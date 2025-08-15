Eine neue Behandlungsoption soll das Leben von Millionen Erwachsenen verändern, die mit Presbyopie zu kämpfen haben, einer altersbedingten Erkrankung, die zu verschwommenem Sehen in der Nähe führt.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat Vizz zugelassen, ein einmal täglich anzuwendendes verschreibungspflichtiges Augentropfenpräparat, das von LENZ Therapeutics entwickelt wurde und das erste und einzige Präparat auf Aceclidin-Basis zur Behandlung von Presbyopie ist.

Diese innovative Behandlung verbessert die Nahsicht für bis zu 10 Stunden und bietet damit eine nicht-invasive Alternative zu Lesebrillen oder Kontaktlinsen.

Was ist Presbyopie? Presbyopie ist der allmähliche Verlust der Nahsicht, der typischerweise Mitte 40 beginnt und fast alle Erwachsenen über 45 betrifft. Mit zunehmendem Alter verhärtet sich die Augenlinse und verliert an Elastizität, sodass sie Licht von nahen Objekten weniger gut auf die Netzhaut fokussieren kann.

Dies führt zu Schwierigkeiten bei Tätigkeiten wie Lesen, Einfädeln einer Nadel oder Betrachten kleiner Schrift auf einem Telefon. Im Alter von 50 Jahren verlieren Erwachsene durchschnittlich alle sechs Jahre 1,5 Zeilen ihrer Nahsicht und sind oft auf Lesebrillen, Bifokalbrillen oder Kontaktlinsen angewiesen, um mit dieser Sehschwäche zurechtzukommen.

Wie Vizz wirkt

Vizz (Aceclidin-Augentropfen 1,44 %) zeichnet sich durch seinen einzigartigen Wirkmechanismus aus. Im Gegensatz zu anderen Augentropfen, wie beispielsweise Pilocarpin-basierten Präparaten wie Vuity, ist Vizz ein überwiegend pupillenselektiver Miotikum, der in erster Linie mit dem Iris-Sphinktermuskel interagiert.

Durch die Kontraktion dieses Muskels erzeugt Vizz einen „Lochblendeneffekt“, der die Pupillengröße auf weniger als 2 mm reduziert. Dies verbessert die Tiefenschärfe und schärft die Nahsicht, ohne eine myopische Verschiebung zu verursachen, die die Fernsicht verschwimmen lassen könnte. Das Ergebnis ist eine klare, anhaltende Nahsicht für bis zu 10 Stunden mit nur einer täglichen Dosis.

„Diese FDA-Zulassung stellt einen bahnbrechenden Paradigmenwechsel in den Behandlungsmöglichkeiten für Millionen von Menschen dar, die frustriert sind und mit dem unvermeidlichen altersbedingten Verlust ihrer Nahsicht zu kämpfen haben“, sagte Dr. Marc Bloomenstein, klinischer Forscher am Schwartz Laser Eye Care Center in Scottsdale, Arizona. „Vizz bietet eine hochwirksame und begehrte Behandlung, die sofort zum Standard in der Versorgung werden könnte.“

Klinische Evidenz und Sicherheit

Die Zulassung von Vizz durch die FDA basierte auf soliden Daten aus drei klinischen Phase-3-Studien: CLARITY 1, CLARITY 2 und CLARITY 3. An diesen randomisierten, doppelblinden, kontrollierten Studien nahmen über 600 Teilnehmer teil, die insgesamt mehr als 30.000 Behandlungstage absolvierten.

In CLARITY 1 und 2 erreichte Vizz alle primären und sekundären Endpunkte und zeigte eine signifikante Verbesserung der Nahsicht innerhalb von 30 Minuten nach der Anwendung, wobei die Wirkung bis zu 10 Stunden anhielt. Bemerkenswert ist, dass 71 % der Teilnehmer nach 30 Minuten und 3 Stunden eine Verbesserung der Nahsicht um drei Zeilen oder mehr erreichten, wobei 40 % diese Verbesserung nach 10 Stunden beibehielten.

Vizz wurde in allen Studien gut vertragen, und es wurden keine schwerwiegenden behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse berichtet.

Die häufigsten Nebenwirkungen waren leichte, vorübergehende Reizungen an der Instillationsstelle (20 %), verschwommenes Sehen (16 %), Kopfschmerzen (13 %), Bindehauthyperämie (8 %) und Augenhyperämie (7 %). Diese Nebenwirkungen klangen in der Regel von selbst ab und führten nicht zu signifikanten Komplikationen, im Gegensatz zu einigen früheren Behandlungen, die zu Schweregefühl in den Augenbrauen oder vitreoretinalen Problemen führten.

Eine bahnbrechende Neuerung in der Behandlung von Presbyopie

Vizz ist bereit, die Behandlung von Presbyopie neu zu definieren, indem es eine bequeme, nicht-chirurgische Alternative zu Korrekturlinsen bietet.

Im Gegensatz zu Pilocarpin-haltigen Tropfen, die den Ziliarmuskel stimulieren und Nebenwirkungen wie verschwommenes Sehen in der Ferne verursachen können, minimiert die Aceclidin-basierte Formel von Vizz diese Probleme und sorgt für ein klareres Seherlebnis. Dies macht es zu einer „Best-in-Class“-Option, wie Eef Schimmelpennink, Präsident und CEO von LENZ Therapeutics, beschreibt.

„Die FDA-Zulassung von Vizz ist ein entscheidender Moment für LENZ und stellt eine bahnbrechende Verbesserung der verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten für die 128 Millionen Erwachsenen in den Vereinigten Staaten dar, die unter verschwommener Nahsicht leiden”, sagte Schimmelpennink.

„Wir sind bereit und freuen uns darauf, das erste und einzige einmal täglich anzuwendende Augentropfenpräparat mit nachgewiesener Wirksamkeit für bis zu 10 Stunden auf den Markt zu bringen.”

Verfügbarkeit und Zukunftsaussichten

LENZ Therapeutics geht davon aus, dass Vizz-Proben bereits im Oktober 2025 für Gesundheitsdienstleister verfügbar sein werden, wobei die vollständige Markteinführung für Mitte des vierten Quartals 2025 geplant ist.

Das Unternehmen hat außerdem internationale Lizenzvereinbarungen abgeschlossen, darunter mit Lotus Pharmaceutical für Südkorea und Südostasien sowie mit Laboratoires Théa für Kanada, was eine globale Offensive zur Bekämpfung der Presbyopie signalisiert.

Für Patienten bietet Vizz die Aussicht, nicht mehr ständig eine Lesebrille benötigen zu müssen, wodurch alltägliche Aufgaben wie das Lesen von Etiketten oder die Arbeit am Computer reibungsloser vonstattengehen. Wie bei jedem neuen Medikament wird Patienten jedoch empfohlen, ihren Augenarzt zu konsultieren, um festzustellen, ob Vizz für sie geeignet ist, insbesondere wenn sie Allergien haben oder andere topische Augenmedikamente verwenden. Kontaktlinsen sollten vor der Anwendung entfernt werden und können nach 10 Minuten wieder eingesetzt werden.