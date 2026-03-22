Türkei-Aufenthalt 2026: Mindesteinkommen für das Ikamet

Aktuelle Anforderungen für das türkische Ikamet 2026: So viel Einkommen müssen Antragsteller pro Person für die Aufenthaltserlaubnis nachweisen.

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Ein Gastbeitrag von Marina Bütün

Bevor ich für jeden einen verständliche Berechnung des aktuellen nachweisbaren Einkommens für einen Antrag zur Aufenthaltsgenehmigung aufzeige, etwas Erklärung, warum es nicht mehr ganz so einfach ist, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen – manchmal auch keine Verlängerung.

Gehen wir zurück in die Vergangenheit:

Es gab so um die Jahre 2012 bis 2016 einen Einwandererboom in der Türkei mit Rentnern, die gerade so das verlangte Einkommen von damals pro Person 500 Euro nachweisen konnten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie viele aus Deutschland kamen – wir hatten damals eine Baufirma für Einfamilienhäuser und viele fragten uns nach Mietwohnungen.

Deshalb weiß ich noch, wie viele in die Türkei auswandern wollten. Hier wurden sie scherzhaft deutsche „Wirtschaftsflüchtlinge“ genannt, weil die Rente in Deutschland zu wenig zum Leben war und man hier wie ein König leben konnte.

Das ist nun gute 10 bis 13 Jahre her und es hat sich nicht nur in Deutschland alles noch mehr verteuert, auch die Türkei ist kein Bananenstaat mehr wie in den 90er Jahren.

Hat es wirklich nur mit einer „Hyperinflation“ zu tun?

Es wird immer geschrieben, erst kürzlich in der bayerischen Zeitung Merkur – durch die Hyperinflation können deutsche Auswanderer hier nicht mehr leben. Es ging um ein Rentnerpaar das nun keine Aufenthaltserlaubnis wegen angeblich kleiner Rente von zusammen 1500 Euro mehr bekam.

Das heißt, vor 15 Jahren war das ein Betrag, der für 3 Personen a 500 Euro ausreichend gewesen wäre, um eine türkische Aufenthaltserlaubnis (Kurzzeit) zu erhalten. In Türkischen Lira umgerechnet für zwei Personen lagen die beiden bei ca. 3 TL pro Euro = 4500 TL für diesen Gesamtbetrag von 1500 Euro.

In der selben Zeit hatte ich hier Paare, die zusammen ebenfalls diesen Betrag im Monat zur Verfügung hatten, je nach Baujahr fingen die Mieten bei Altbau bei 100 Euro monatlich an, Neubau ca. im Schnitt 250 bis 300 Euro, Villa 500 Euro ohne Pool.

Das heißt, bei 1500 Euro konnte durchaus auch ein Haus für 500 Euro bei zwei Personen gemietet werden, ohne dass es weh tat, weil die restlichen Lebenshaltungskosten wie Nebenkosten Strom/Wasser, Lebensmittel (außer Fleisch und Käse) wahnsinnig günstig waren. Doch es war auch so, dass es nur die Inlandswaren betraf, nicht importierte Waren aus Europa. Wer nur darauf scharf war. legte genau wie heute auch, mehr hin.

Fakt ist einfach – nur weil es in der Türkei mal so war, bleibt es nicht 50 Jahre weiter so. Das gilt nicht nur für dieses Land – es ändert sich überall.

Warum sich die finanzielle Lage Europa und Türkei ändert

Der Wind hat sich politisch gedreht, die Türkei wird immer moderner, investiert viel in das Land, auch an eigener Verteidigung – nach verheerender Erdbeben wurden massenweise Wohnungen abgerissen, neu gebaut. Investitionen kosten Geld, Infrastruktur kostet Geld, alles was in einem Land auf der Welt erneuert und gemacht wird, kostet Geld – dementsprechend kostet es Geld für die Bürger – in Steuern.

Steuern die erhöht werden, erhöhen auch die Preise. Das ist das eine – in die anderen Dinge wie Staatsverschuldung, Zinsen, Import von Waren steige ich jetzt gar nicht ein, denn bezüglich der Aufenthaltserlaubnis kann man es an einem einzigen Beispiel im Alltag – ohne Politik – weiter unten erkennen, woran es liegt.

Und Deutschland? Es wird immer älter und in den letzten zehn Jahren hat sich einiges verändert, auch im Zuge des Ukrainekriegs. Staatliche Ausgaben sind gestiegen, während gleichzeitig über Reformen wie eine Anhebung des Renteneintrittsalters diskutiert wird. Zugleich erhalten ukrainische Flüchtlinge soziale Leistungen, was die öffentlichen Haushalte zusätzlich belastet und gesellschaftliche Debatten verstärkt.

