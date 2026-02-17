Turkish Airlines nimmt das 500. Flugzeug in Dienst und plant die Verdopplung der Flotte bis 2036. Der Jubiläumsflug TK500 markiert den neuen Expansionskurs.

Istanbul – Die nationale Fluggesellschaft der Türkei, Turkish Airlines (THY), hat einen historischen Wendepunkt in ihrer Unternehmensgeschichte markiert.

Mit der feierlichen Indienststellung des 500. Flugzeugs unterstreicht die Airline ihren Anspruch auf eine weltweit führende Rolle in der zivilen Luftfahrt. Begleitet wurde das Ereignis von einer aufwendigen Flugaktion im türkischen Luftraum.

Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um einen Airbus A350-900 mit der Registrierung TC-LHH, der eine besondere optische Gestaltung erhalten hat. Unter dem Namen „TK Family“ wurden die Fotografien von rund 100.000 aktuellen Mitarbeitern sowie Pensionären auf dem Rumpf des Flugzeugs verewigt. Laut Unternehmensangaben solle diese Maßnahme die Verbundenheit und den gemeinsamen Einsatz der Belegschaft in der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte symbolisieren.

Für internationales Aufsehen sorgte zudem der Sonderflug mit der Flugnummer „TK 500“. Mittels präziser Flugnavigation zeichnete die Maschine die Zahl „500“ in den Himmel über der Türkei, um den Übergang in die nächste Wachstumsphase visuell zu markieren.

An Bord des symbolträchtigen Fluges befanden sich neben Unternehmensvertretern auch Kinder von gefallenen Helden aus allen 81 Provinzen der Türkei sowie die Darsteller des bekannten „Hayal Edince“ (Wenn du träumst)-Werbespots aus dem Jahr 2014. Kapitänin Ayşegül Özdamar richtete während des Fluges eine Durchsage aus dem Cockpit an die Passagiere, in der sie die Bedeutung dieses Fortschritts für die nationale Luftfahrt hervorhob.

Prof. Dr. Ahmet Bolat, der Vorsitzende des Verwaltungsrats von Turkish Airlines, betonte während der Zeremonie am Flughafen Istanbul die strategische Tragweite: „Unser 500. Flugzeug repräsentiert weit mehr als nur einen Neuzugang in unserer Flotte; es steht als Symbol für 93 Jahre Hingabe, Entschlossenheit und eine gemeinsame Vision.“

Bolat wies darauf hin, dass die Fluggesellschaft ihre Reise im Jahr 2003 mit lediglich 65 Flugzeugen erheblich beschleunigt habe. „Heute sind wir stolz darauf, 356 Ziele auf sechs Kontinenten mit über 500 Flugzeugen anzufliegen“, so der Chairman weiter.

Dieser Meilenstein markiere laut Bolat nicht das Ende der Expansion, sondern den Beginn der sogenannten „Ära der zweiten 500“. Das langfristige Ziel des Unternehmens sei es, die Flottengröße bis zum Jahr 2036 auf insgesamt 1.000 Flugzeuge zu verdoppeln.

Dieser Kurs spiegelt sich auch in den jüngsten Zahlen wider: Allein im Januar 2026 beförderte die Airline rund 7,6 Millionen Passagiere, wobei besonders das Segment der internationalen Transitreisenden am Drehkreuz Istanbul mit einem Plus von über zehn Prozent ein deutliches Wachstum verzeichnete. Mit der nun erreichten Kapazität festigt Turkish Airlines ihre Position als einer der zentralen globalen Luftfahrt-Hubs.

Parallel zur quantitativen Expansion wurde die Airline in den vergangenen Jahren regelmäßig für ihre Servicequalität prämiert. So konnte Turkish Airlines wiederholt renommierte Auszeichnungen wie den Skytrax-Award als „Best Airline in Europe“ gewinnen.

Zudem wurde das Unternehmen für sein Catering an Bord sowie die Qualität seiner Business-Class-Lounge am Flughafen Istanbul international ausgezeichnet. Laut Ahmet Bolat seien diese Preise ein Beleg dafür, dass das massive Flottenwachstum nicht zu Lasten des Kundenerlebnisses gehe.

Man strebe auch in der „Ära der zweiten 500“ danach, den Status als eine der am besten bewerteten Full-Service-Fluggesellschaften weltweit zu verteidigen und durch Investitionen in modernste Bordtechnologien weiter auszubauen.