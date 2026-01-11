Atommacht Pakistan: Türkei sollte Netanjahu entführen

In einem Fernsehinterview am Donnerstag bezeichnete Asif Netanjahu als den „schlimmsten Verbrecher der Menschheit“

Islamabad – Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, die Vereinigten Staaten sollten Israels Premierminister Benjamin Netanjahu „entführen“, wenn sie an die Menschlichkeit glauben, so wie der venezolanische Präsident Nicolas Maduro weggebracht wurde.

Er fügte hinzu, dass auch die Türkei Netanjahu entführen könnte und dass „die Pakistaner dafür beten“.

In einem Fernsehinterview am Donnerstag bezeichnete Asif Netanjahu als den „schlimmsten Verbrecher der Menschheit“ und behauptete, dass keine Gräueltaten in der Geschichte mit denen vergleichbar seien, die gegen die Palästinenser in Gaza begangen worden seien.

„Keine Gemeinschaft hat den Palästinensern in den letzten 4.000 bis 5.000 Jahren das angetan, was Israel ihnen angetan hat. Er [Netanjahu] ist der größte Verbrecher der Menschheit. Die Welt hat noch keinen größeren Verbrecher gesehen“, sagte Asif.

Pakistan hat Israel nie anerkannt und präsentiert seine Beziehungen zum Iran offiziell als brüderlich und von gemeinsamen regionalen Interessen geprägt.

In einem Interview mit NDTV sagte der israelische Botschafter in Indien, Reuven Azar, dass der jüdische Staat mit der Beteiligung der pakistanischen Armee an einer Gaza-Truppe nicht einverstanden sei und äußerte tiefe Besorgnis über die wachsenden Verbindungen zwischen der Hamas und in Pakistan ansässigen Terrororganisationen, darunter Lashkar-e-Taiba.

Der israelische Gesandte lehnte den Vorschlag einer pakistanischen Militärbeteiligung an einer möglichen internationalen Stabilisierungstruppe (ISF) für Gaza im Rahmen von Trumps Gaza-Plan ab.

Auf die Frage, ob Israel mit der Rolle der pakistanischen Armee in Gaza angesichts ihrer Verbindungen zu radikalen Terrororganisationen einverstanden sei, antwortete der Botschafter mit einem klaren „Nein“ und signalisierte damit Israels Ablehnung jeglicher Rolle der pakistanischen Armee in Gaza.

Israel auch gegen türkische Teilnahme

Israel hat die Trump-Regierung gebeten, auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan aus dem internationalen Friedensrat zu entfernen, der im Rahmen des Gaza-Friedensplans eingerichtet wird, wie israelische Medien berichteten. Der Antrag spiegelt die Bemühungen Israels wider, den Einfluss Ankaras auf die Stabilisierung und den Wiederaufbau Gazas nach dem Krieg zu begrenzen.

Das Thema kam während der jüngsten Gespräche zwischen hochrangigen israelischen Vertretern und Vertretern der Trump-Regierung zur Umsetzung der nächsten Phase des Gaza-Friedensplans zur Sprache. Israel hat auch sein Veto gegen die Präsenz türkischer Truppen in Gaza als Teil der im Abkommen vorgesehenen multinationalen internationalen Stabilisierungstruppe eingelegt.

Trump: „Guter Freund“

Auf die Frage zu diesem Thema in Mar-a-Lago vor einem Treffen mit Premierminister Benjamin Netanjahu sagte US-Präsident Donald Trump, er unterstütze das Engagement der Türkei, bezeichnete die Präsenz der Türkei als „eine gute Sache“ und lobte Erdoğan als „guten Freund“, dem er vertraue und den er respektiere. Trump sagte auch, Netanjahu respektiere Erdoğan. Die Äußerungen verdeutlichen die unterschiedlichen Positionen der USA und Israels hinsichtlich der Rolle Ankaras.

Die Türkei hat Interesse bekundet, sich an den internationalen Bemühungen in Gaza zu beteiligen, und US-Beamte, darunter Gesandter Tom Barrack, haben argumentiert, dass die Beteiligung Ankaras die Stabilisierungsinitiativen stärken könnte. Die entschiedene Haltung Israels, türkische Truppen und Führungskräfte auszuschließen, unterstreicht jedoch die anhaltenden diplomatischen Spannungen hinsichtlich der Umsetzung des Friedensplans und der Regierungsvereinbarungen.

