Alsfeld: Verdacht auf Lebensmittelvergiftung im Hotel

Großeinsatz in einem Hotel in Alsfeld: 13 Personen nach Verdacht auf Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus, fünf davon in kritischem Zustand. Ermittlungen laufen.

Teilen

Alsfeld – In der Nacht zum Sonntag kam es in einem Hotel in der Alsfelder Innenstadt zu einem medizinischen Großeinsatz.

Betroffen ist eine Reisegruppe von etwa 120 Personen, von denen zahlreiche Mitglieder über schwere gesundheitliche Beschwerden klagten. Aufgrund der hohen Anzahl der Erkrankten löste die Leitstelle des Vogelsbergkreises gegen 3:00 Uhr das Einsatzstichwort „MANV 20“ (Massenanfall von Verletzten) aus.

13 Personen hospitalisiert – Ursache unklar

Nach aktuellem Stand mussten 13 Personen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Berichten zufolge befinden sich fünf der Betroffenen in einem kritischen Zustand und werden auf Intensivstationen versorgt. Die genaue Ursache der Erkrankungen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sabine Galle-Schäfer, Sprecherin des Vogelsbergkreises, erklärte auf Anfrage der BILD-Zeitung zum aktuellen Sachstand: „Noch steht nicht fest, woran die Personen erkrankt sind. Es könnte das Norovirus, eine andere Infektion oder eine Lebensmittelvergiftung sein.“

Probenentnahme durch das Veterinäramt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter zahlreiche Rettungswagen und Notärzte, war vor Ort. Unter den Gästen des Hotels befanden sich auch Teilnehmer der Hessischen Meisterschaften im Reitsport-Vierkampf.

Um die Ursache der Krankheitswelle einzugrenzen, haben Behördenvertreter bereits Maßnahmen ergriffen. „Mitarbeiter vom Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz waren vor Ort, nahmen Lebensmittelproben. Die werden jetzt von dem Landeslabor in Hessen untersucht“, so die Sprecherin gegenüber der BILD.

Bisher ist nicht bestätigt, ob alle Erkrankten ihre Mahlzeiten gemeinsam im Hotel oder in einem externen Gastronomiebetrieb eingenommen haben. Die Laborergebnisse stehen noch aus.