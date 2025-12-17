Grabschändung in Kosovo: Sechs Tatverdächtige festgenommen

Teilen

Pristina – Die Polizei im Kosovo hat sechs Personen, darunter fünf Minderjährige, wegen des Verdachts der Beschädigung von Grabsteinen auf einem orthodoxen Friedhof im Dorf Plemetina in der Nähe von Obilic festgenommen, wie die Behörden am Dienstag bestätigten.

Der Vandalismus ereignete sich am 13. Dezember auf dem Friedhof in Plemetina, einem Dorf mit überwiegend serbischer Bevölkerung. Berichten zufolge wurden zwei Grabsteine von Mitgliedern der Familie Jakovljević umgestürzt und schwer beschädigt.

Angehörige der Verstorbenen entdeckten die Beschädigungen bei einem Besuch auf dem Friedhof und meldeten sie umgehend der Polizei, woraufhin eine Untersuchung eingeleitet wurde. In einer Erklärung gab die Polizei des Kosovo bekannt, dass die Ermittler sechs Verdächtige identifiziert und festgenommen haben, von denen fünf minderjährig sind.

„Die Arbeit der Ermittler führte zur Identifizierung und Festnahme von sechs Verdächtigen (fünf davon minderjährig), gegen die der begründete Verdacht besteht, dass sie an dem Vorfall beteiligt waren, der sich am 13. Dezember in Plemetina bei Obilic ereignet hat“, erklärte die Polizei. Die Verdächtigen wurden in Gewahrsam genommen und müssen sich wegen der Straftat der Schändung von Gräbern oder Grabsteinen verantworten.

Berichte von Medien aus dem Kosovo, darunter KoSSev – ein Nachrichtenportal, das sich auf serbische Gemeinschaften im Kosovo konzentriert – hoben die Auswirkungen des Vorfalls auf die Anwohner hervor und beschrieben ihn als beunruhigende Tat angesichts der anhaltenden Sensibilität in Bezug auf religiöse und kulturelle Stätten in der Region.

Andere kosovarische Quellen wie Telegrafi und Koha bestätigten die Festnahmen in der Gemeinde Obilic wegen Beschädigung von Friedhöfen, gaben jedoch in ihrer ersten Berichterstattung keine Angaben zur Religionszugehörigkeit der Stätte.

Vorfälle von Vandalismus auf orthodoxen Friedhöfen werden im Kosovo regelmäßig gemeldet und stoßen oft auf Kritik von lokalen und internationalen Beobachtern, die sich um die interethnischen Beziehungen sorgen. Die Ermittlungen dauern an, weitere Details zu möglichen Motiven wurden nicht bekannt gegeben.