In der Türkei gab es ebenfalls Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind. In besonders gefragten Regionen wie Antalya ließ die zusätzliche Nachfrage nach Wohnraum die Mieten deutlich steigen. Wohnungen, die zuvor etwa 300 Euro kosteten, wurden teils auf bis zu 1.000 Euro erhöht. Da es in der Türkei keinen gesetzlichen Mietspiegel pro Quadratmeter wie in Deutschland gibt, entwickelte sich der Markt in manchen Regionen zu einem schwer regulierbaren Umfeld. Inzwischen wurden zumindest Regelungen für überhöhte Wohnanlagen-Nebenkosten eingeführt, die die Hausverwaltungen verpflichten, Preissteigerungen zu begrenzen

Nebenkosten von Wohnungen in der Türkei

Wer sich eine Wohnung in einer „Site“ , also einer Wohnanlage mit Pool, Fitness, Gartenanlagen usw. mietet, zahlt automatisch die monatlichen Nebenkosten mit in der Miete, die der Vermieter dann an die Hausverwaltung abführt. Günstige Sites bei uns liegen monatlich bei einem Betrag von 2500 TL – sprich 50 Euro, in Istanbul zeigte man in letzter Zeit Skandale mit bis zu 30 000 Lira Monatsbeitrag plus Miete. Hier wurde ein Riegel vorgeschoben, doch ist klar, dass diese Beträge zwar der Eigentümer bezahlt, aber in den Mietbeitrag hineinrechnen wird.

Was auch nicht billig ist, ist der Strom. Der Staat zahlt zwar fast die Hälfte davon , wenn man im Jahr im durchschnitt nicht über einer bestimmten kw/h Zahl liegt, doch auch wenn dieser Zuschuss gegeben wird – lauft nur eine Klimaanlage im Haus im Sommer täglich von morgens bis abends und manchmal auch nachts im Hochsommer, plus sonstige Stromquellen wie Kühlschrank, Spülmaschine , Waschmaschine, ist man monatlich meist mit 60 bis 70 Euro dabei, das gilt auch in den kältesten Monaten im Jahr.

Das heißt, eine Kaltmiete, die im Schnitt in Antalya jetzt nicht mehr bei 250 Euro , sondern irgendwo bei 550 bis 600 Euro oder mehr liegt, ist bei einer einwanderwilligen Person mit 550 Euro Rente im Monat, die eine Aufenthaltsgenehmigung möchte, gar nicht mehr erschwinglich – es bleibt kein Geld zum Leben mehr – heißt, das ist mit der Grund, warum es aktuell so viele Ablehnungen von Aufenthaltsgenehmigungen (Ikamet) gibt, sowohl bei Erstanträgen, als auch bei Verlängerungen – es werden die einzelnen Fälle geprüft, nicht pauschal. Das ging früher eher, heute nicht mehr.

Offizielle Regel (Gesetz / Leitlinie) Ikamet

Für die kurzzeitige Aufenthaltserlaubnis gilt offiziell nur:

Man muss „ausreichende und regelmäßige finanzielle Mittel“ nachweisen. Diese werden am aktuellen Mindestlohn orientiert

Konkreter wird es in vielen praktischen Fällen:

Es werden pro Person oft ca. 580 USD / Monat ( entspricht 530–550 €) erwartet.

Der Unterschied:

Offizielle Seiten zeigen die gesetzliche Theorie, Auswanderergruppen zeigen jedoch die gesetzliche Praxis mit Ermessensspielraum für die Bearbeiter der Anträge. Die Realität in der Praxis ist entscheidend!

Jetzt kommt der wichtigste Punkt:

Es gibt KEINE festgeschriebene fixe Euro-Grenze im Gesetz. Es wird seit ich denken kann, in Dollar ein Betrag jedes Jahr angesetzt, der je nach Kurs in Lira abgerechnet wird.

Zusätzlich neu

Die Behörden prüfen „ausreichend“ in jedem Einzelfall und die Entscheidung liegt bei der Provinz und den Sachbearbeitern. Besonders streng geworden ist es seit 2023/2024. Das nennt man Ermessensentscheidung.

Warum viele Betroffene von 850 € in Facebook Gruppen sprechen:

Inflation & Lebenshaltungskosten

Offizielle „Mindest“-Grenze ist real zu niedrig geworden

Behörden rechnen realistischer (inoffiziell)

Ablehnungen bei „zu wenig Einkommen“

Besonders bei:

touristischem Aufenthalt

älteren Antragstellern

Verlängerungen

Es ist so etwas wie ein „Sicherheitszuschlag“ der Behörden.

Viele verlangen defacto

700–900 € pro Person

oder:

geringeres Einkommen + Bankguthaben als Ausgleich

Wichtig: Kombination zählt

Man sollte nicht nur Einkommen haben.

