünf Familienangehörigen, deren Fahrzeug von israelischen Panzern beschossen wurde.

Hind hatte während des Angriffs über Stunden hinweg telefonischen Kontakt zu Rettungskräften gehalten. Zwei Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds, die zu ihrer Rettung ausgesandt worden waren, kamen ebenfalls ums Leben.

Der Fall erregte weltweit Aufmerksamkeit und wurde zum Symbol für das Schicksal der Zivilbevölkerung in Gaza. Die nach ihr benannte Stiftung wurde gegründet, um systematisch rechtliche Schritte gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher einzuleiten.