Türkei: Ab sofort Visafreiheit für chinesische Touristen

Ankara – Die Türkei hat die visumfreie Einreise für chinesische Staatsbürger mit gewöhnlichen Reisepässen angekündigt, die sofort in Kraft tritt.

Die von Präsident Recep Tayyip Erdoğan unterzeichnete und im Amtsblatt veröffentlichte Entscheidung erlaubt chinesischen Touristen einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen pro Besuch, mit einer maximalen Aufenthaltsdauer von 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen.

Dieser Schritt wird als wichtiger Impuls für den türkischen Tourismussektor angesehen, der stark von internationalen Besuchern abhängig ist. China ist einer der weltweit größten Auslandsreisemärkte mit über 155 Millionen chinesischen Reisenden im Jahr 2019 (vor der Pandemie) und einer raschen Erholung in den letzten Jahren.

Im Jahr 2024 überstiegen die Auslandsreisen chinesischer Staatsbürger 100 Millionen, angetrieben von einer wachsenden Mittelschicht, die sich nach internationalen Erfahrungen sehnt.

Türkische Regierungsvertreter hoffen, dass die Visumbefreiung jährlich Millionen chinesischer Besucher anziehen wird, die Hotels füllen und die Ausgaben für Einkäufe, Kultur und Gastronomie ankurbeln.

„China ist ein riesiger Markt mit enormem Potenzial“, sagte Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy in einer Erklärung. „Dieser Schritt wird die Zahl der Besucher aus Fernost deutlich erhöhen und zu unserem Ziel von 60 Millionen Touristen im Jahr 2026 beitragen.“

55. Jahrestag der diplomatischer Beziehungen

Die Ankündigung fällt mit dem 55. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und China zusammen, die 1971 aufgenommen wurden. Beide Länder haben ihre Beziehungen in den letzten Jahren durch die Belt and Road Initiative vertieft, wobei sich die Türkei als wichtiger Knotenpunkt positioniert hat.

Das Handelsvolumen erreichte 2024 45 Milliarden US-Dollar, und der kulturelle Austausch hat zugenommen. Branchenexperten prognostizieren einen Anstieg chinesischer Reisegruppen zu beliebten Zielen wie Istanbul, Kappadokien und Antalya. Vor der Pandemie belief sich die Zahl der chinesischen Besucher auf etwa 400.000 pro Jahr; nach der Aufhebung der Visumpflicht wird für die kommenden Jahre mit bis zu 2 Millionen Besuchern gerechnet.

Die Regelung gilt auch für Bürger mehrerer anderer Länder, aber die Konzentration auf China unterstreicht das strategische Bestreben der Türkei, in den riesigen asiatischen Tourismusmarkt vorzudringen, um sich von den traditionellen europäischen Quellen zu diversifizieren.