Finnland: Russland hat nur die Osmanen respektiert

Helsinki – In einer pointierten historischen Anspielung vor dem Hintergrund sich vertiefender bilateraler Beziehungen erklärte die finnische Außenministerin Elina Valtonen am Mittwoch während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan in Helsinki, dass „die einzige Macht, die das Russische Reich jemals respektiert hat, das Osmanische Reich war“.

Die Bemerkung, die mit einem Hauch von ironischem Humor vorgetragen wurde, fiel, als die beiden Minister ihre Gespräche über die Stärkung der NATO-Zusammenarbeit, die Verteidigungsintegration der EU und die Reaktionen auf globale Krisen, darunter die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, abschlossen. Valtonens Kommentar schien das seit langem bestehende geopolitische Gewicht der Türkei zu unterstreichen, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung des russischen Einflusses – ein Thema, das für Finnland, das eine 1.340 Kilometer lange Grenze zu Russland hat und seit langem im Schatten seines östlichen Nachbarn steht, von großer Bedeutung ist.

Valtonen bedankte sich für die entscheidende Rolle der Türkei beim Beitritt Finnlands zur NATO. „Vielen Dank“, fügte sie nach ihrem Verweis auf die Osmanen hinzu, was der türkischen Delegation ein Lächeln und zustimmendes Nicken entlockte. Fidan bekräftigte seinerseits das Engagement Ankaras für stärkere Synergien zwischen NATO und EU und betonte, dass die Einbindung der Türkei in europäische Verteidigungsstrukturen die kollektive Sicherheit gegen gemeinsame Bedrohungen verbessern würde.

Das Treffen, das Teil von Fidans zweitägigem Besuch in Finnland seit Dienstag war, unterstrich die sich entwickelnde Partnerschaft zwischen den beiden Nationen seit Finnlands wegweisender Entscheidung, der NATO beizutreten. Im April 2023 gab Finnland seine jahrzehntelange Politik der militärischen Nichtpaktgebundenheit auf und wurde nur wenige Monate nach Russlands vollständiger Invasion der Ukraine das 31. Mitglied des Bündnisses. Auslöser für diesen Schritt waren die zunehmenden Befürchtungen vor einer russischen Aggression. Helsinki bezeichnete den unprovozierten Krieg Moskaus als direkte existenzielle Bedrohung für die Sicherheit der nordischen Länder.

Die NATO-Mitgliedschaft Finnlands hat seine Verteidigungshaltung verändert und die Wehrpflichtarmee des Landes in das kollektive Verteidigungsrahmenwerk des Bündnisses integriert. Dennoch besteht die russische Bedrohung weiterhin. Moskau hat wiederholt vor „Gegenmaßnahmen” gegen den NATO-Beitritt Finnlands gewarnt. In den letzten Monaten hat Finnland einen Anstieg von GPS-Störsignalen in der Nähe seiner Grenzen, die Instrumentalisierung von Migranten an Kontrollpunkten und vermehrte russische Militärübungen entlang der Grenze gemeldet.

„Russlands Vorgehen in der Ukraine hat alle Illusionen über seine Absichten zunichte gemacht”, sagte Valtonen zu Beginn der Konferenz und stellte einen Zusammenhang zwischen dem Konflikt und der allgemeinen Stabilität in Europa her. „Unsere gemeinsame Grenze mit Russland macht dies für Finnland zu einer persönlichen Angelegenheit – wir sehen täglich hybride Bedrohungen, von Einmischungen in unsere Wahlen bis hin zu Sabotageversuchen an kritischer Infrastruktur.“

Valtonens scherzhafte Bemerkung über die Osmanen war zwar unbeschwert, hatte aber einen tieferen historischen Realpolitik-Bezug. Das Russische und das Osmanische Reich standen sich über Jahrhunderte hinweg wiederholt gegenüber, vom Krimkrieg bis zu den Balkankonflikten, wobei Istanbul oft als Bollwerk gegen den Expansionismus Moskaus diente. Im heutigen Kontext diente sie als subtile Bestätigung des strategischen Werts der Türkei – eines NATO-Mitglieds, dessen Vetorecht einst den Beitritt Finnlands und Schwedens verzögerte, aber letztendlich den Weg für ihre Integration ebnete.

Während Finnland seit über zwei Jahren Mitglied der NATO ist, symbolisiert das Bündnis mit der Türkei eine umfassendere Neuausrichtung: von der Neutralität während des Kalten Krieges zu einer Vorreiterrolle bei der Abschreckung des russischen Revanchismus. Angesichts des Krieges Moskaus in der Ukraine, der nun schon ins vierte Jahr geht, und der schwelenden Spannungen entlang der arktischen Grenze, klingen Valtonens Worte in Helsinki sowohl wie eine historische Lektion als auch wie ein zeitgenössischer Aufruf zu den Waffen.