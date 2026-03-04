Die militärische Konfrontation zwischen den USA, Israel und dem Iran hat am heutigen 4. März 2026 eine neue, hochsensible Stufe erreicht.

RIAD / WASHINGTON – Die militärische Konfrontation zwischen den USA, Israel und dem Iran hat am heutigen 4. März 2026 eine neue, hochsensible Stufe erreicht.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen, darunter Reuters, AFP und die Washington Post, unter Berufung auf Geheimdienstkreise berichten, wurde eine CIA-Station auf dem Gelände der US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad von mindestens einer iranischen Drohne getroffen.

Laut den Berichten, bestätigten sowohl die US-Regierung als auch die saudische Regierung, dass die Drohnen den Botschaftskomplex getroffen hatten, jedoch habe keine der beiden Seiten offengelegt, dass auch das Geheimdienstzentrum der Behörde zu den Zielen gehörte.

Eine interne Warnmeldung des Außenministeriums, die der Post vorliegt, deutet darauf hin, dass durch den Angriff ein Teil des Daches der US-Botschaft einstürzte und sich das Innere mit Rauch füllte, wodurch das Gebäude strukturelle Schäden davontrug.

Details zum Angriff in Riad

Der Einschlag ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Augenzeugen berichteten von heftigen Explosionen und schwarzen Rauchsäulen über dem Diplomatenviertel. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall und sprach von einem „begrenzten Brand und Sachschäden“.

US-Insider warnten jedoch gegenüber der Washington Post, dass die betroffene Einrichtung eine zentrale Rolle für die US-Aufklärung in der gesamten Golfregion spiele. Ein gezielter Angriff auf CIA-Infrastruktur gilt als direkte Provokation gegen den amerikanischen Sicherheitsapparat. Die US-Botschaft in Riad sowie die Konsulate in Dschidda und Dhahran haben sämtliche Dienste eingestellt; US-Bürger wurden angewiesen, in ihren Unterkünften zu bleiben („Shelter-in-Place“).

Ein regionaler Flächenbrand

Dieser Angriff ist Teil einer massiven iranischen Vergeltungswelle, die am vergangenen Samstag (28. Februar 2026) ausgelöst wurde. Zuvor hatten die USA und Israel im Rahmen der Operation „Epic Fury“ koordinierte Luftschläge gegen fast 2.000 Ziele im Iran geflogen.

Tötung der Führung: Bei den Angriffen wurde laut iranischen Staatsmedien der Oberste Führer, Ajatollah Ali Khamenei, getötet. US-Präsident Donald Trump erklärte via Truth Social, die iranische Führung und Militärkapazität seien „praktisch verschwunden“, und forderte das iranische Volk zum Sturz des Regimes auf.

Irans Antwort: Entgegen der US-Einschätzung zeigt Teheran weiterhin eine hohe operative Schlagkraft. Neben der Botschaft in Riad wurden auch das US-Konsulat in Dubai (VAE) sowie die US-Botschaft in Kuwait und die Luftwaffenbasis Al-Udeid in Katar mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen. Die Straße von Hormus wurde von der IRGC für den Schiffsverkehr gesperrt, was die globalen Ölpreise auf über 80 USD pro Barrel getrieben hat.

Lagebericht: Der Krieg an Tag 5

Ölmarkt und Schifffahrt: Die Unsicherheit in der Region hat die Ölpreise bereits sprunghaft ansteigen lassen. Die Sorge vor einer Sperrung wichtiger Schifffahrtswege im Persischen Golf wächst stündlich, während Versicherungsprämien für Tanker Rekordhöhen erreichen.

Internationale Reaktionen und humanitäre Lage

Während das US-Zentralkommando (CENTCOM) den Tod von mindestens sechs US-Soldaten seit Beginn der Kampfhandlungen bestätigt hat, wächst der internationale Druck auf Washington. Russland und China verurteilten die Operation „Epic Fury“ als völkerrechtswidrig und forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Die UN-Vollversammlung wird voraussichtlich noch heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

In Teheran wurde indes Mojtaba Khamenei, der Sohn des getöteten Führers, vom Expertenrat zum neuen Obersten Führer gewählt. Dies signalisiert Kontinuität im Widerstand und macht Hoffnungen auf einen schnellen Zusammenbruch des Systems zunichte. Die humanitäre Lage verschlechtert sich unterdessen stündlich: Das Iranische Rote Kreuz meldet bereits über 780 Todesopfer, darunter zahlreiche Zivilisten, während die medizinische Versorgung durch die Zerstörung wichtiger Infrastruktur am Rande des Kollapses steht.

International wächst der Druck auf die USA; mehrere europäische Staaten haben die Nutzung ihrer Basen für Angriffe untersagt, woraufhin die US-Luftwaffe bereits Tankflugzeuge nach Ramstein (Deutschland) verlegt hat.

Die Region steht vor dem vollständigen Stillstand des zivilen Luftverkehrs, während die US-Regierung alle Staatsbürger in insgesamt 14 Ländern des Nahen Ostens zur sofortigen Ausreise aufgefordert hat.

A CIA safe house was targeted by Iran in Saudi Arabia, a few hours ago. pic.twitter.com/EPpMtlfdpZ — Sid 🇮🇳 (@sidduu96) March 4, 2026