Akzeptiert werden z. B. :

Rente

Gehalt

Bankguthaben

Behörden rechnen oft so:

„Ist das monatliche Budget plausibel?“

und nicht nur „ ist der Mindestlohn erreicht?“

Realistisch gesehen

Die offizielle Orientierung liegt zwar bei ca. 500–550 €, also wie der türkischer Mindestlohn

aber

die Praxis aus 2025/2026 sieht um die 700–900 € pro Person vor

Alternative

Weniger Einkommen und Ersparnisse, aber das ist wie gesagt eine Ermessenssache der Behörden. Es gibt keine klare einheitliche Zahl online, weil sie offiziell nicht fix definiert ist.

Mein Tipp: Rechnet mit mindestens 800 € / Person

oder: z. B. 550 € Rente plus Bankguthaben für 1–2 Jahre, dann seid Ihr auf der sicheren Seite.

Lebenshaltungskosten – was gehört dazu?

Ich werde oft gefragt, ob ich sagen kann ob 1000 Euro im Monat zum Leben hier in der Türkei reichen. Meine Antwort: Das kann ich nicht beantworten, da jeder

a) anders lebt

b) andere Ansprüche hat

c) mehr Luxusdenken als sein Nachbar hat

d) ein oder kein Auto fährt, täglich Alkohol oder keinen trinkt, raucht oder nicht raucht, viel Fleisch oder keines kauft, viel Essen braucht oder wenig

Deswegen kann ich lediglich ein Beispiel geben:

Gehen wir einmal vom monatlichen Höchstbetrag eines Paares aus, das täglich Rind oder Huhn gemischt isst – kommen wir beim Fleisch auf monatlich auf 7000 TL (ca. 140 Euro) – die restlichen Kosten Strom, Wasser, sonstige Lebensmittel, dann sind wir bei zwei Personen bei gut gerechneten 20 000 TL im Monat macht ungefähr um die 400 Euro im Monat an Kosten – ohne Miete und ohne Hobbys, Reisen oder Essen gehen usw.

Wer selbst Eigentum hat, ist hier dann „fertig“ und wer nicht, der hat, je nach Region und Größe der Wohnung noch zwischen günstigen 15 000 bis 25 000 TL Kaltmiete (bei mir in der Dalaman Region 10 km vom Strand – nicht Antalya oder Meerblick) zu tragen – macht rund 500 Euro Miete kalt – WOHNUNG wahrscheinlich mit 2 Schlafzimmern – kein Haus mit Garten. Heißt, aufgerundet liegt man bei 1000 Euro – ohne Alkohol , denn der ist nicht in den Lebensmitteln enthalten.

Dazu kommt eine wesentlich höhere Miete in Städten wie Istanbul oder Ankara, Izmir und natürlich noch eine Erhöhung für die Lage, wenn man vom Balkon aus das Meer sehen will.

Wenn wir also von der „Basis“ von 1000 Euro für 2 Personen ausgehen, liegt die Wohnung wahrscheinlich nicht in einem direkten Tourismus Hotspot, wahrscheinlich auch nicht direkt am Meer und hat demnach auch keinen Meerblick oder vielleicht nur von ganz weit weg in einem oberen Stockwerk und das Paar bewegt sich eher auf kurzen Strecken zum Einkaufen und fährt nicht ständig reisend in der Türkei herum.

Wer aber von einem Penthouse mit Meerblick träumt oder einer Villa mit Infinity Pool direkt mit Meerblick, wird damit dann nicht auskommen – außer er kann sich die Villa kaufen und wer das kann, hat auch mehr als nur 1000 Euro im Monat zur Verfügung.

Das bedeutet:

Handy, Handykosten/Vertrag, Alkohol, Zigaretten, Sprit, Autosteuer, Autoversicherung, Reparaturen, sonstige Versicherungen, Haustierfutter, Hobby, Reisen, Einritte für Museen usw. sind keine Lebenshaltungskosten – sie kommen noch dazu.

Wer einen Hund oder mehrere Haustiere hat , muss noch Futter rechnen, das bei Ausländern garantiert nicht aus Essensresten besteht, sondern aus guten Tierfuttermarken, die auch Geld kosten – Beispiel: 1 Dose Tagesdosis Pedegree Hundefutter kostet in Deutschland unter 1 Euro, hier aber minimum 2 Euro wenn es günstig ist, oft sogar das Doppelte oder Dreifache (ich habe einen Hund, ich kenne die Preise)

ZUR AUTORIN

Die Autorin Marina Bütün lebt seit Anfang der 2000er Jahre an der türkischen Westküste gegenüber der griechischen Insel Rhodos. Seit 2020 veröffentlichte sie viele Bücher mit Türkeibezug , u.a. Ratgeber Auswandern Türkei oder den wahren Familienroman „Die Braut aus dem Osmanischen Reich“

ZUM THEMA

– Buchvorstellung –

Weißwurst mit türkischem Tee II : Auswandern in die Türkei für Fortgeschrittene

Die aus Bayern stammende deutsche Buchautorin Marina Bütün lebt seit 2003 mit ihrem türkischen Ehemann in der Provinz Mugla an der Westküste der Türkei in der Kleinstadt Ortaca.