Istanbul – Der türkische Rekordweltmeister im Motorradrennen, Kenan Sofuoglu, äußerte gegenüber Medien den Wunsch, den ersten türkischen Formel-1-Weltmeister hervorzubringen. Hierfür trainiere er bereits seinen talentierten 6-jährigen Sohn Zayn.

In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu sagte Sofuoglu:

„Ich weiß nicht, ob Zayn der erste Formel-1-Pilot der Türkei werden wird. Derzeit gibt es auch ältere türkische Sportler, die in diesem Bereich aktiv sind. Sie sind gut dabei und leisten Großartiges, aber mein Traum ist es nicht, dass Zayn der erste türkische Formel-1-Sportler wird, sondern dass er der erste türkische muslimische Formel-1-Champion wird. Das ist mein Traum, das sage ich überall. In Europa fragen sie mich: „Was ist dein Traum?“ Ich antworte: „Den ersten türkisch-muslimischen Formel-1-Champion hervorzubringen.“ Das ist mein Traum. Ich arbeite daran und tue alles, was nötig ist. Wenn Allah es will, wird es so kommen, aber wenn nicht, können wir nichts sagen, denn das, was uns zuteilwurde, war wirklich schön.“

Zayn Sofuoglu, der dritte Sohn des türkischen Motorrad-Rekordweltmeisters Kenan Sofuoglu aus seiner Ehe mit der niederländisch-algerischen Julia Looman Sofuoğlu, kam am 11. April 2019 zur Welt und beeindruckt bereits mit einem außergewöhnlichen Motorsport-Talent, das ihm das Erbe seines Vaters einprägt.

Der Sechsjährige hat nicht nur an Kart-Rennen teilgenommen, sondern in der offiziellen Junioren-Meisterschaft in Portugal sogar einen Streckenrekord aufgestellt und alle vier Rennen dominiert, was ihn zu einem der jüngsten Gewinner in dieser Kategorie macht. Virale Videos zeigen zudem, wie Zayn mit Präzision einen 1001-PS-starken Lamborghini Revuelto driftet und Geschwindigkeiten von bis zu 312 km/h erreicht – ein spektakuläres Zeugnis für sein angeborenes Geschick am Steuer.

Kenan Sofuoglu, der 41-jährige türkische Motorradrennfahrer, geboren am 25. August 1984 in Akyazı, gilt als einer der erfolgreichsten Piloten der Supersport-Weltmeisterschaft und hält mit fünf Weltmeistertiteln (2007, 2010, 2012, 2015 und 2016) den absoluten Rekord in dieser Disziplin. Seine Karriere umfasst über 50 Rennsiege, darunter legendäre Dominanzphasen mit Teams wie Honda und Kawasaki, und hat somit die türkische Motorsportgeschichte geprägt.