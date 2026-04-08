Iran: Juden verurteilen US-Israeli-Anschlag auf Synagoge

Die jüdische Gemeinde im Iran hat die Zerstörung der Rafi’-Nia-Synagoge im Zentrum von Teheran infolge der US-israelischen Angriffe scharf verurteilt

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Teheran – Die jüdische Gemeinde im Iran hat die Zerstörung der Rafi’-Nia-Synagoge im Zentrum von Teheran infolge der US-israelischen Angriffe scharf verurteilt und die gezielten Angriffe sowohl auf religiöse Stätten als auch auf das Land insgesamt angeprangert.

In einem Video, das von der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur IRIB auf Telegram veröffentlicht wurde, sagte Homayoun Sameh, ein jüdischer Abgeordneter im Islamischen Beratungsparlament des Landes:

„Das zionistische Regime hat dieser Gemeinschaft während der jüdischen Feiertage keine Gnade gezeigt und eine unserer alten und heiligen Synagogen ins Visier genommen.“

In einer Erklärung sagte die Gemeinde: „Wir, die Juden des Iran, verurteilen die brutalen Angriffe des amerikanisch-zionistischen Feindes gegen unser geliebtes Heimatland und die Rafi’-Nia-Synagoge.“

Die Erklärung bekräftigte zudem, dass sie „an der Seite des Volkes und des Systems der Islamischen Republik Iran“ stünden und das Land „bis zu unserem letzten Atemzug“ verteidigen würden.

In ähnlicher Weise sagte Najafabadi: „Leider hat die israelische Entität während der jüdischen Feiertage uns ins Visier genommen und nicht einmal die Juden im Iran verschont, da sie eine unserer alten und heiligen Synagogen angegriffen hat.“

Er fügte hinzu, dass das Gebäude vollständig zerstört worden sei und die Thora-Rollen unter den Trümmern begraben lägen, und bezeichnete den Angriff als „etwas, das allen Juden auf der ganzen Welt Schmerzen bereitet“.

Er warf Israel zudem vor, weder der muslimischen Gemeinschaft noch anderen Religionsgemeinschaften weltweit, einschließlich der jüdischen Gemeinschaft, Gnade zu zeigen.

„Alle Behauptungen des israelischen Regimes, es würde Juden verteidigen, sind nichts weiter als eine schändliche Lüge“, sagte Rabbiner Younes Hamami Lalehzar und bezeichnete Israels Angriff auf die Synagoge in einem Wohngebiet als „unmenschliche und terroristische“ Tat.

Synagoge in Teheran „vollständig zerstört“

Laut iranischen Medien haben US-amerikanisch-israelische Luftangriffe eine Synagoge in Teheran „vollständig zerstört“, während bei den Angriffen im gesamten Iran über Nacht mehr als ein Dutzend Menschen ums Leben kamen.

„Nach vorläufigen Informationen wurde die Rafi-Nia-Synagoge … bei den Angriffen heute Morgen vollständig zerstört“, berichtete die Zeitung „Shargh“ am Dienstag.

Aufnahmen zeigten Mitarbeiter des Zivilschutzes inmitten der Trümmer, umgeben von auf dem Boden verstreuten hebräischen Büchern.

Dem Bericht zufolge wurden aufgrund der Enge der Straßen rund um das angegriffene Gebäude auch die Außen- und Innenwände der benachbarten Gebäude „schwer beschädigt“. Über mögliche Opfer lag zunächst keine Information vor.

Head of Iranian Jewish Community on Rubbles of Israeli-Hit Synagogue: “Shameful” “All the Israeli regime’s claims about defending Jews are nothing more than a shameful lie,” said Rabbi Younes Hamami Lalehzar, calling Israel’s attack on a synagogue in a residential area an… pic.twitter.com/vjB4q3s6nr — Ounka (@OunkaOnX) April 8, 2026

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