Iran: USA verhandeln mit sich selbst, um Gesicht zu wahren

Teheran – Das iranische Militär hat erklärt, die Vereinigten Staaten würden in ihrem Krieg scheitern und mit sich selbst verhandeln, um ihr Gesicht zu wahren, und wies damit Behauptungen von US-Präsident Donald Trump zurück, es seien Gespräche zur Beendigung des Konflikts im Gange.

„Hat der Grad Ihres inneren Kampfes nun das Stadium erreicht, in dem Sie mit sich selbst verhandeln?“, sagte Ebrahim Zolfaqari, Sprecher des vereinigten Kommandos der iranischen Streitkräfte, des Hauptquartiers Khatam al-Anbiya, am Mittwoch in einer Stellungnahme, die von der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars verbreitet wurde.

„Nennen Sie Ihr Scheitern nicht als Abkommen“, fügte er hinzu und verspottete damit die US-Führung.

Diese Erklärung ist die jüngste offizielle iranische Zurückweisung der Behauptung, Teheran führe diplomatische Gespräche mit Washington, obwohl Trump darauf besteht, dass die Gespräche laufen, und Berichte kursieren, wonach die USA einen Friedensvorschlag übermittelt hätten.

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte der US-Präsident gestern, Washington spreche mit den „richtigen Leuten“ im Iran, die seiner Aussage nach „so sehr“ auf eine Einigung aus seien.

„Sie sprechen mit uns, und was sie sagen, ergibt Sinn“, sagte Trump.

Trumps Haltung stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber den Tagen zuvor dar, als er damit drohte, iranische Kraftwerke anzugreifen, sollte Teheran die Straße von Hormus nicht vollständig wieder freigeben, wo es Schiffe aus „feindlichen“ Nationen bedroht hatte.

Wenige Stunden vor Ablauf des Ultimatums am Montag – und kurz vor der Wiedereröffnung der US-Märkte für die neue Handelswoche – erklärte Trump, er werde jeden geplanten Angriff um fünf Tage verschieben, und verwies dabei auf diplomatische Fortschritte. Iranische Regierungsvertreter bestritten dies.

Zolfaqari sagte, es werde keine Rückkehr zu den früheren Ölpreisen oder zur früheren regionalen Ordnung geben, „bis unser Wille vollzogen ist“.