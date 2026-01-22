Ein Gastkommentar von Özgür Çelik

Verstand, Wille, Zivilisation – drei Begriffe, die gut klingen. Doch die Geschichte zeigt unmissverständlich: Diese Begriffe existieren niemals im luftleeren Raum. Verstand gewinnt seine Bedeutung nicht außerhalb materieller Bedingungen, Machtverhältnisse und Interessenkonflikte.

Wille ist mehr als eine Absichtserklärung nur dann, wenn er die realen Bedingungen lesen und gestalten kann. Zivilisation entsteht nicht durch gute Wünsche, sondern durch konkreten Kampf und realistische Strategie.

Gesellschaftlichen Niedergang allein mit der „Hingabe an Instinkte“ zu erklären, ist bequem – aber falsch. In den meisten Fällen sind äußere Eingriffe, aufgezwungene Ordnungen und systematische Schwächungsprozesse entscheidend. Wer diese Realität ignoriert, schiebt die gesamte Verantwortung der Gesellschaft selbst zu. Doch Geschichte wird nicht moralisch geschrieben, sondern machtpolitisch.

Auch Atatürks Verstand und Wille waren keine romantischen Abstraktionen. Sein berühmter Satz: „Die Unabhängigkeit der Nation wird durch den Entschluss und die Entschlossenheit der Nation selbst gerettet werden“ war kein Pathos, sondern eine nüchterne Analyse – formuliert mitten in Besatzung, Mangel und äußerem Druck.

Der Befreiungskrieg war nicht das Ergebnis bloßer Emotionen, sondern das Resultat einer präzisen Einschätzung internationaler Kräfteverhältnisse, strategischer Geduld und klarer Zielsetzung.

Dieser Ansatz ist universell. Keine aufsteigende Gesellschaft hat Verstand und Willen als abstrakte Ideale behandelt. Von der Meiji-Restauration in Japan über den Wiederaufbau Deutschlands bis hin zur Transformation Chinas in den letzten vierzig Jahren gilt dasselbe Prinzip: Äußeren Druck erkennen, Realität akzeptieren, Strategie entwickeln. Verstand bedeutet nicht, die Welt zu leugnen, sondern sie so zu sehen, wie sie ist. Wille bedeutet nicht Trotz, sondern Gestaltung.

Auch Nationalismus lässt sich außerhalb dieser Realität nicht definieren. Echter Nationalismus umfasst ausnahmslos das gesamte Volk. Jede Ideologie, die spaltet, ausgrenzt oder hierarchisiert, widerspricht seinem Wesen.

Nationalismen, die sich in staatlichen Hüllen verkriechen, von Pathos leben und den Kontakt zur Gesellschaft verlieren, werden zwangsläufig zu Werkzeugen kleiner Interessengruppen, ungezügelten Kapitalismus oder gar imperialer Projekte. Türkischer Nationalismus ist gesellschaftlich und volksnah – oder er ist keiner.