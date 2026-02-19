Die besten Multi-Asset-Handelsplattformen

Die Finanzmärkte sind heute zugänglicher denn je. Was früher nur institutionellen Investoren und professionellen Tradern vorbehalten war, steht mittlerweile den privaten Anlegern offen

Diese Plattformen ermöglichen Privatpersonen jederzeit und von überall aus, Aktien, ETFs, Devisen, Rohstoffe, Kryptowährungen und Derivate über ein einziges Konto zu handeln. Das spart nicht nur Zeit, sondern erleichtert sogar die Diversifikation – ein entscheidender Faktor für langfristigen Anlageerfolg.

Doch welche Plattformen gehören 2026 zu den Besten? Und worauf sollte bei der Auswahl geachtet werden?

Was bedeutet Multi-Asset?

Eine Multi-Asset-Handelsplattform bietet Investoren Zugang zu mehreren Anlageklassen. Dazu gehören typischerweise:

Aktien und ETFs

Forex (Währungspaare)

Rohstoffe wie Gold, Silber oder Öl

Indizes

Kryptowährungen

CFDs (Contracts for Difference)

Der Vorteil liegt auf der Hand: Anleger müssen nicht mehrere Depots bei verschiedenen Anbietern führen. Sie haben einen vollständigen Überblick über ihr Anlageportfolio und können es zentral verwalten und gleichzeitig flexibel zwischen den Märkten wechseln.

Plus500 – Fokus auf CFD-Handel

Wer sich eher für den Handel mit CFDs interessiert, für den ist das Trading in Deutschland mit Plus500 als etablierte Plattform ideal.

Plus500 punktet mit einer sehr intuitiven Benutzeroberfläche und einer breiten Auswahl an handelbaren CFDs auf Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und mehr. Die Plattform ist besonders einsteigerfreundlich gestaltet.

Plus500 hat einige interne Chart- und Analysefunktionen. Es gibt mehrere Chart-Indikatoren und Zeichenwerkzeuge. Ansichten mit mehreren Charts. Die Funktion „+Insights“ zeigt Daten zur Stimmung und Aktivität auf der Plattform an. Diese Tools helfen, Märkte zu verstehen.

Allerdings sollte man bei allem Enthusiasmus nicht vergessen, dass der CFD-Handel mit erhöhtem Risiko verbunden ist. Hebelprodukte können Gewinne steigern, aber ebenso Verluste deutlich vergrößern. Man muss verantwortungsbewusst mit Risiken umgehen können und sollte etwas Trading-Erfahrung mitbringen.

eToro – Social Trading als Erfolgsmodell

eToro ist auch 2026 eine der bekanntesten Multi-Asset-Plattformen der Welt. Das Unternehmen hat viele Produkte und ist stolz auf seine starke Community. Auf der Plattform kann man tausende Produkte handeln, zum Beispiel Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe und Forex-Paare.

Besonders das sogenannte Copytrading ist hervorzuheben. Dabei können Nutzer Strategien erfahrener Trader automatisch kopieren. Dadurch können Anfänger Zugang zu komplexeren Märkten bekommen. Ein kostenfreies Demokonto mit virtuellem Kapital erlaubt es, Strategien risikofrei zu testen. eToro eignet sich für Anleger, die neben dem Handel vor allem vom Austausch mit anderen Marktteilnehmern profitieren möchten.

Interactive Brokers – Professioneller Zugang zu globalen Märkten

Interactive Brokers (IBKR) gilt seit Jahren als feste Größe im internationalen Brokerage-Markt. Die Plattform ermöglicht Zugang zu über 100 Börsen weltweit und deckt nahezu alle relevanten Anlageklassen ab – von Aktien und ETFs über Optionen und Futures bis hin zu Devisen.

Besonders geschätzt wird Interactive Brokers für:

Sehr niedrige Handelsgebühren

Umfangreiche Analyse- und Research-Tools

Direkten Zugang zu internationalen Märkten

Die Plattform richtet sich primär an erfahrene Anleger und Vieltrader, die professionelle Handelsfunktionen benötigen. Die Benutzeroberfläche kann für Anfänger komplex wirken, bietet jedoch enorme Tiefe und Flexibilität. Für Investoren mit globalem Fokus und anspruchsvollen Strategien ist Interactive Brokers eine leistungsstarke Lösung.

XTB – Allrounder mit eigener Technologie

XTB hat sich in den vergangenen Jahren als moderner Multi-Asset-Broker etabliert. Die firmeneigene Handelsplattform „xStation“ überzeugt durch Übersichtlichkeit, schnelle Ausführung und integrierte Marktanalysen. Anleger erhalten Zugang zu Aktien, ETFs, Forex, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen – häufig in Form von CFDs. Die Kombination aus moderner Technologie und umfangreichen Bildungsangeboten macht XTB attraktiv für ambitionierte Privatanleger.

Was ist wichtig für Anleger?

Nicht jede Plattform ist für jeden Anleger geeignet. Wichtige Punkte sind:

1. Regulierung und Sicherheit

Eine Zulassung durch Finanzaufsichtsbehörden erhöht die Sicherheit der Kundengelder.

2. Gebühren

Man muss nicht nur die Ordergebühren, sondern auch die Spreads, Ein- und Auszahlungsgebühren und mögliche Inaktivitätsgebühren beachten.

3. Produktangebot

Anleger sollten prüfen, welche Form des Handels gewünscht ist und ob die Produkte verfügbar sind.

4. Benutzerfreundlichkeit

Eine intuitive Plattform mit stabiler Technik erleichtert die Umsetzung der eigenen Strategie erheblich.

5. Zusatzfunktionen

Demokonten, Bildungsangebote, Research-Tools oder Social-Trading-Funktionen können den Unterschied machen.

Vielfalt als Chance

2026 gibt es mehr Auswahl und bessere Technik bei Handelsplattformen. Für jeden Anlegertyp gibt es eine passende Plattform. Es kommt nicht nur darauf an, wie viele Werte man handeln kann. Es kommt darauf an, dass sie zu einem passen. Und dass man sich mit ihnen wohlfühlt. Multi-Asset-Plattformen bieten viele Möglichkeiten – wenn man sie richtig nutzt.