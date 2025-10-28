Montenegro führt vorübergehende Visumpflicht für türkische Staatsbürger ein, nachdem die Spannungen nach einem Messerangriff eskaliert sind

Teilen

Podgorica – Als schnelle Reaktion auf eine Messerattacke und die darauf folgenden Unruhen, die die Hauptstadt erfasst haben, kündigte die montenegrinische Regierung am Montag die vorübergehende Aussetzung ihrer Visumfreiheit für türkische Staatsangehörige an.

Die Entscheidung fiel nur wenige Tage, nachdem zwei Verdächtige – ein türkischer Staatsangehöriger und ein Aserbaidschaner – angeblich einen 25-jährigen Montenegriner im Stadtteil Zabjelo in Podgorica niedergestochen hatten, was zu weit verbreiteten Protesten und Angriffen auf türkisches Eigentum führte.

Lokale Medien berichteten erstmals am späten Samstagabend über den Übergriff. Die Behörden untersuchen derzeit, ob es sich um eine gezielte Auseinandersetzung handelt, die möglicherweise mit lokalen Streitigkeiten in Verbindung steht. Laut Berichten in sozialen Medien ging es bei der Auseinandersetzung um angebliche Belästigung von Frauen durch die mutmaßlichen Angreifer.

Die montenegrinische Polizei nahm die beiden Hauptverdächtigen, die beide als Ausländer aus der Türkei bzw. Aserbaidschan identifiziert wurden, umgehend fest.

In den folgenden Stunden weiteten die Beamten ihre Maßnahmen aus und nahmen im Rahmen einer umfassenderen Razzia gegen potenzielle Gefahren für die öffentliche Ordnung weitere 45 türkische Staatsbürger in Podgorica und Umgebung fest, berichtet Serbian Times.

Der Vorfall löste unter den Montenegrinern sofortige Empörung aus und führte zu spontanen Protesten, die schnell in gewalttätige Ausschreitungen ausarteten. Die Demonstranten skandierten Parolen gegen ausländische Einmischung und nahmen Symbole der türkischen Präsenz in der Stadt ins Visier.

Autos türkischer Besitzer wurden auf den Straßen zerstört und in Brand gesetzt, Geschäfte mit türkischen Schildern wurden mit Steinen beworfen, und in einem besonders prominenten Fall wurde ein beliebtes türkisches Restaurant im Zentrum von Podgorica aufgebrochen und in Brand gesteckt, so Al Monitor.

Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen, in denen Gruppen von Demonstranten durch die Nachbarschaften zogen und Dutzende türkischer Einwohner und Besucher zwangen, in Gebäuden Zuflucht zu suchen und die Türen gegen die vorrückenden Menschenmengen zu verbarrikadieren. Einige Türken mussten sich in einem Casino verbarrikadieren, wie Augenzeugen in den sozialen Medien berichteten.

„Es war erschreckend – wir konnten draußen Glas zerbrechen hören und Menschen, die uns aufforderten, herauszukommen“, berichtete ein türkischer Auswanderer, der unter der Bedingung der Anonymität aus einem gesicherten Wohnblock mit Reportern sprach.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan gab am späten Sonntag eine Erklärung ab, in der er betonte, dass „die Sicherheit und der Schutz türkischer Staatsbürger im Ausland für unsere Regierung eine nicht verhandelbare Priorität sind“.

Fidan forderte die montenegrinischen Behörden auf, die Sicherheit der über 10.000 türkischen Staatsangehörigen zu gewährleisten, die in dem Land leben und arbeiten, von denen viele in Branchen wie dem Bauwesen und dem Gastgewerbe tätig sind. Er forderte außerdem eine gründliche Untersuchung der Angriffe auf türkisches Eigentum und warnte, dass ein Versäumnis, gegen die Unruhen vorzugehen, zu Gegenmaßnahmen führen könnte.

Das montenegrinische Innenministerium verteidigte die Festnahmen als „vorbeugende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ruhe“ und wies darauf hin, dass die meisten Festgenommenen nach der Befragung ohne Anklage wieder freigelassen worden seien.

Menschenrechtsgruppen äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes der Razzien und bezeichneten sie als potenziell diskriminierend. „Die öffentliche Sicherheit hat zwar oberste Priorität, aber die Verhaftung von Personen aufgrund ihrer Nationalität birgt die Gefahr, dass die Spaltungen verschärft statt gemildert werden”, sagte ein Sprecher des Balkan-Büros von Amnesty International.

Die mit sofortiger Wirkung geltende Aussetzung der Visaerteilung verpflichtet türkische Staatsbürger, Einreisevisa über montenegrinische Konsulate zu beantragen – eine Maßnahme, die die Regierung als vorübergehend bezeichnet, bis sich die Lage vollständig entspannt hat.

Tourismusbeamte befürchten, dass diese Politik die Besucherzahlen aus der Türkei, Montenegros zweitgrößter Quelle von Touristen nach Russland, beeinträchtigen könnte, insbesondere da sich das Balkanland auf seine Hochsaison im Winter vorbereitet. Während Reinigungsteams die ganze Nacht hindurch damit beschäftigt waren, die Straßen von Podgorica von Trümmern zu befreien, riefen Gemeindevorsteher beider Seiten zum Dialog auf.

„Diese Tragödie sollte unsere Beziehungen nicht bestimmen – Montenegro und die Türkei haben tiefe historische Bindungen“, sagte der Bürgermeister von Podgorica, Ivan Vuković, in einer Fernsehansprache. Doch angesichts der weiterhin schwelenden Spannungen und der hitzigen Debatten in den sozialen Medien scheint der Weg zur Versöhnung schwierig zu sein.

Der Vorfall unterstreicht die allgemeinen Herausforderungen auf dem Balkan, wo wirtschaftliche Migration und kulturelle Spannungen gelegentlich in Gewalt eskalieren. Analysten warnen, dass ohne rasches Eingreifen die Folgen auf die gesamte Region übergreifen und Montenegros Engagement für den EU-Beitrittsprozess, der den Schutz von Minderheiten und die Rechtsstaatlichkeit betont, auf die Probe stellen könnten.

Unterdessen beschuldigte Rifat Fejzic, Präsident der Islamischen Gemeinschaft Montenegros, Serbien damit hinter den Angriffen auf Türken zu stecken.

Er teilte ein Foto der am 8. Oktober veröffentlichten Nachricht, in der es hieß, dass der serbische Präsident Aleksandar Vučić die Türkei beschuldigte, durch die Bewaffnung des Kosovo gegen die Charta der Vereinten Nationen (UN) und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen zu haben.

„Nach weniger als 20 Tagen. Bestraft Belgrad die Türkei durch CG?“, schrieb Fejzić. (CG, Crna Gora)